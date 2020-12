Liberbank y Unicaja avanzan, aún sin pacto

La negociación prosigue dentro de los márgenes temporales que se habían dado a título orientativo los interlocutores. Para evitar que las conversaciones se dilataran como ocurrió en el fracasado intento de integración de 2018-2019 (entonces la negociación superó los seis meses), ambas partes establecieron el periodo comprendido entre mediados de noviembre y mediados de diciembre como referencia para tomar una decisión. El plazo, que es solo indicativo y no imperativo, aún no se ha agotado y tampoco se puede descartar que los bancos pudieran rebasar la fecha del 15 de diciembre si, en el supuesto de llegar a entonces, las aproximaciones prosperaran y quedaran flecos por despejar. La decisión, sin embargo, podría producirse antes de alcanzar esa fecha de referencia.

Aunque las conversaciones se hicieron oficiales el 5 de octubre, el comienzo de la negociación formal con las cifras sobre la mesa del análisis pormenorizado del balance y cuenta de resultados de cada compañía por parte de los asesores de la sociedad recíproca comenzó en noviembre con una semana de retraso porque la realización de los informes tomó seis semanas en vez de las cinco inicialmente previstas.

Las conversaciones se desarrollan con la confidencialidad propia de este tipo de tratos. Sin embargo, los datos recabados apuntan a que “hay avances aunque nada está aún cerrado”. “Todo está abierto. Quedan muchos flecos. Puede ir rápido o dilatarse algo más”, dijeron algunas personas consultadas.

Los frentes más importantes abiertos son la ecuación de canje y la conformación del modelo de gobierno de la sociedad, pero todos los aspectos a abordar están entrelazados entre sí –de ahí que los determinantes sigan abiertos– en tanto que todos son susceptibles de revisión, de manera que las cesiones que una de las partes pueda hacer a la otra en alguna materia para allanar el acuerdo debería verse compensado con otras posibles concesiones en sentido recíproco. Por esta razón se avanza con todos los aspectos a la vez y no se cierran las materias de manera sucesiva y por capítulos independientes.

La negociación se mueve en un rango que oscila entre el 60% para Unicaja y el 40% para Liberbank y el 56% para el banco malagueño y el 44% para el asturiano

La ecuación de canje (el peso de cada banco y sus actuales accionistas en el capital social de la entidad resultante) es el asunto más crucial. Fue la causa del fracaso del anterior intento de unión de Liberbank y Unicaja, y lo fue el mes pasado de la también fallida intentona de integración de BBVA y Sabadell.

La negociación se mueve en un rango que oscila, como en mayo de 2019, entre el 60% para Unicaja y el 40% para Liberbank –que sería la combinación más favorable para el primero– y el 56% para el banco malagueño y el 44% para el asturiano en el supuesto más conveniente para el segundo.

Hace año y medio, Unicaja ya hizo movimientos para acceder a un peso ligeramente por debajo del 60% pero no lo suficiente para satisfacer a Liberbank, que también renunció a sus posiciones iniciales (cercanas al 47%) pero no lo bastante para casar las posiciones. Ahora Unicaja podría bajar de nuevo del 60% en el banco pero tiene dificultades para ir mucho más allá en la cesión porque a su primer accionista (la Fundación Bancaria Unicaja) le es vital por ventajas fiscales no quedar por debajo del 30% en la entidad resultante. Sin embargo en el último año y medio el dinamismo comercial de Liberbank le permitió ganar tamaño respecto a 2019 y hoy representaría el 43% tanto por volumen de activos (entonces suponía el 40,56%) como por valor bursátil.

Cada parte está haciendo valer sus fortalezas cuantitativas y cualitativas respectivas. Una opción para encajar la aspiración de Liberbank y la del mayor accionista de Unicaja es que éste pudiera adquirir acciones adicionales del banco resultante “a posteriori” para compensar la dilución no deseada a resultas de la fusión y de la proporción títulos de Liberbank que se canjearían por los de Unicaja.

La ecuación de canje (de la que se derivan efectos económicos millonarios en el presente y en el futuro para los accionistas de uno y otro bancos) está también vinculada a la gobernanza en el sentido amplio. No se trata solo de definir las competencias del presidente de la posible fusión (Manuel Azuaga, de Unicaja) y del consejero delegado (Manuel Menéndez, de Liberbank) sino también la composición del consejo de administración, y tanto el peso de cada banco actual en ese órgano decisivo como qué accionistas de una y otra entidades –y que hoy están presentes en sus respectivos consejos– pudieran colmar su aspiración de estarlo en la del banco fusionado teniendo en cuenta además la proporción de vocales independientes que exigen las normas de buen gobierno corporativo.

Por todo ello, el diálogo prosigue en términos bilaterales pero con múltiples contactos con los accionistas de referencia y también con los supervisores para recabar su conformidad oficiosa al plan de negocio antes de pactar el proyecto común de fusión que, de producirse, se elevaría a los consejos y a las juntas generales de ambos bancos.