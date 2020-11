La reforma de las pensiones que está diseñando el Gobierno incluirá nuevos incentivos para estimular que los españoles retrasen voluntariamente su edad de jubilación. Según anticipó ayer el ministro de Inclusión y Seguridad Social, una de las opciones que maneja consiste en compensar a esos trabajadores con un “pago de una sola vez”, en lugar del incremento de la pensión mensual que se aplica ahora.

Acercar la edad efectiva de jubilación (64 años de media) a la edad legal (65 años para las carreras más largas y 65 años y diez meses para el resto) será uno de los propósitos medulares de la nueva reforma de las pensiones. Y el Gobierno planea hacerlo por dos vías: mejorando los incentivos del retraso voluntario del retiro y actuando con un alcance que por ahora no se ha precisado sobre la regulación de la jubilación anticipada y particularmente sobre la de carácter también voluntario.

Durante un acto de Europa Press en Madrid, Escrivá subrayó que, conforme a las encuestas que está manejando su departamento, la vía de fomentar la “jubilación demorada” mediante un pago único o cheque en el momento de retirarse “puede resultar más interesante y más gratificante que un incremento adicional de la pensión”. “Tendremos muy pronto varias opciones”, añadió el ministro acerca de los trabajos sobre esa parte de la reforma.

Quienes ahora deciden retirarse más allá de la edad legal –un número muy pequeño de personas, casi todas adscritas al régimen especial autónomo– reciben como gratificación un aumento de entre el 2% y el 4% en la pensión por cada año extra completo que se haya trabajado (aplicado al calcular su importe sobre la base reguladora). Esa mejora varía en función del historial de cotización: 2% hasta 25 años cotizados, 2,75% si se cotizaron hasta 37 años y 4% para quienes los superen. En todo caso, la prestación resultante no puede rebasar la máxima del sistema (2.683 euros brutos en 2020).

Se trata de incentivos más modestos que los que existen otros países del entorno (Francia llega al 5% y Alemania al 6%) y que, según reflejan algunos estudios y encuestas, no resultan atractivo debido, entre otros motivos, a que el trabajador considera con frecuencia que el plus mensual obtenido no compensa en realidad el dinero que se deja de recibir del sistema al retardar el retiro.

Algunos de esos trabajos indican que Asturias es una región donde la jubilación demorada suscita muy poco interés. Según una encuesta realizada por el Instituto BBVA de Pensiones en 2019, únicamente el 3% de los asturianos responde que le gustaría retirarse más allá de los 65 años. Una mayoría de encuestados opina también que la mejor edad para jubilarse serían los 60 años. Ahora bien, sólo el 14% cree que, verdaderamente, podrá dejar la vida laboral activa antes de los 65. El sondeo muestra también que tres de cada cuatro trabajadores son partidarios de que cada persona elija libremente hasta cuándo trabaja, aun a costa de perder parte de su pensión.