La huelga de las ITV se retrasa al menos un día por un defecto de forma al convocarla

Un posible error en la convocatoria de la huelga del personal de las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) de Asturias obligará a retrasar los paros, como mínimo, un día, con lo que las protestas comenzarían a partir del próximo martes, día 4 de agosto. Fue una llamada por parte de la Consejería de Industria la que alertó a los sindicatos de que los tiempos estaban mal calculados. La solicitud deberían haberla hecho diez días antes del comienzo de la huelga, pero, según advirtió la Administración, no tendrían que haber contado el día en el que realizaron el registro de los paros. Las centrales sindicales, por contra, no entienden que haya ningún error, aseguran que ya han puesto a sus servicios jurídicos a estudiar el asunto y, para curarse en salud, ayer registraron dos solicitudes de huelga distinta, porque no las tienen todas consigo.

Primero, han modificado la convocatoria ya presentada y que, supuestamente, tenía ese defecto en su forma. Adicionalmente, han registrado otra nueva para que las protestas -de carácter indefinido- comiencen el 8 de agosto. Este último registro viene motivado porque los sindicatos temen que el caso pueda acabar judicializándose por los supuestos defectos de forma denunciados por Industria y quieren tener las espaldas cubiertas, explicó el portavoz de CSIF, Enrique Martín Rosete.

El caso es que el lunes, 3 de agosto, deberían ponerse en marcha las nuevas medidas acordadas de forma unilateral por el Gobierno para este servicio y que han motivado la convocatoria de la huelga. La intención de la Consejería de Industria, de la que depende la inspección técnica de vehículos, es ampliar dos horas al día la atención al público en las estaciones de la ITV asturianas y que abran sus puertas también los sábados por la mañana. Todo con el objetivo de reducir la enorme cola de espera de conductores que tienen revisiones pendientes y que se formó durante el confinamiento. Los sindicatos, por su parte, aseguran que hacen falta 30 nuevos técnicos para reforzar el servicio y consolidar el empleo de los interinos.