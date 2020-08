Yolanda Díaz evita poner una nueva fecha para la prórroga de los ERTE

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, cree que habrá acuerdo con los agentes sociales para prorrogar los ERTE vinculados al coronavirus, cuya vigencia expira el 30 de septiembre. No obstante, Díaz no señaló hasta cuándo se prevé la prórroga. "Si la herramienta funciona bien, ¿por qué le vamos a poner plazos? Lo importante es que el Gobierno no va a dejar caer a nadie", señaló Díaz.

La Ministra, en una entrevista en RNE, apuntó que son 700.000 los trabajadores que siguen acogidos a los ERTE y dijo que esos empleados ""están localizados en sectores muy concretos".

Díaz también anunció que el Ejecutivo piensa prorrogar el plan "Me cuida" para permitir que los padres con hijos con coronavirus puedan acogerse a una flexibilización de su jornada laboral.