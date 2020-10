Jorge Álvarez de Linera, abogado: "Librarse de deudas que no podemos afrontar es posible"

"Librarse de deudas que no se pueden afrontar es posible". Así lo afirma el abogado Jorge Álvarez de Linera, experto en ley de segunda oportunidad, quien además asegura que el porcentaje de éxito en aquellos casos que cumplen los requisitos para acogerse a este mecanismo legal es muy alto: "En nuestro despacho todos los casos han salido siempre bien: o conseguimos que los acreedores acepten nuestra propuesta de pagos o logramos la quita".

Pero, ¿qué es la ley de segunda oportunidad? Tal y como explica Álvarez de Linera, se trata de un mecanismo legal que "posibilita a particulares librarse de sus deudas". ¿Cuándo? En aquellos casos en los que los acreedores no quieren aceptar un calendario de pagos viable para el deudor.

Esta fórmula está pensada para personas individuales, sean empresarios o no. Se requiere que tengan más de un acreedor, que no hayan sido condenados por delitos contra el patrimonio o contra la libertad de los trabajadores en los últimos diez años o que el concurso de acreedores no sea declarado culpable, entre otros. "Es raro que un cliente no cumpla los requisitos", asegura Álvarez de Linera desde su despacho en el número 7 de la avenida de Galicia de Oviedo.

Las que no pueden acabar quitándose en esta ley de segunda oportunidad son las deudas firmadas con una garantía y las contraídas con la administración pública. "Es probable que el año que viene esta situación cambie", destaca el letrado sobre estas últimas.

Lejos de lo que pueda parecer, Álvarez de Linera sostiene que acogerse a este proceso es muy sencillo. "No es un tema complejo. El particular apenas tiene que participar, más allá de reunir todas sus deudas", afirma el abogado.

También asegura que no se trata de un procedimiento caro. "Los primeros meses convenimos un calendario de pagos escalonados para abonar los gastos de procurador, notario... Para el abono de nuestros honorarios también ofrecemos un calendario flexible con total facilidad para el cliente", destaca el letrado, sobre unos emolumentos que varían dependiendo del caso, pero que suelen rondar los 2.300 euros.