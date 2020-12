Martín Buezas, dispuesto a entrar en Duro y a apoyar su incursión en las renovables

Duro Felguera informó ayer en los términos siguientes al supervisor del mercado de valores (CNMV): “Finalizada la fase de prospección de indicaciones de interés, se han recibido propuestas de cuatro potenciales inversores privados que han presentado las correspondientes ofertas no vinculantes”. Tal prospección, paralela a la solicitud de ayuda pública, ha sido llevada a cabo por la firma Alantra y entre las ofertas a que alude Duro no se encuentra la propuesta formulada por el empresario asturiano Blas Herrero, al considerar la compañía que no satisface los estándares legales porque no ha sido acompañada de la firma de un compromiso de confidencialidad que sí han suscrito otros inversores.

En relación a estos últimos se conoce hasta ahora que uno de ellos es Jesús Martín Buezas, accionista hegemónico de Capital Energy. Fuentes de su entorno confirmaron a este diario que el empresario ha formulado, a título personal, una oferta “en firme” de “carácter no vinculante y confidencial”. Martín Buezas estaría dispuesto a tomar una posición muy relevante en el accionariado, si bien no ha trascendido su alcance preciso ni la visión que tiene sobre el futuro de Duro Felguera. Su perfil inversor pegado al mundo de las energías renovables encaja con las aspiraciones del grupo asturiano de apalancar en parte su despegue abriéndose mercado en el negocio de la construcción y participación en centrales de energía verde, propósito para el que ha creado una nueva filial (DF Green Tech). El plan de negocio ideado por la dirección que encabeza José María Orihuela prevé asimismo la posibilidad de ampliar las instalaciones de El Tallerón (DF Calderería Pesada, en Gijón) para la fabricación de grandes piezas destinadas a parques de energía eólica marina (off shore, en la jerga del sector).

Los 31 proyectos de Capital Energy para la región suman 1.200 megavatios de potencia

El interés de Jesús Martín Buezas por entrar en Duro –a título individual, no a través de Capital Energy, enfatizaron las fuentes cosultadas– coincide con una actividad muy intensa de su compañía en Asturias, el promotor eólico más activo durante los últimos años. Según ha informado Capital Energy, sus 31 proyectos para la región suman 1.200 megavatios de potencia y por encima de mil millones de euros de inversión a desarrollar entre 2020 y 2024. La compañía aspira también a promover plantas de almacenamiento energético y de producción de hidrógeno verde.

De la mano de Martín Buezas, que en la estructura corporativa de Capital Energy ejerce como vicepresidente ejecutivo, el grupo está explorando su salida a Bolsa mediante una ampliación de capital, como vía para desplegar en los próximos años un plan de inversiones de hasta 10.000 millones de euros en activos renovables en España y Portugal.