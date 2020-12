Unánime rechazo de los políticos asturianos al nuevo estatuto eléctrico: es el “golpe de gracia” para la industria

Por parte de los partidos políticos hay unión a la hora de pedir a Madrid una rectificación, pero con ciertos matices. Las fuerzas más a la derecha como el PP, Ciudadanos, Foro y Vox cargaron contra “la nula influencia” del presidente regional Adrián Barbón a la hora de imponer los intereses de la región en asuntos clave como el del estatuto eléctrico. Mientras, que las de la izquierda, como Podemos e IU, exigieron unión para conseguir hacer oír la voz de la región ante el Ministerio de Industria que dirige Reyes Maroto. Aunque advirtieron que el nuevo estatuto, tal y como está redactado, puede asestar un “golpe devastador” al corazón industrial de la región. Mortal.

La aprobación del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos es una medida necesaria, pero su diseño actual no da adecuada respuesta a las particularidades de nuestra industria Dolores Carcedo - PSOE

El consejero de Industria, Enrique Fernández, aseguró que “vamos a exigir (al Gobierno nacional) que se tenga una consideración especial con las grandes industrias asturianas”. En la misma línea, Dolores Carcedo, portavoz del PSOE en la Junta General del Principado, puso el acento en que “la aprobación del Estatuto de los Consumidores Electrointensivos es una medida necesaria, pero su diseño actual no da adecuada respuesta a las particularidades de nuestra industria. Es preciso que el Gobierno central analice todos los instrumentos existentes para garantizar la viabilidad de la industria asturiana, que pasa por su competitividad”.

Tras un calvario de dos años de espera el documento llega tarde, sin consenso y no da ninguna solución a la gran industria asturiana María Teresa Mallada - PP

Mucho más contundente fue en su valoración la presidenta del PP asturiano, Teresa Mallada, que exigió a Barbón que “plante cara” al presidente nacional, Pedro Sánchez, porque, añadió, el estatuto aprobado es “una tomadura de pelo para Asturias”. La líder popular incidió en que “tras un calvario de dos años de espera el documento llega tarde, sin consenso y no da ninguna solución a la gran industria asturiana. No evitará el riesgo de deslocalización industrial. Estamos ante una nueva derrota de Adrián Barbón, una muestra más de su falta de firmeza y peso ante Pedro Sánchez. Ahora no valen los lamentos”. La portavoz del PP en el Congreso, Paloma Gázquez, acusó al Principado de estar “devastando a la región”.

Provocará el cierre y la deslocalización de industrias vitales para esta comunidad Nacho Cuesta - Ciudadanos

Igual de duro fue Nacho Cuesta, coordinador regional de Ciudadanos (Cs), quien puso el acento en que el nuevo estatuto es un “golpe de gracia definitivo para la industria pesada asturiana”. Las consecuencias, denuncia, pueden ser nefastas. “Provocará el cierre y la deslocalización de industrias vitales para esta comunidad”, dijo. Más valorativamente resaltó que el “estatuto es decepcionante y otorga una mayor intensidad de ayudas a empresas menos consumidoras”.

Es importante unirnos, establecer una estrategia, y solicitar al gobierno estatal modificaciones específicas para garantizar el empleo en nuestra tierra Nuria Rodríguez - Podemos

Podemos no fue tan agresivo. La diputada de la formación morada, Nuria Rodríguez, aseguró que es el momento de que Asturias esté unida en una sola voz ante Madrid. “Es importante unirnos, establecer una estrategia, y solicitar al gobierno estatal modificaciones específicas para garantizar el empleo en nuestra tierra. Exigiremos al gobierno central que actúe”, aseguró. No obstante, también puntualizó que el estatuto tiene puntos positivos como el que se obligue a las empresas que se beneficien de las ayudas a hacer inversiones medioambientales.

El estatuto llega tarde, es insuficiente y decepcionante, no responde a las demandas ni de la industria asturiana ni de sus trabajadores y pone en riesgo el futuro industrial de nuestra comunidad Ovidio Zapico - IU

Por su parte, el coordinador de IU en Asturias, Ovidio Zapico, recalcó que “el estatuto llega tarde, es insuficiente y decepcionante, no responde a las demandas ni de la industria asturiana ni de sus trabajadores y pone en riesgo el futuro industrial de nuestra comunidad”. Muy contundente dijo que “puede ser devastador para el corazón industrial de la región”.

El nuevo estatuto confirma el nulo interés del Gobierno de Pedro Sánchez por el presente y el futuro de la industria asturiana Adrián Pumares - Foro

Adrián Pumares, secretario general de Foro Asturias, recalcó que el nuevo estatuto “confirma el nulo interés del Gobierno de Pedro Sánchez por el presente y el futuro de la industria asturiana”. E insistió en que “la supuesta influencia de Barbón en la toma de decisiones del Gobierno de Sánchez se ha quedado en nada y Asturias es, una vez más, la gran perjudicada”.

Con la aprobación del estatuto pierde la gran industria asturiana, el Gobierno de Barbón, pero sobre todo, los trabajadores Ignacio Blanco - Vox

El portavoz de Vox, Ignacio Blanco, aseguró que “con la aprobación del estatuto pierde la gran industria asturiana, el Gobierno de Barbón, pero sobre todo, los trabajadores”. Resaltó que el presidente socialista “será el que viva la deslocalización de las grandes industrias asturianas. Es una lástima y es otra oportunidad perdida para Asturias”.