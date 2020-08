Setenta ingenieros de la oficina asturiana de Sacyr Fluor, a un paso del despido

Sacyr Fluor y los sindicatos celebrarán hoy la última reunión para tratar de cerrar un acuerdo por el expediente de regulación de empleo (ERE) que la compañía quiere aplicar en sus centros de trabajo de España y que se saldaría con el despido de unos 70 trabajadores en España. Serían 163 en el conjunto del país, en su inmensa mayoría ingenieros. Las posturas están muy encontradas. Es más, hace unos días la compañía y los representantes sindicales habían llegado a un preacuerdo que hubiera consumado el ERE con el despido de 142 empleados. Pero, en el último momento la ingeniería se echó para atrás y retiró el pacto para enfado mayúsculo de los sindicatos.

Evidentemente, una vez que volvieron a reunirse tras aquella ruptura, la oferta de Sacyr ya no era tan generosa. Había elevado en veintiuno los despidos que pretendía realizar.

Ante este panorama, los trabajadores asturianos han convocado para hoy una concentración frente a la sede de la compañía. La cita será a las 9.45 de la mañana, casi al mismo tiempo que los sindicatos se reúnan con la dirección en Madrid. La protesta no se quedará ahí. A continuación, los empleados realizarán una marcha por el Parque Tecnológico de Asturias, en Llanera. "La plantilla está bastante cansada ya, no vemos que por parte de la compañía se esté buscando una solución y lo único que quieren es despedirnos por el menor dinero que puedan", reprochó uno de los representantes sindicales. Sacyr Fluor había achacado el ERE a que no había suficiente carga de trabajo, pero los sindicatos sospechan que se trata de una mera cuestión organizativa del grupo.