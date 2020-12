Las víctimas de la pandemia laboral en Asturias: "Estamos al límite"

El suyo no es un caso aislado. Ni mucho menos. La crisis derivada de la pandemia, que se agravó durante noviembre con los cierres de la hostelería y del comercio, impactó de lleno en tres nutridos colectivos: los asalariados afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE); los que directamente se han quedado sin trabajo y los autónomos que han tenido que cerrar sus negocios o tenerlos abiertos al ralentí por orden de la Administración. Esa nómina total entre parados, personas en ERTE y autónomos inactivos la forman cerca de 120.000 asturianos. En las siguientes líneas se recogen los testimonios de tres de ellos.

En mayo, a la lenense Verónica Sánchez le dio “la locura” y cuando comenzaban a aflojar las restricciones a los negocios de la primera ola decidió lanzarse y montar su propio negocio. Con algún matiz, porque no era realmente algo nuevo. Se hizo cargo del restaurante La Fragata en el centro de Pola de Lena. En verdad, el establecimiento era de su madre, Rosa María Rubio, que andaba buscando cambiar de aires. Quería empezar a trabajar para otros, pero su hija la convenció para tirar para adelante con el bar. Y al principio, durante el verano y un poco más allá, dice Sánchez, las cosas fueron saliendo. Renovaron el local y atrajeron clientes. “Mientras que me dé para vivir me conformo”, señala pragmáticamente. Pero en noviembre llegaron las nuevas restricciones y tuvieron que echar la persiana. Y las cuentas, evidentemente, ya no salían. “Teníamos una ayuda de 2.000 euros, pero el local cerrado, sin actividad, nos costaba solo en facturas 3.000 euros. Estábamos al límite”, explica. Así que en cuanto vieron la oportunidad volvieron a abrir, a medio gas eso sí. Dando cafés y comidas para llevar. Y les fue bien. Hicieron una buena cartera de clientes fieles.

Ahora, con las nuevas medidas de flexibilidad, las dos lenenses volverán a abrir el negocio este lunes. Con restricciones, evidentemente. Aún así, Sánchez asegura que esta crisis va a dejar una profunda huella en el sector hostelero, que será poco más que imborrable y que se manifestará en un importante cambio hábito de consumo de los clientes. Se notará, señala, en que las entregas de comidas a domicilio “han venido para quedarse”. No obstante, después de un año de sufrimiento y restricciones asegura que “yo le veo un futuro negro a la hostelería”.

En el sector hostelero ha trabajado durante prácticamente toda su vida la ovetense Rosa Ana Vizcaíno. Hasta que el covid la arrastró. Durante la primera ola, el negocio donde trabajaba como cocinera cerró en marzo y ella se fue a un ERTE. Pero el dinero de la prestación tardó en llegar debido al enorme atasco que había en las oficinas de empleo. No fue hasta mayo cuando comenzó a recibir los primeros pagos.

Justo un mes después volvió a reincorporarse a su puesto. Fue en julio. Y el verano fue muy bueno. “Tuvimos mucho trabajo, la cosa funcionaba muy bien, había muchos clientes”, recuerda. Pero en septiembre todo empezó a desmoronarse otra vez. “A partir de septiembre fue como si la gente cogiera miedo y el bajón se notó especialmente por las noches, por el día sí que había algo más de movimiento”, reconoce. Tanto que volvió a quedar de ERTE y de ahí al desempleo. Sin trabajo y con un montón de facturas por pagar. Afortunadamente, no tiene hipoteca. Lo que sí tiene es la ayuda de sus padres.

Según su propia experiencia la gestión de los ERTE fue “caótica”. “Estuve dos meses sin cobrar ni un euro”, recuerda. Aunque no ceja en su empeño y asegura que su intención es volver a reengancharse al mercado laboral por el sector que ya conoce y del que ha vivido tantos años, el de la hostelería, que ahora no atraviesa sus mejores momentos.

Quien asegura que ya ha tirado la toalla es el mierense Manolo Barrero, que, a sus 55 años, lleva siete en el paro. Sin trabajo. Encima, asegura que de la última experiencia laboral no guarda especialmente un buen recuerdo. Y acumula en su expediente varias historias de impagos. Ya ni manda curriculum. Opina que no merece la pena. “Me pasé años enviándolos por toda España, pensaba que con mi experiencia algo podría encontrar”, resalta. Pero nada. Solo tuvo dos llamadas de dos empresas de la zona de Ponferrada que le dijeron un amable “ya le llamaremos”. Nunca volvieron a llamar. Sospecha que lo que echa para atrás de su currículum es solo un dato. El de su edad. “Tengo claro que es por eso”, apunta.

Aunque ya no manda currículum, sí que se mantienen al tanto de algunas ofertas de trabajo a través de conocidos. Cobra el subsidio para mayores de 52 años y vive con su madre. Tiene experiencia en la instalación de rótulos luminosos, de catenarias y en la construcción, donde trabajó durante bastantes años. Del último trabajo que tuvo salió muy desencantado, rememora. “Trabajaba diez horas por mil euros, y me gastaba 200 en el transporte”, señala. Las cuentas salían mal.

Ahora asegura que “me voy arreglando”. “Se que no me cogen en ningún sitio por la edad, quieren que te jubiles con 67 años, pero con 50 ya no te quiere nadie ¿Qué se supone que tenemos que hacer?”, plantea.