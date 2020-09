Los autónomos piden restablecer la prestación extraordinaria por cese

El cambio en las condiciones de la prestación que el Gobierno ofrece a los autónomos en dificultades por la pandemia ha dejado a decenas de miles de ellos sin acceso al subsidio, según denunció ayer la federación ATA. Esta organización pide el restablecimiento de la prestación en las mismas condiciones que durante el estado de alarma para los autoempleados y pequeños empresarios que ahoran han quedado excluidos.

Tras un acuerdo entre el Ministerio de Seguridad Social y los colectivos de autónomos, en julio se prorrogó al prestación por cese, pero con algunos cambios de calado. Desde entonces los autónomos que no hayan podido reabrir sus negocios o que acrediten pérdidas de ingresos superiores al 75% pueden acceder a un subsidio equivalente al 70% de su base de cotización siempre que previamente hayan cotizado durante al menos un año. Quienes no cumplen ese requisito, así como aquellos que se estén beneficiando de la llamada "tarifa plana" o tengan pluriactividad (compaginar trabajo autónomo y trabajo por cuenta ajena) no tienen derecho la prestación.

Según ATA, tales limitaciones han dejado sin protección a más de 250.000 autónomos que, sin actividad o con ingresos muy mermardos, están además obligados a seguir pagando desde agosto la cotización a la Seguridad Social.