Arcelor importará acero para evitar que la crisis de la factoría pare otros talleres

No será la primera vez que ArcelorMittal traiga acero de fuera para abastecer al carril y el alambrón. De hecho, lleva un tiempo haciéndolo por motivos de costes, ya que importarlo desde otras plantas les cuesta menos que producirlo aquí por culpa de la factura eléctrica, más cara en España que en la mayoría de los países europeos. Ahora lo hará a granel. Con eso se logrará, por ejemplo, que la aplicación del expediente temporal de regulación de empleo (ERTE) que la compañía tiene en marcha –y que la Audiencia Nacional acaba de declarar “nulo”, aunque la siderúrgica ha recurrido la decisión al Supremo– tenga un impacto leve sobre los 270 trabajadores del tren de carril y los 170 del de alambrón. Los del primero acumulan ya dos días de ERTE después de hacer su última producción el sábado por la noche, pero cuando llegue el pedido de acero muchos de ellos podrían reincorporarse a su puesto. En el caso de los segundos, hay algo más de margen, ya que tenían stock suficiente para aguantar con actividad hasta finales de esta semana.

Se trata de dos instalaciones, además, que estaban funcionando razonablemente bien. Mucho mejor el carril que el alambrón. El taller para fabricar vías de tren que Arcelor tiene en Gijón –y que recibe blooms (un tipo de acero) de la acería– tiene la cartera repleta de pedidos, gracias fundamentalmente a los encargos que le llegan desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), con lo que un prolongado parón ahora provocaría que las entregas a los clientes se retrasaran. Por su parte, alambrón –que recibe palanquilla (otra clase de acero) desde Veriña– había conseguido remontar últimamente el vuelo después del fuerte bajón de actividad que había sufrido por culpa del frenazo que habían registrado algunos de sus principales clientes tras la crisis del coronavirus, entre ellos las fábricas de coches.

No obstante, los sindicatos –totalmente fracturados– y la multinacional se darán hoy una nueva oportunidad para intentar llegar a un acuerdo. Será otra vez en la sede del Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SASEC), en el mismo escenario donde el sábado las negociaciones fracasaron, aunque algunas fuentes aseguran que ese día el acuerdo estuvo muy cerca. Cerquísima. Tan próximo que solo lo evitó la discusión entre los sindicatos sobre cómo suspender los paros. UGT, USO y ACIAA abogaron por hacer la votación en una asamblea general, en la que tendrían mayoría. Al no conseguir imponer su criterio, forzaron una votación en el comité de empresa de Arcelor en Gijón en la que pidieron a los convocantes de las movilizaciones –CC OO y CSI– “responsabilidad” para acabar con la conflictividad. “Nuestra posición es muy clara, y tenemos un mandato del comité de empresa, lo que pasa es que hay otros sindicatos que no quieren quitar los paros”, señaló tajante José Manuel García, de UGT. De una forma más tibia se expresó Segismundo Lorenzana, de USO. “Necesitábamos darnos un tiempo, debemos buscar la vía de la coherencia”, dijo. La jornada de reflexión fue ayer.

CC OO y CSI no están por la labor de desconvocar los paros. Y, en todo caso, exigen que para hacerlo lo vote antes la asamblea del propio taller (de la acería), donde Comisiones cuenta con casi la mitad de la representación. Es más, ayer mismo ambas organizaciones celebraron una asamblea en Veriña en la que acordaron que las movilizaciones se extendieran y –de no llegar a un acuerdo con la empresa entre hoy y mañana– se endurecieran aún más a partir del miércoles. José Manuel Castro, de CC OO, abogó por que el plan para el segmento de largos (la acería, el tren de carril y el de alambrón) tenga unas miras más amplias. “Con una mirada cortoplacista no vamos a ninguna parte”, señaló, “me preocupa que ahora mismo haya 300 empleados en la calle –los trabajadores de la acería de Gijón están desde el jueves suspendidos de empleo y sueldo y sin paro–, pero el problema es que de seguir así habrá 800. Luego dicen que los radicales somos nosotros, pero somos los que estamos poniendo cabeza”.

Por su parte, Manuel Ángel Pulgar, de CSI, señaló que durante la asamblea “explicamos que la empresa en ningún momento ha quitado de la mesa la amortización de 23 empleos en la acería”, una de las líneas rojas de CC OO y CSI.

El Idepa reparte 576.000 euros en ayudas a cuatro grandes compañías que crearán 27 empleos

El Instituto de Desarrollo Económico del Principado ha concedido ayudas por valor de 576.000 euros a cuatro proyectos presentados por compañías de las consideradas como “tractoras”, aquellas que tienen un cierto tamaño y capacidad de arrastre para empresas más pequeñas. Estas subvenciones, sostiene el Idepa, permitirán realizar inversiones por importe de nueve millones de euros. Lo que no ha transcendido es el nombre de las compañías que van a recibir el dinero. Las subvenciones se conceden con cargo al denominado programa de empresas “tractoras” de especial interés. Esta convocatoria se ha dividido en dos líneas: una para proyectos de creación de empleo y otra para proyectos de inversión empresarial. En el caso de las subvenciones concedidas en la primera línea –la de los nuevos puestos de trabajo–, las ayudas repartidas ascienden a los 284.624 euros. De esta forma, matiza el Idepa, se permitirá mantener 54 empleos y crear otros 27 puestos de trabajo. Por su parte, las ayudas de la segunda línea –las ligadas a la inversión empresarial– suman 291.322 euros. A través estas ayudas, el Gobierno de Asturias resaltó que lo que se pretende es dar un impulso a las inversiones en activos fijos, así como fortalecer el tejido empresarial y generar empleo. Durante 2019 y 2020, este programa ha concedido ayudas por dos millones, de las que se han beneficiado diez empresas que, a su vez, han creado noventa empleos. El Idepa tiene también un programa para el impulso de estas “tractoras”.