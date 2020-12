La presidenta del Partido Popular (PP) de Asturias, la diputada Teresa Mallada, reclamó ayer en Avilés la modificación del todavía borrador de los Presupuestos regionales del Principado para hacer frente “al terremoto que supone un estatuto de la industria electrointensiva para Asturias”. Y es que, según señaló la responsable política, son “malos los datos de la industria desde hace muchos meses” y la aprobación del documento (con un retraso de dos años y sin tener en cuenta las enmiendas presentadas por la industria, los sindicatos y hasta el Gobierno regional) no vaticina que esto vaya a cambiar. En juego están, advierte, unos 50.000 empleos en la industria regional.

“El Gobierno sabe, al igual que sabemos todos los asturianos, que la caída de precios por la pandemia está desplomando la producción de la gran industria; el Gobierno sabe que el índice de producción industrial cayó en septiembre un 12,7% con respecto al año pasado, un porcentaje que solo es superado por Baleares y muy alejado de la caída del 0,6% de la media nacional. Por estos y otros datos, la mejora de la competitividad de las industrias asturianas va a ser la clave para mantener encendido los hornos altos de Arcelor”. Así que esto solo tiene una solución: arreglar el borrador del estatuto puesto que, dice Mallada, “no se entiende que haya partidos que sigan apoyando unas cuentas que dejan de lado a una parte importante de la fortaleza económica de Asturias”.

“Llevamos dos años de espera de un estatuto que recogiera medidas que hicieran que las industrias grandes consumidoras de energía pudieran competir con el resto de industrias de Europa y nos encontramos que esta semana el Gobierno aprueba un documento que no contempla nada de esto”, criticó la diputada. “El Principado no puede quedarse al margen de este estatuto, no puede obviar que el Gobierno de Sánchez ha dejado tiradas a las grandes consumidoras de energía de Asturias: el Gobierno de Barbón tiene que reaccionar”. Y el mejor modo de hacerlo es reformando unos Presupuestos para atender una realidad económica en la que las grandes industrias se van a quedar en el borde del precipicio. “No podemos dejarnos impasibles ante un Presupuesto que avala la puntilla contra el sector industrial de la región”, concluyó.