Así será el quinto banco español

A expensas de que en el tramo final de las conversaciones pudieran producirse desencuentros insalvables, como ocurrió en 2019, los datos e impresiones que han trascendido indican que el acuerdo es altamente probable y que podría llegar a los consejos de administración mediada la semana próxima. Las partes, que abordaron la negociación con la convicción de que el proceso debe ser necesariamente más ágil que el fallido intento anterior, han acercado posturas sobre aspectos cruciales como la ecuación de canje (peso de la propiedad de cada banco en la entidad resultante), el modelo de gobernanza y el plan de negocio que deben examinar el Banco Central Europeo y el Banco de España. Si ese clima no se tuerce, esta fusión presentará rasgos como los siguientes.

Tamaño y solvencia.

La posición de salida de ambas entidades en niveles de capital favorece que el nuevo banco vaya a estar entre los mejor dotados de capital del país. Los últimos test realizados por la Autoridad Bancaria Europea situaron a fines de 2019 a Liberbank como el quinto banco más solvente y a Unicaja como el tercero. Desde entonces, ambas entidades han mejorado además sus niveles de capitalización, superando en ambos casos los 14 puntos en el indicador “CET1 fully loaded” y situándose como los bancos cotizados más solventes. Es una posición cómoda para afrontar los consumos que conllevarán los ajustes de personal y red comercial y el posible refuerzo de provisiones, sin necesidad de recurrir a ampliaciones de capital de éxito incierto. Lo favorece que el BCE haya relajado ciertos requisitos para estimular las fusiones (supresión de la condición según la cual la entidad resultante debía igualar en solvencia a la mejor capitalizada de las que se fusionan) y también la expectativa de que la misma autoridad pueda aceptar las solicitudes presentadas individualmente por Liberbank y Unicaja para reformular, con una metodología ya aceptada para otros bancos, los llamados activos ponderados por riesgo, base a partir de la que se calculan los coeficientes de solvencia.

El nuevo banco tendrá una saneada posición de capital para afrontar el difícil entorno económico y la nueva operativa comercial, fortaleza auspiciada también por el aumento de tamaño. Unicaja y Liberbank pasarán de ser el séptimo y el undécimo bancos por volumen de activos al quinto, considerando además el efecto en el ranking de la integración de Caixa Bank y Bankia, aprobada por sus juntas de accionistas. Con unos 108.000 millones en activos, la unión de Unicaja y Liberbank dará lugar a una entidad con enjundia, pero aún mediana y lejana de las dimensiones que en algunos informes del BCE aparecen como preferibles (por encima de 400.000 millones). La nueva escala, en todo caso, mejora la capacidad de competir en el mercado generalista y de ámbito nacional donde se mueven ambos bancos, herederos de cajas de ahorros. Más allá del tamaño del balance, se pueden identificar otras complementariedades en su composición: Unicaja es un banco que en el sector llaman “pasivero”, con una proporción de créditos sobre depósitos moderada (70%), lo cual indica un desempeño comercial conservador, en tanto que Liberbank presenta una tasa superior (del 90% o más), reflejo de un mayor dinamismo en el negocio. Esa diferencia de perfil se percibe también en la evolución del tamaño desde 2018: el balance de Unicaja se expandió el 9,3% y el de Liberbank lo hizo el 19,6%.

La red y el ajuste.

Liberbank y Unicaja Banco son el resultado de procesos de concentración del negocio financiero de varias cajas de ahorros registrados desde 2010. Liberbank resultó de la suma de Cajastur, Caja Cantabria, Caja Extremadura y Caja Castilla-La Mancha. Unicaja Banco tiene origen en la caja malagueña del mismo nombre y en la posterior anexión de las tres cajas de Castilla y León, temporalmente agrupadas en CEISS: Caja España, Caja Soria y Caja Salamanca. Tal origen explica la implantación geográfica que tendrá el nuevo banco si la fusión prospera: posiciones de liderazgo comercial o cercanas a él en regiones como Asturias, Cantabria, Extremadura y Castilla-La Mancha y cuotas de mercado relevantes en Castilla y León y Andalucía. En esos territorios se concentra la mayor parte de dos redes que suman 1.561 oficinas, a las que se añaden 300 agentes financieros, una alternativa que ambos grupos han usado con intensidad: compensar el repliegue de sucursales propias mediante acuerdos de representación con profesionales independientes, generalmente en las zonas rurales, para mantener la presencia comercial física. Cada fusión viene acompañada de una reestructuración para reducir costes, un plan de recortes de empleos y oficinas que a corto plazo suponen un gasto de capital y que a medio y largo se compensan con ahorros anuales significativos. ¿Cómo será la dimensión del ajuste de la unión Liberbank-Unicaja? Ese capítulo no estará definido en detalle hasta semanas después de que la integración fructifique, aunque los analistas han hecho ya sus cábalas, estimaciones con horquillas muy amplias: cierre de entre 110 y más de 300 oficinas y supresión de entre 1.000 y 2.200 puestos de trabajo. Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura son las regiones donde los bancos de inversión vislumbran más cierres, sea por la existencia de redundancias o porque, aun no existiendo grandes duplicidades, Unicaja ha sido en estos años menos intensiva que Liberbank en los ajustes. Los nuevos afectarán con seguridad a los servicios centrales. El banco de raíz asturiana, con domicilio social en Madrid, tiene sus sedes operativas repartidas principalmente entre la capital de España y Oviedo, si bien Extremadura y Cantabria conservan algunos servicios. Unicaja los tiene concentrados en Málaga. Esta será la sede social del banco fusionado, pero la idea de los negociadores es que haya también sedes operativas en Madrid y Oviedo, con una dimensión sin determinar.

Ante la crisis.

Los territorios principales de operación de Liberbank y Unicaja se caracterizan por tratarse de regiones con modestos niveles de dinamismo económico, rasgo que tiene varias lecturas: puede limitar la expansión del negocio, porque empresas y familias tienden a endeudarse menos; el nivel de riesgo bancario suele ser más bajo por ese mismo perfil conservador de la clientela. El alto nivel de envejecimiento de parte de las regiones citadas también puede condicionar las decisiones de reducción de oficinas y la penetración de los servicios digitalizados.

Esa implantación en los territorios naturales de las antiguas cajas es vista como una fortaleza más que como una debilidad ante la crisis del covid-19. Los dos bancos tienen mucha presencia en regiones con economías perfiladas hacia el sector primario, el menos castigado por la pandemia, y su exposición a las severísimas dificultades del turismo es mucho más limitada que la de otras entidades. Incluso a pesar de los muchos intereses que Unicaja tiene en Málaga, los riesgos que tiene contraídos con empresas del sector son manejables.

El perfil de la inversión crediticia también puede actuar como escudo ante el aumento de la morosidad que se avecina. Liberbank y Unicaja son dos bancos muy hipotecarios. Los préstamos para vivienda suponen el 57% de la cartera conjunta, en tanto que los dirigidos a pymes y autónomos, los colectivos en peor situación y con mayor riesgo de incurrir en mora a corto plazo por la crisis, representan el 14%. Liberbank ha sido activo con las hipotecas, consiguiendo cuotas de mercado cercanas al 10% de los nuevos préstamos en Madrid a pesar de su reducida red de oficinas. Este resultado, que la entidad relaciona con la agilidad en la concesión de los préstamos para vivienda, es invocado como muestra de que el nuevo banco puede aspirar a expandir su negocio en regiones ajenas a sus territorios naturales sin necesidad de disponer de una presencia física muy costosa.

La propiedad.

Los equipos negociadores esperan cerrar en días los capítulos pendientes de la fusión. En particular, el de la ecuación de canje, que determina el peso que tendrán los accionistas de cada banco en la propiedad del resultante. El detalle de las proporciones que ambicionan ambas partes en este momento es conocido por muy pocas personas y no ha sido divulgado. Los analistas consideran verosímil que el pulso se está moviendo en un rango de entre el 58%-59% para Unicaja y el 41%-42% para Liberbank, aunque las aspiraciones de este último podrían ser superiores considerando el comportamiento de distintos parámetros durante el último año (crecimiento del negocio, capitalización bursátil...). Si se confirmaran tales proporciones, los principales accionistas asturianos de Liberbank quedarían así en el nuevo banco: la Fundación Bancaria Cajastur –titular de manera directa el 16,14% de Liberbank, aunque controla el 24,31% mediante un acuerdo de sindicación de acciones con las fundaciones Caja Cantabria y Caja Extremadura– manejaría alrededor del 10% del capital, y la familia Masaveu vería convertido su 5,76% actual en el 2,4% de la entidad fusionada. La suma de las participaciones relevantes con vínculos en la región rondaría el 14% si se añade la posición que la aseguradora Santalucía (3,2%), de capital asturiano, tiene en Unicaja. El dominio sería andaluz, con la Fundación Unicaja en torno al 30%, objetivo esencial de los gestores malagueños que, si median posibles concesiones de los reguladores –autorización para elevar la participación actual en Unicaja Banco (50,8%) y evitar así una dilución mayor–, tendrá esta vez el encaje que no fue posible en 2019.