Asturias afronta un mes decisivo, con grandes cambios en sectores cruciales

EDP, Total y Viesgo. En el mes que comienza mañana debería materializarse el desembarco de la petrolera francesa Total como primer operador de la región en el suministro de electricidad a 500.000 hogares y pequeñas y medianas empresas de la comunidad tras la adquisición en mayo de esta cartera de clientes a EDP. También debe consumarse la anexión de Viesgo (con más de cien años de actividad en Asturias y hasta ahora segunda eléctrica más relevante en el mercado regional en distribución) por EDP, la compañía líder en la región. Con ambas operaciones, el sector energético del Principado sufrirá una de las transformaciones más radicales desde que en 2001 EDP se hizo con la asturiana Hidroeléctrica del Cantábrico, lo que permitió al grupo portugués convertirse en la cuarta eléctrica en el mercado español. Estas transformaciones se suman a la implantación de la petrolera Repsol en el mercado eléctrico asturiano en 2018 tanto en generación como en comercialización.

Liberbank, Sabadell, Santander. El sector bancario regional también puede sufrir transformaciones contundentes en diciembre. La decisión sobre la fusión o no de Liberbank y Unicaja debería ser inminente, según los plazos que se habían planteado los interlocutores cuando abrieron conversaciones por segunda vez en dos años para integrarse en una única organización. La eventual unión de los bancos asturiano y malagueño podría no ser el último vuelco en el sector. El fracaso la semana pasada de las negociaciones entre los bancos Sabadell (en Asturias, Sabadell-Herrero) y BBVA no permite descartar nuevos movimientos financieros de ambos o de otros agentes, presionados por las bajas cotizaciones bursátiles, los ínfimos tipos de interés, la caída de la rentabilidad, el riesgo de alza de la morosidad y la consiguiente necesidad de incrementar provisiones si la crisis se prolonga.

Mientras tanto, otros actores, caso del Santander (mayor banco de capital español), plantea nuevos ajustes de capacidad (el tercero desde que adquiriera el Popular en 2017), que en el caso de Asturias supondrá el cierre de 32 de sus 70 oficinas en la región (el 45,7% de la red) para reducir costes, aumentar la productividad y afrontar el desafío de la banca digital. Este mes debería concluir la negociación con los sindicatos.

El Sabadell acaba de llegar a un principio de acuerdo para suprimir 1.800 empleos en España, de los que un máximo de 72 corresponderán a Asturias (el 13% de su plantilla en la región), sin que se haya desvelado aún si conllevará nuevos ajustes de capacidad en la red de sucursales en la comunidad.

Duro Felguera. El Gobierno tiene de plazo hasta fines de febrero para tomar una decisión sobre el rescate o no de Duro Felguera, pero el tiempo apremia y parecería razonable una resolución en diciembre que despejara la incertidumbre que pesa sobre una ingeniería con 163 años de existencia y que ha vinculado su continuidad a la entrada en su capital de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como solución transitoria para llegar a acuerdos con la banca acreedora e intentar captar inversores privados.

Arcelor-Mittal. El futuro de la siderurgia integral asturiana también se dirimirá en las cuatro semanas y media que restan de 2020. La multinacional Arcelor-Mittal ha supeditado la continuidad de su división de productos largos (vital para sostener un tamaño de empresa y de negocio que justifique la continuidad de dos hornos altos en el Principado) a un ajuste de personal con recolocación de los excedentes. La decisión, según la empresa, es inaplazable. Y la reapertura del horno alto de Gante (Bélgica) en enero (cuyo cierre temporal para su restauración permitió reactivar el horno alto “A” de Gijón) será la prueba de fuego que decidirá la pervivencia o no de esta instalación de cabecera en Veriña. Hoy empresa y sindicatos vuelven a la mesa de negociación con una huelga en marcha, convocada por CC OO y CSI, contra el plan de largos.

Estatuto electrointensivo. El Gobierno ha aplazado sucesivas veces el prometido estatuto de la industria electrointensiva, que debería restablecer las condiciones de competitividad por costes energéticos de las grandes factorías asturianas intensivas en consumo eléctrico. La demora del estatuto ha prolongado una desventaja internacional cuya prolongación, sumada a otros factores (el retraso en el impuesto europeo en frontera contra las importaciones de productos de países que no penalizan las emisiones de CO2), lastra el negocio regional de industrias como la del acero y otras. El estatuto debería estar en la agenda del consejo de ministros en diciembre para no incurrir en más dilaciones.

Plan de recuperación. La Unión Europea también debe lograr en lo que queda de ejercicio el desbloqueo de su multimillonario plan de recuperación pos-Covid (750.000 millones), vital para España y Asturias, y que mantienen vetado Hungría y Polonia como mecanismo de presión contra las posibles sanciones por sus políticas infractores de los valores comunitarios. Asturias puede aspirar a unos 1.700 millones pero antes deberá demostrar su capacidad de iniciativa y propuesta de proyectos económicos que reciban la anuencia europea por su solvencia, conveniencia, oportunidad, capacidad transformadora y adecuación a los fines estratégicos que inspiran el plan de la UE.