El próximo mes de enero va a traer muchas subidas de precio. Como todos los años se cobrará más por casi todo. Aunque algunos precios (sobre todo los públicos) se mantienen sin excesivas variaciones sobre todo debido al parón por la pandemia lo cierto es que cada vez que estrenamos un año todo es más caro. Pero no todo son malas noticias. En teoría y según las previsiones del gobierno las pensiones van a subir un 0,9 por ciento, esto es, unos 4 euros al mes si se tiene en cuenta la pensión media. Una subid que tiene que dar también luz verde al pago de la "paguita" (que es como se conoce de forma coloquial a la pequeña remuneración que cobran los pensionistas a principios de año para compensar la diferencia entre lo que el año anterior subieron las pensiones y lo que ha subido la vida).

Lo cierto es que esta "paguita" puede cambiar mucho según cómo haya cerrado el Índice de Precios al Consumo. Es decir: si la vida ha subido mucho y las pensiones en cambio subieron poco los jubilados y quienes estén cobrando este tipo de prestaciones van a cobrar mucho dinero. Al contrario pasa al revés. Si no hay excesiva elevación de los costes de la vida (el IPC se mide entre otras cosas con el coste de la gasolina o los productos básicos), entonces a los pensionistas no hay que pagarles mucho. Eso, claro está, si no se tiene en cuenta el tan manido factor de sostenibilidad que implató el gobierno de Rajoy y que desligaba la subida de las pensiones con el IPC.

Con la calculadora en la mano y para una pensión de unos 1.000 euros el Gobierno le pagó a cada persona el año pasado unos cuatro euros. ¿Cuál es la situación en otros países? En este artículo te contamos, por ejemplo, cuánto se cobra de pensión en Alemania, un país al que se tiende a comparar con España.