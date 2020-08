Las tiendas de electrodomésticos tienen problemas de "stock" por la alta demanda

Pasar tanto tiempo en casa ha disparado la venta de algunos electrodomésticos, tanto que algunas marcas ya tienen problemas para reponerlos. No llegan a tiempo para atender la feroz demanda de los consumidores. Esto ocurre, señala Luis Nevares, de la Asociación de Empresarios de Fontanería, Calefacción y Saneamiento (Afoncasa), porque muchas fábricas estuvieron también cerradas durante el confinamiento. Sin actividad. Y cuando volvieron a reabrir sus puertas se encontraron con que la demanda de sus productos les superaba. No daban abasto.

Lo define muy gráficamente Carlos González, que regenta una tienda de electrodomésticos en el centro de Gijón: "Estas semanas están siendo como unas Navidades constantes". Es decir, que las ventas andan disparadas a unos niveles inéditos a estas alturas del año. "Cuando tuvimos la tienda cerrada ya vimos que tuvimos un montón de ventas online, que era algo que no habíamos explotado mucho hasta ese momento", asegura. Tuvieron que subirse al carro, tal y como hicieron otros muchos pequeños negocios para poder sobrevivir. Pero, una vez que pudieron reabrir sus puertas, la demanda no paró de crecer. "Tenemos problemas de stock, nos cuesta que las marcas nos envíen determinados productos porque no los tienen", señala.

¿Qué se vende más? Carlos González no duda. "Lo más demandado son placas para la cocina, vitrocerámicas, y también muchos electrodomésticos relacionados con el frío, como frigoríficos", explica. No se ha notado tanto el tirón de la demanda, por ejemplo, en otro tipo de productos como los televisores. Sus ventas han subido, pero no se han disparado.