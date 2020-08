Los conductores se exponen a multas a partir de septiembre por el atasco en la ITV

Los propietarios de automóviles cuyas autorizaciones de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) venzan a partir del día 1 de septiembre se exponen a ser sancionados si, debido al atasco en las estaciones asturianas que prestan el servicio, no pueden realizar a tiempo el examen. El Ministerio de Industria ha decidido no establecer una nueva prórroga como la que favorece a quienes debían renovar la autorización antes del 31 de agosto, al considerar que no existen dificultades generalizadas en la ITV españolas. Problemas que sí persisten en Asturias si se tiene en cuenta que en la mayoría de los centros de inspección no hay citas libres hasta enero.

El estado de alarma conllevó el cierre de todas las estaciones de ITV entre el 14 de marzo y el 10 de mayo, al no estar clasificadas como actividades esenciales. A raíz de ello, el Gobierno tomó medidas extraordinarias para evitar que quedasen en situación ilegal cientos de miles de vehículos cuyos permisos técnicos caducaron en ese período o en las semanas siguientes, ante el aumento súbito de carga de trabajo en las estaciones. El Ministerio de Industria, que comparte las competencias de la ITV con las comunidades autónomas, tomó en concreto dos decisiones que se explican en los siguientes puntos, junto a la nueva situación que se crea a partir del 1 de septiembre para una parte de los conductores:

Aquellos que debieron pasar la inspección entre el 14 de marzo y el 21 de junio disponen de prórrogas que en el menor de los casos han sido de 45 días a contar desde el final del estado de alarma (21 de junio). La situación no cambiará ahora para estos propietarios, que siguen con sus autorizaciones prorrogadas hasta que las actualicen dentro de los plazos de que disponen y que varían en función de la fecha en que caducaban en un principio.

Estos conductores disponen de una prórroga de tres meses contados a partir de la fecha de caducidad, de forma que tienen de margen para pasar la ITV hasta septiembre, octubre o noviembre, en función de que la caducidad original fuera en junio, julio o agosto, respectivamente.

Los automovilistas con autorizaciones que caduquen a partir del próximo martes no dispondrán de prórroga y sus coches quedarán fuera de la ley si no consiguen pasar la ITV a tiempo, estando por ello en principio expuestos a sanciones de Tráfico (200 euros) incluso en el supuesto de que tengan cita previa concertada para una fecha posterior.

Fuentes de la Secretaría General de Industria y Pyme explicaron a este diario que, tras la reanudación del servicio de ITV, este departamento del Ministerio de Industria no ha recibido información sobre "dificultades generalizadas" en las inspecciones. Añadieron que, considerando además la capacidad de reprogramación de las citas que tienen las estaciones de ITV y el hecho de que la inspección puede pasarse en cualquier lugar del territorio nacional, no está prevista "una nueva ampliación del plazo para someter a los vehículos a las inspecciones técnicas periódicas".

Esto es, se mantienen las medidas para los afectados por el estado de alarma y para quienes debieron pasar la ITV antes del 31 de agosto, pero a partir de esa fecha no hay nueva prórroga. Esa decisión coincide mientras en las ITV de Asturias persiste una larga lista de espera, como muestra el calendario de citas ocupadas. Ayer, el portal web de Itvasa, sociedad pública que presta el servicio de inspección, mostraba que en siete de las nueve estaciones fijas de la región no se podía reservar hora antes de enero de 2021. La estación de Gijón ofrecía un único hueco en septiembre y el resto también a partir de enero. Y la de Jarrio si disponía de horas libres en octubre.