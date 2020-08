La plantilla de la ITV va desde hoy a la huelga tras rechazar la última oferta de Industria

Giro brusco en el conflicto de la ITV. La reunión entre la Consejería de Industria y los trabajadores de las estaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) que se celebró ayer con el objetivo de buscar una solución a cómo deberían de abonarse las horas extra que va a tener que realizar este personal para reducir el enorme atasco de este servicio fue un fracaso y derivó en un enfado mayúsculo de la plantilla. Tal fue el choque que los sindicatos decidieron reactivar la huelga que habían suspendido hace unos días tras apreciar un cierto acercamiento por parte del Gobierno.

De este modo, la plantilla está llamada a secundar a partir de hoy mismo unos paros que se prolongarán de forma indefinida hasta que haya un acuerdo y que pueden incrementar notablemente la congestión que ya tienen estos centros de inspección. Hay unos 140.000 conductores asturianos que tienen su cita reservada para los próximos meses para pasar la revisión. No obstante, hoy mismo habrá una reválida ya que los sindicatos e Industria volverán a verse las caras esta tarde.

¿Dónde están las diferencias que han motivado el conflicto? En un principio, la Consejería de Industria quería que cada trabajador -hay unos 170 entre todas las estaciones asturianas- hiciera 169 horas extra con cargo a las que no habían trabajado durante las semanas en las que la población estuvo confinada para tratar de frenar la expansión del covid-19. Sin tener que pagarles nada. Ese planteamiento ya levantó ampollas. Pero la nueva oferta del Gobierno asturiano no ha ayudado a calmar los ánimos. El Principado ofrece ahora abonar como horas extra 80 de esas 169 horas, alegando que es el máximo que le permite la ley. El resto las pagaría a través de un plus cuya cuantía y aprobación está por determinar, ya que tendría que recibir previamente el visto bueno del departamento de Función Pública, . La plantilla dice que no se fía. "El plus nunca llegaría a cubrir la cuantía de las horas extraordinarias y además no se puede garantizar pues quedaría supeditado a una aprobación posterior", señaló el comité de huelga. Lo mismo que la ampliación de plantilla que demandan los sindicatos, que estiman que es necesario reforzar el sistema con 30 nuevos inspectores para evitar estos rebrotes en los atascos, y que también está supeditado al visto bueno de Función Pública. La plantilla critica, además, que la semana pasada había solicitado un informe para saber más o menos en qué plazos podría llevarse a cabo ese aumento de plantilla, pero tal informe no ha llegado. "Pedimos que se nos permita sacar a la empresa y a la sociedad de esta situación mediante nuestro trabajo, siempre dentro del marco legal y no mediante medidas impuestas unilateralmente de difícil encaje", señalaron los representantes del comité de huelga.

Industria estableció hace unos días unos servicios mínimos para la huelga que los sindicatos juzgan de excesivos. Tanto que también hay un lío con las horas que van a tener que trabajar los mecánicos mientras no estén en huelga. Los sindicatos aseguran que van a presentar de forma inminente una demanda ante los jueces del contencioso administrativo para recurrir estos servicios mínimos por dos causas. Primero, porque entienden que el de la ITV no es un servicio esencial que requiera tales servicios. Y, segundo, porque la plantilla considera que han sido impuestos de forma unilateral por parte de la dirección de la compañía.