Nissan vuelve hoy al trabajo en Barcelona pero aún no a la producción

Los trabajadores de Nissan volverán finalmente hoy a la planta de Barcelona tras semanas en huelga como rechazo al cierre de este centro productivo por la multinacional automovilística. El fin de la huelga se produce tras el acuerdo entre la dirección y los sindicatos, y una vez que el fabricante pospuso la clausura de la fábrica a diciembre de 2021.

Sin embargo, el retorno a los puestos de trabajo no supondrá la reanudación de la producción porque la rescisión unilateral e inmediata por Acciona del contrato que le ligaba a Nissan hasta marzo para aportarle el apoyo logístico que precisa la planta, no va a permitir al grupo nipón restablecer la normalidad productiva. El ensamblaje de vehículos no podrá comenzar antes al menos de una semana.