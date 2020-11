El miedo al covid-19 eleva la contratación de seguros de salud privados en Asturias

“Mientras que el resto de seguros van a la baja, estos en cambio van al alza”, resume Sarasúa, que es también el presidente del Colegio de Mediadores de Seguros del Principado. Este incremento se produce, además, en un contexto en el que el Gobierno está planeando aplicar un IVA del 21% de los servicios médicos que no ha sentado nada bien al sector. La patronal del sector de los seguros Unespa ya ha advertido que ese incremento de los impuestos tendrá una inmediata repercusión sobre los precios de los seguros privados, que, lógicamente, irían en aumento y podrían cortar su buena racha.

Evidentemente, los mediadores de seguros no están muy contentos con los planes del Gobierno de penalizar a los seguros privados. “Si quiero hacer un ingreso en el sector privado no me castigues”, critica Sarasúa. También asegura que el consumo de sanidad privada ha crecido con una enorme fuerza durante estos últimos meses, aun sin seguro de por medio. “Es un consumo muy alto, ahora mismo, y el 50 por ciento de los que optan por esta sanidad lo hacen sin tener un seguro”, agrega. También hay estudios que apuntan a que la búsqueda de seguros privados de salud a través de internet se han disparado en los últimos meses. Más de un 20%, lo que da muestra del apetito por estos servicios. ”Estos seguros ayudan a descargar al sistema público”, apunta Sarasúa.

Las propias cifras de la patronal Unespa apuntan también a que son los seguros de salud los que están permitiendo salvar los muebles de este importante sector –es uno de los que más aporta al producto interior bruto nacional– y que ha sufrido un importante retroceso debido al contagio del coronavirus. En concreto, señala que los ingresos de las aseguradoras por primas a cierre del tercer trimestre de 2020 se situaron en 43.114 millones, un 10,8% menos que el año anterior. La patronal añade que el descenso se debe, principalmente, “a la paralización económica generalizada en el país a raíz de la pandemia”. Sin embargo, el seguro de salud no solo está resistiendo a nivel nacional, sino que también está consiguiendo aumentar y ganar cada vez más adeptos. El último dato que maneja Unespa apunta que entre enero y septiembre el volumen de primas que se pagan por seguros de salud privados en España alcanzó los 7.014 millones, mientras que el año pasado –en el mismo periodo– los ingreso de las aseguradoras por este concepto habían llegado a los 6.687 millones. Creció un 5%.

Este mercado, el de los seguros privados de salud, ha sufrido un espectacular crecimiento a lo largo de los últimos años en España. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en España hay alrededor de 12 millones de personas que tienen contratado un seguro médico privado.