“Asturias debe convencer a Europa de que sus proyectos servirán para algo”

–¿Qué fortalezas y debilidades observa en Asturias a la hora de afrontar la crisis del coronavirus?

–Creo que tenemos una población bien formada, unas buenas infraestructuras y nuestro servicio de salud está resistiendo mejor que la media. Pero no hemos valorado suficientemente la importancia de lo público.

–¿A qué se refiere?

–La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de la sanidad, de la educación y también de una administración pública que facilite la vida a la ciudadanía, que esté cuando se la necesite. Eso implica una visión de largo plazo. La mayor parte de los servicios públicos han estado desbordados y por eso necesitamos poner en valor lo público más allá de la retórica, es decir, que haya inversión. También creo que, en ocasiones, la inercia nos puede y deberíamos tener capacidad de autocrítica para, con ello, ser capaces de mejorar.

–¿Qué efectos dejará en el empleo en Asturias la crisis del coronavirus?

–Los problemas que ya sabíamos que teníamos siguen ahí, y cuando hay crisis se multiplican.

–¿Son acertadas las políticas de empleo aplicadas hasta el momento?

–Los instrumentos que se han puesto en marcha están permitiendo a las empresas adecuar su plantilla temporalmente en un momento de incertidumbre máxima. Pero al principio de la pandemia, cuando se ponen en marcha los ERTE, pensábamos en un horizonte de 3-6 meses. Ese horizonte de crisis se está alargando y las empresas que han utilizado los ERTE son muy diferentes. Hay que analizar esos perfiles y ver en qué medida esos instrumentos siguen siendo útiles.

–En otros países los ERTE se han acompañado de planes de recualificación de los trabajadores. ¿Son necesarios?

–Hay empresas que han puesto en marcha nuevos procesos y productos, el servicio a domicilio, el comercio electrónico, otro tipo de relación con los clientes… Muchas lo han tenido que hacer sobre la marcha, probablemente sin la formación y sin los medios adecuados. Además, algunas empresas no podrán sobrevivir, porque algunas actividades han sufrido un shock del que es muy difícil recuperarse. Por eso es importante detectar esas empresas y trabajadores para formar, recualificar y pensar en otras opciones.

–¿Qué tipo de formación se debe dar?

–Las competencias digitales son imprescindibles para formar parte de la nueva economía y hay que dejar de pensar en qué soy (profesora, camarera, administrativa…) y hacerlo en términos de qué sé hacer, porque se requiere flexibilidad para adaptarse a las situaciones que se van generando. Es necesario un plan de formación tanto para personas desempleadas como ocupadas y, quizá, el mejor momento sea ahora, cuando aún hay personas con empleo que no se han incorporado a sus empresas (en situación de ERTE) y cuando todavía las empresas no han vuelto por completo a su actividad normal. Ahora, el coste de oportunidad de la formación es bajo.

–¿Sobre qué factores productivos habría que incidir para relanzar la región y aprovechar los fondos de reconstrucción de la UE?

–La innovación es clave y para ello hay que apostar por actividades nuevas, con capacidad para generar alto valor añadido. Sabemos que tenemos una población cualificada, pero mucha de esa cualificación se aprovecha fuera en lugar de en Asturias. Debemos ser capaces de promover reformas y acciones que generen crecimiento y creación de empleo, pero todos los proyectos deben estudiarse con profundidad. En este sentido, los fondos europeos son una buena muestra de la importancia de la evaluación. Se acabó la lógica de reparto. Tenemos que convencer a quien nos financia de que nuestros proyectos servirán para algo, que tienen objetivos concretos y se adecuan a las necesidades de nuestra economía y sociedad.

–¿Debe ser prioritario preservar el peso industrial?

–En mi opinión, la prioridad es apoyar actividades de futuro, independientemente de si son agrícolas, industriales o de servicios. Cada vez hay más actividades en las que la frontera entre industria y servicios es más difusa.

–Digitalización y transición ecológica son los grandes pilares del plan de reconstrucción de la UE. ¿Beneficia a Asturias ese enfoque?

–Que nos beneficie va a depender de que propongamos proyectos atractivos.

–La transición ecológica, ¿hay que verla como un peligro o como una oportunidad para Asturias?

–Sin duda es una oportunidad y no tiene sentido negar que hay que realizar esa transición. Retrasar la toma de decisiones solo conduce a llevar a cabo los cambios cuando no queda más remedio y en unas condiciones que no son las mejores. Es mejor adelantarse a los cambios que pensar que podemos seguir como hasta ahora y que sean los cambios quienes tomen las decisiones por nosotros.

–Para aprovechar las oportunidades en digitalización y transición ecológica, ¿existen en Asturias los perfiles que demandarán esas “megatendencias”?

–Es necesario poner en marcha programas de formación y recualificación, sobre todo para las personas con bajos niveles educativos. Además, la formación debería tener una orientación basada en tareas.

–¿Qué quiere decir?

–Hacemos un énfasis excesivo en los títulos. Y no me refiero al nivel educativo, sino a definirnos en términos de ocupaciones. Y las ocupaciones han cambiado mucho durante los últimos años en términos de tareas a realizar. Si cada uno pensamos en las múltiples tareas que realizamos en nuestra jornada laboral y las comparamos con las que realizábamos hace diez años, muchas son nuevas. Eso ha ocurrido tanto para los menos como para los más cualificados. Por ejemplo, en hostelería, muchas libretas de papel han sido sustituidas por PDA y códigos QR. Por tanto, la formación que se realice debería tratar, ya no de adelantarse, sino de no quedarse atrás. Necesitamos conocimientos y también saber adaptarnos a los cambios que surgen.

–En anteriores planes de reactivación, como el de la minería, se gastó mucho dinero en formación. Ahora Asturias puede obtener nueva financiación a través del Mecanismo de Transición Justa. ¿Es aprovechable la experiencia?

–Deberíamos aprender muchas cosas del pasado. Una de ellas tiene que ver con la evaluación. En general, las políticas públicas se evalúan poco. La experiencia es aprovechable, pero el contexto cambia. La mejor manera de que la formación –o cualquier política pública– sea útil es que hagamos evaluaciones, previstas desde la puesta en marcha de los programas, para saber si, efectivamente, la formación llega a quien tiene que llegar, si se logran los resultados deseados y si se mantienen o no en el medio y largo plazo. Si tenemos toda esta información, se pueden tomar decisiones basándonos en la evidencia y cambiar el diseño e implementación de los programas, cuando sea necesario, para que sean, de verdad, útiles.

–Con su calidad de vida, ¿Asturias puede aspirar a captar población y talento con el teletrabajo?

–Sí, podemos aspirar a captar población y talento, pero debemos tener en cuenta que, aunque el teletrabajo puede permitir vivir durante una temporada lejos del centro de trabajo, requiere cierta presencialidad, en general. Por otra parte, la decisión de donde vivir es compleja y la calidad de vida es un concepto subjetivo, que difiere en función de quien lo mencione. Por ello, a la calidad de vida deberíamos unir unas buenas condiciones de trabajo.