Borrell: "Los fondos de la UE no tendrán hombres de negro ni cheques en blanco"

La movilización de 750.000 millones por la UE en el novedoso fondo de recuperación para combatir los efectos recesivos de la pandemia no conllevará la visita de los "hombre de negro" a los países perceptores (en este caso, lo podrán ser todos) a diferencia de lo ocurrido con los rescates de economías en la crisis de 2008-2013, incluido el de España en 2012.

Josep Borrell, Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, reiteró ayer en "El País", como ya habían hecho con anterioridad otros altos responsables de la UE, que el fondo de reconstrucción no comportará exigencias macroeconómicas ni inspecciones como las realizadas en el pasado reciente por la llamada "Troika" a Grecia, Irlanda, Portugal y España. Desde 2012 España sufrió once inspecciones.

Sin embargo, Borrell advierte que "no va a ser fácil ejecutar el fondo" (un esfuerzo conjunto, y con emisión de deuda comunitaria, sin precedentes en la historia de la UE) porque "las transferencias no se dan sin condiciones". El político español precisó que, aunque "no se van a pedir ajustes macroeconómicos, sí va a haber lógica condicionalidad para que estos recursos se empleen en los fines a los que se destinan, desarrollando la respuesta climática, la transición ecológica y la digitalización de la economía". Borrell expresó que "hay preocupación" por el temor a que falten proyectos que se ajusten a esas finalidades.

De los 750.000 millones, 390.000 serán transferencias (subvenciones a fondo perdido) y 360.000, préstamos.