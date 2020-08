Tráfico evita por ahora sancionar a los automovilistas con retrasos en la ITV

Las dificultades que siguen teniendo los automovilistas para ser atendidos a tiempo en la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) ha llevado al Ministerio del Interior a mantener la aplicación de una instrucción interna según la cual las sanciones por tener la ITV caducada son sobreseídas con carácter general cuando queda acreditado que se dispone de cita solicitada con antelación a la fecha de vencimiento.

La decisión de la Administración central de no aplicar una nueva prórroga para las autorizaciones de vehículos cuyos visados técnicos caduquen a partir del 1 de septiembre corre el riesgo de dejar fuera de la ley a aquellos automovilistas que, por los atascos en la ITV, no puedan pasar la inspección en la fecha requerida. Es una situación que será frecuente en Asturias, donde por ahora no hay citas libres hasta enero en la mayoría de las nueve estaciones que gestiona la sociedad pública Itvasa.

¿Se arriesgan esos conductores a sufrir multas? Fuentes de la Dirección General de Tráfico explicaron que "a día de hoy (por ayer)" no se están sancionando los casos de ITV caducadas. Por el momento se mantiene vigente una instrucción interna de Interior que comenzó a aplicarse a fines de junio. En ese documento, al que tuvo acceso este diario, se explica que, para los casos en los que la ITV de los vehículos venzan después del final del estado de alarma y para aquellas provincias "donde se haya acreditado que no es posible atender en plazo las solicitudes de cita para la revisión", Tráfico aplicará los siguientes criterios:

1- "Se procederá al sobreseimiento del procedimiento sancionador cuando quede acreditado que se dispone de cita para la revisión del vehículo solicitada con antelación a la fecha de expiración que figure en la tarjeta ITV".

2- "Se continuarán los procedimientos sancionadores por ITV caducada cuando la cita se haya solicitado con posterioridad a la fecha de expiración que figure en la tarteja ITV".

Los agentes de Tráfico, por tanto, han podido seguir tramitando sanciones que luego quedan sobreseídas siempre que el conductor acredite que tiene cita solicitada y que la pidió antes de que expirara la autorización técnica. El personal de la ITV recomienda a los conductores que lleven consigo certificación de la cita previa que tienen reservada, documento que se puede obtener en la web de Itvasa.