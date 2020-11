La negociación entre la dirección de ArcelorMittal y los sindicatos para intentar pactar un ajuste de empleo en la acería de Gijón –clave, según la siderúrgica, para poder sacar a la división de productos largos de las pérdidas y de la delicada situación en la que se encuentra– terminó ayer sin acercamiento. No se ponen de acuerdo ambas partes en cuáles deberían ser los puestos concretos que podrían amortizarse, ni la forma de hacerlo, ni tampoco en el número. La multinacional aseguró que es necesario desprenderse de 23 puestos, de los 300 que trabajan en la acería. En otro caso, volvió a amenazar, esta instalación está condenada al cierre. Y advirtió que tras ella podrían caer en cadena el resto de plantas de largos.

La multinacional, además, tiene mucha prisa por llegar a un acuerdo. La semana pasada ya avisó a los sindicatos de que tenían dos semanas de margen para negociar y pactar la amortización de empleo en la acería. Mientras que ayer les transmitió aún más presión y les aseguró que las negociaciones están ya en “el tiempo de descuento”. Es más, ha vuelto a convocar a los sindicatos para una reunión que tendrá lugar esta misma tarde con el objetivo de acelerar lo máximo posible el ajuste.

Cabe recordar que las negociaciones estuvieron paradas durante casi un mes debido a las elecciones sindicales. La compañía ha transmitido a los representantes sindicales que la demora se debió a que no quería que el posible ajuste tuviera influencia sobre el resultado de los comicios. No obstante, algunas centrales no entienden a qué viene tanta premura y han pedido a la dirección de la siderúrgica que la posible amortización de puestos se estudie de forma más detallada para evitar meter al taller en un problema aún mayor.

El caso es que Arcelor alega que la división de largos acumula este año unas importantes pérdidas que hacen imprescindible tomar medidas de forma inmediata. Pese a que los sindicatos se lo han pedido, la dirección no ha precisado a cuánto ascienden esos números rojos. La siderúrgica tiene abierta también otra negociación para ajustar la plantilla de alambrón –otro de los talleres que forman esa división de largos– y que este año ha sufrido una importante caída de actividad debido al derrumbe de las ventas de automóviles. En este caso, la intención de la multinacional es amortizar una veintena de puestos.