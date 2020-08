Inspecciones más lentas y sin citas libres a tres meses vista

El confinamiento de la población obligó a cerrar durante semanas las nueve estaciones de la ITV de Asturias lo que ha acabado provocando un enorme atasco de conductores que tenían que pasar este examen técnico obligatorio y no pudieron. Un rompecabezas de citas. La forma en la que debe destaponarse esa congestión ha acabado con un conato de huelga que, ayer, quedó suspendida ¿Qué consecuencias pueden tener para los conductores estos retrasos?

¿Cuánto hay que esperar para conseguir una cita? Encontrar un hueco libre en las nueve estaciones de la inspección técnica de vehículos (ITV) es una tarea complicada. Hay que armarse de paciencia y, sobre todo, no apurar al límite los plazos. Las del centro de la región no daban cita para antes de las navidades. Los trabajadores aconsejan a los conductores ir comprobando de forma periódica el calendario porque dicen que siempre va quedando algún hueco libre. La más desahogada es la estación de Jarrio que tenía fechas libres para finales de noviembre. Mucho más complicado está el calendario en la de Gijón, es la más congestionada y no tiene citas libras para antes de febrero.

¿Cómo abrirán a partir de ahora las estaciones? En los próximos cinco meses las estaciones asturianas de la ITV ampliarán en dos horas su horario por semana para descongestionar el atasco. La cola de conductores que esperan para pasar la revisión la forman 140.000 coches. Las estaciones estarán abiertas desde las siete de la mañana hasta las diez de la noche. También está previsto que abran los sábados a partir del 22 de agosto, solo por las mañanas.

¿Cómo han cambiado las inspecciones tras el covid-19? Los trabajadores asturianos de la ITV denuncian que ahora, en la época posterior al covid-19, las inspecciones son mucho más lentas. Los inspectores no pueden entrar dentro de los vehículos por eso de evitar los contagios, con lo que tienen que pedir al conductor que se baje y darle todo tipo de instrucciones -abra la puerta, tire del cinturón de seguridad...- para comprobar que el vehículo está bien.

¿Si no paso la ITV a tiempo me pueden multar? Para aquellos que tuvieran que pasar la ITV durante el confinamiento hay un periodo de gracia -que variaba en función de la fecha en la que tuvieran que hacer el examen- y en el que no podían ser multados. Los que tuvieran que pasarla desde que decayó el estado de alarma (el 21 de mayo) hasta el 31 de agosto tienen tres meses de gracia para hacer el examen mecánico sin consecuencias, sin ser multado. Esa inmunidad decae para los que la ITV les caduque el uno de septiembre, con lo que estos conductores si se domaran un solo día ya podrían ser multados.