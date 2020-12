La compañía siderúrgica ArcelorMittal está dispuesta aplicar los recortes anunciados en su división de productos largos de Gijón de modo unilateral si no se alcanza un acuerdo con los sindicatos, según explicaron directivos de la multinacional a la representación laboral durante la maratoniana reunión negociadora que se prolongó durante diez horas y en la que no hubo avances, aunque se mantiene el diálogo, que se reanudará mañana. Los sindicatos, que rechazan las medidas, sostienen que no admitirán medidas no consensuadas.

La empresa reiteró la necesidad urgente de reducir las “importantes pérdidas” en las que está incurriendo el área de productos largos (que engloba a la acería de Gijón y a los talleres de carril y alambrón) mediante el ahorro de costes fijos y variables, la mejora de la calidad de producción y el incremento de la productividad. Para ello, la dirección de la siderúrgica plantea una reorganización de tareas y trabajos, automatización de determinadas funciones y amortización de 31 empleos, de ellos 23 en la acería gijonesa y 8 en el taller de alambrón. El personal excedente sería recolocado en otras instalaciones fabriles. Para el taller de carril, cuyos resultados son menos lesivos, la compañía no prevé ajustes del volumen de plantilla pero sí reorganización de tareas y funciones.

UGT, sindicato con mayoría en ArcelorMittal en Asturias, señaló anoche que “el diálogo” entre empresa y comités “continúa pero sin entendimiento”. Esta central sindical expresó que va a “seguir intentando minimizar las medidas en beneficio de los trabajadores” y para prevenir “riesgos de seguridad y saturación”, y que continuará “buscando la aproximación de posiciones”. “Negociaremos hasta el último momento para intentar llegar a un acuerdo”, indicó un responsable.

ArcelorMittal planteó hace dos años un ajuste de 200 empleos

CC OO, la segunda fuerza sindical en la empresa, mantiene el rechazo a la propuesta empresarial y acusó a la compañía de querer “socializar las pérdidas económicas ocasionadas por su caótica gestión de las millonarias inversiones realizadas en los últimos años, haciendo que la plantilla tenga que soportar el castigo a tamaña tropelía, en forma de pérdida de empleos y precarización de sus condiciones de trabajo, a fin de ganar tiempo y recuperar el favor de los dueños de la empresa, cuyo hartazgo parece crecer día a día”.

La dirección de Arcelor-Mittal no ha puesto una fecha límite de negociación, según medios sindicales, pero en anteriores reuniones ya expresó la urgencia de aplicar medidas que contengan las pérdidas en largos, un tipo de producto muy penalizado por la demanda (salvo carril), los precios, los costes y la entrada de producción extracomunitaria con precios ventajistas.

La necesidad de contener las pérdidas en esta división y dotarla de mayor productividad y capacidad competitiva es una demanda de ArcelorMittal desde hace dos años, cuando se planteó un posible ajuste de 200 empleos. El mantenimiento de la división de largos es crucial para la pervivencia de los dos hornos altos de Gijón, uno de los cuales (el “A”), reabierto en septiembre, tiene su actividad comprometida. Su continuidad será reconsiderada una vez que reabra un horno que paró en Gante (Bélgica) por mantenimiento.

Los cierres decididos recientemente por ArcelorMittal de instalaciones de cabecera en Polonia (un horno alto y una acería) suman una presión adicional para los sindicatos asturianos.

CC OO mantiene que la empresa no quiere considerar un plan alternativo manteniendo el empleo –caso de la acería de Gijón– e introduciendo medidas de flexibilidad y polivalencia. UGT señaló que no aceptará la impoaición de unilaterales y que debe extremarse el diálogo para intentar llegar a un acuerdo. La empresa dijo hace varios meses que tiene que ser antes de fin de año.

La electricidad sigue costando el doble que en Alemania, alerta la gran industria

El precio final de la electricidad para las fábricas más intensivas en consumo sigue en España en niveles que más que duplican los que pagan los competidores franceses y alemanes, subrayó ayer la Asociación de Empresas con Gran consumo de Energía (Aege), organización de la que forman parte las plantas asturianas de ArcelorMittal y Azsa. Según el “Barómetro energético” que elabora esta patronal, los precios en los mercados mayoristas de Alemania y Francia son este año superiores a los de España. Asimismo, las empresas subrayan que, aunque los costes regulados (fijados por la Administración) permanecen invariables este año, sí se han encarecido los denominados “servicios de ajuste”(sobrecostes relacionados con los mecanismos para equilibrar la demanda y la producción de energía). “Además, la industria electrointensiva española no disfruta de las compensaciones existentes en Alemania y Francia”, añade Aege. La suma de los citados factores hace que, según las empresas, el precio del megavatio/hora esté en España en 45,25 euros, frente a los 19,82 euros de Alemania y los 20,99 de Francia.