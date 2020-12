Las asturianas que derriban el tabique

Entre las tres no es que hayan roto ningún techo de cristal (la expresión que suele utilizarse para ilustrar las dificultades que tienen las mujeres para incorporarse al mercado laboral); han derribado todo un muro, un tabique. Y una vez demolido, han aprendido a reconstruirlo y ahora piden su sitio en un sector que está hipermasculinizado. “Las mujeres tenemos las mismas capacidades que los hombres y somos capaces de desempeñar trabajos tan duros como éste”, reivindica Rebeca Suárez.

El sector asturiano de la construcción cuenta con una nómina de 16.571 trabajadores. De ellos, solamente 735 son mujeres, es decir, el 8%.

Pero no hay manera de que el resto tire abajo el muro. Las cifras son tozudísimas. El sector asturiano de la construcción cuenta con una nómina de 16.571 trabajadores. De ellos, solamente 735 son mujeres, es decir, el 8%. Sin embargo, esos números tienen algo de truco. La gran mayoría de ellas no están trabajando sobre el andamio, ni siquiera a pie de obra. La inmensa mayoría están empleadas en tareas administrativas o, en su defecto, en oficios más técnicos, como en la dirección de las trabajos. Pero muy pocas se enfundan el mono y el casco. Poquísimas.

La Fundación Laboral de la Construcción lleva años tratando de darle un vuelco a estas cifras, sin demasiado éxito. Este curso, anormal por culpa de la pandemia, el organismo (de cuyo consejo rector forma parte la patronal regional de la construcción, CAC-Asprocom, y los sindicatos UGT y CC OO) pusieron en marcha cinco cursos para trabajar a pie de obra –no en la oficina o cuidando jardines, que también ofertan– que consiguieron atraer a 79 hombres y, únicamente, a tres mujeres. Y eso que, como señala el director de la fundación, Joaquín Aurelio Rodríguez López, “la construcción es una oportunidad. Hace falta mano de obra cualificada ahora y, sobre todo, con vistas al futuro”. Pero, aun así, a las mujeres todavía les cuesta saltar el muro.

Y eso que las que prueban acaban enganchándose. Le ocurrió a Yolanda González, natural de Ujo. Desde que empezó a trabajar a los 17 años ha pasado por varios sectores, aunque en el que más años duró fue en el del comercio. Trabajó de pescadera y carnicera, pero, reconoce, “lo que hacía no me llenaba, no me acababa de encontrar bien con mi trabajo”. En abril, en pleno pandemia, se le acabó el contrato laboral y vio una oportunidad para dar un giro a su vida laboral. “Me planteé buscarme una nueva salida. A la edad que tengo, lo de estudiar una carrera universitaria, pues como que no lo veía, y buscando cursos me llamó la atención uno sobre energía solar y térmica en la construcción”, señala.

"Trabajé en el comercio, pero aquello no me llenaba; ahora estoy en un campo donde veo que tengo un futuro laboral"

Al principio, reconoce que “empecé un poco desorientada porque no sabía en qué mundo me metía”. De aquel día recuerda un consejo que le dio una persona “importante” en su vida. “Me dijo que cuando alguien hace un cambio tan radical en su vida solo pueden pasar dos cosas: que le sirva para enriquecerse y para crecer”, señala. Y así fue. Ha encontrado una nueva vocación y lo que espera que sea un nuevo futuro laboral, en una rama de la construcción –la de la eficiencia energética– donde se atisba un futuro prometedor y enormes posibilidades de empleo. “Este es un campo de futuro, donde hay innovación y en el que me gustaría encontrar un empleo. Es una actividad que me encanta, que me llena, me encanta soldar... Todo. Hasta aprendí a taladrar y a hacer agujeros en la pared”, señala con orgullo. Y eso, añade, que “venía con algo de miedo. La gente me decía, pero dónde te vas a meter...”.

No fue la única a la que le ocurrió. A la ovetense Rebeca Suárez le pasó exactamente lo mismo. “Me llegaron a decir que si estaba loca por meterme en esto”, recuerda. Esos comentarios no consiguieron frenarla en su empeño y ahora es albañil, aunque, por el momento, no se va a subir al andamio. El curso, asegura, “me aportó seguridad en mí misma, que no la tenía, me atreví a usar cierta maquinaria a la que tenía un poco de respeto”. Recuerda con especial orgullo el día en que el profesor les enseñó a utilizar un enorme martillo mecánico. Consiguió dominar a la máquina con buena soltura.

"Las mujeres somos capaces de desempeñar trabajos tan duros como los hombres y la construcción es un oficio duro, pero guapo"

Sin embargo, asegura que no se ve trabajando en el sector. Eso sí, defiende que cualquier mujer podría estar a pie de obra, por muy complicado que lo pinten desde fuera. El problema es otro, aclara. “Por lo que sea, por razones culturales o incluso machistas, no hay mujeres albañiles. Dicen que podemos llegar a ser un gasto en las obras porque tienen que ponernos unos baños o vestuarios aparte. No es verdad, es solo una cuestión de organización”, resalta. “Yo he hecho los mismos proyectos que mis compañeros y he sacado mejores notas que ellos”, pero duda que las empresas ahora quieran contratarla. Y eso que de una carpeta saca una hoja con sus calificaciones. Está impoluta. Todo son dieces. “Este es un trabajo duro, pero muy guapo”, agrega.

La que sí se ve trabajando más pronto que tarde en el sector es la ovetense Cristina González, especialista en pladur, que viene de familia de obreros, pero que hasta ahora no había tenido experiencia en este sector. “Tenía pensado entrar en el plan de empleo del Ayuntamiento de Oviedo y me pedían tener un certificado de construcción y me metí aquí, sin tener ni idea de cómo iba eso del pladur”, explica. Y descubrió un oficio que le gusta. “Mucho”, agrega.

"Elegí un curso sobre pladur sin tener mucha idea de cómo iba esto y me encantó; puedo con esto y con mucho más"

Es otro de los sectores que tiene bastante futuro. “Y aquí (se refiere a la Fundación Laboral de la Construcción) a las mujeres no nos regalan nada; hay que estudiar y sacar el trabajo adelante, pero las mujeres tienen que atreverse a venir”, señala.

–¿Se ve trabajando en esto?

–Claro. Por supuesto. Las mujeres podemos con estoy con más. A mí no se me pone nada por delante.

Entonces, visto lo visto, ¿por qué no hay más mujeres en la construcción? La respuesta de las tres es unánime: Por respeto a un sector en el que los hombres son inmensa mayoría y por desconocimiento.