“El problema del coste energético se debe a decisiones políticas que seguimos pagando”

Ulacia analiza en esta entrevista las implicaciones que puede tener el estatuto para las compañías regionales del metal y cómo este sector encara un futuro cargado de incertidumbres y, en buena parte debido al precio de la electricidad, en desventaja frente a sus principales competidores de Alemania y Francia, donde las grandes industrias de la talla de Arcelor o Asturiana de Zinc (Azsa) tienen suculentos descuentos en su recibo de la luz.

–¿Qué valoración hace del nuevo estatuto para los consumidores electrointensivos?

–Es insuficiente y no se concibe que para un asunto urgente e importante se necesiten dos años. Se han generado unas expectativas y unos compromisos de solución que no se han materializado. No es bueno para el momento que vivimos, donde la confianza entre lo que se dice y hace es importante para seguir invirtiendo. La razón de este desencuentro reside en la definición y alcance del estatuto. Anteriormente en el sistema de interrumpibilidad participaban alrededor de 140 empresas de todo España. Las empresas siderúrgicas y metalúrgicas en Asturias tienen consumos superiores a 800 Gwh y en algún caso llegan a 2.000 Gwh. La subasta por bloques de interrumpibilidad daba preferencia a las empresas hiperconsumidoras, que tenían reconocida su capacidad para realizar el ajuste rápido de demanda y oferta y lo compensaba económicamente. Actualmente, el estatuto define la empresa electrointensiva a partir de 1 Gwh y prácticamente ha cancelado el sistema de subastas por interrumpibilidad. La conclusión es que tenemos un estatuto valido para más de 600 empresas distribuidas por la geografía española, que cumple con la normativa europea pero que no se ajusta a las necesidades competitivas de las grandes empresas asturianas. Al menos en las ramas de siderurgia y metalurgia. Por eso sería muy importante que la Administración perseverara en la búsqueda de soluciones efectivas y a corto plazo, de la mano de las organizaciones empresariales, para que posibiliten una recuperación de la competitividad perdida.

"El estatuto es insuficiente: se generaron unas expectativas que no se materializaron"

–¿Qué efectos puede tener en un sector como el del metal y el siderúrgico asturiano?

–Las ramas de actividad de siderurgia y metalurgia representan el 4% de las empresas del sector, pero aproximadamente son el 40% del empleo. En estas actividades el coste de energía es cada día un factor de competitividad mas importante. Recuerdo que un estudio realizado por la cátedra de energía del Instituto Vasco de Competitividad hace algunos años sobre estas industrias ponía de manifiesto que el gasto de energía sobre el valor añadido bruto y sobre los costes de personal habían cruzado el umbral del 50%. Son factores externos, que exigen gestión interna –una mejora de la eficiencia y la intensidad energética–, pero que su evolución tiene, un fuerte impacto en la cuenta de resultados de las empresas. También daba un dato: solo el 40% del aumento de costes se habían podido trasladar a precios de mercado. Desde mi punto de vista, este es el nudo gordiano y el estatuto es insuficiente para resolverlo. Si nos circunscribimos al impacto de la medida principal del Estatuto en términos de mercado eléctrico, la compensación hasta el 85% de los cargos soportados por cada instalación a través de la factura eléctrica, el impacto real en las industrias asturianas es inapreciable. La compensación de costes indirectos de CO2 no se relaciona con el 25% de los ingresos por las subastas de CO2 para determinar su cuantía y el apoyo a la firma de contratos a suministro de largo plazo, con la creación del fondo de reserva para garantías de entidades electrointensivas (FERGEI), requiere un desarrollo que veremos qué resultados produce.

–Con esas cuentas, ¿qué tipo de rebaja en la luz puede tener una compañía electrointensiva asturiana?

–Según las estimaciones realizadas por el Ministerio para la Transición Ecológica, la rebaja adicional será 0,54 euros por megavatio. Esto representa aproximadamente un descuento del 1,2% frente a una brecha de precios de compra superior al 50% con nuestros competidores franceses y alemanes.

"España tiene capacidad para mejorar los costes que se pagan en la factura de la luz"

–¿Estamos ante la “tormenta perfecta” para Asturias por el chasco del estatuto electrointensivo y las exigencias para la descarbonización de la industria regional?

–Los retos para la industria europea son iguales, lo que cambia son las condiciones de partida y la capacidad de adaptación. Ahora hace falta, mas que nunca, la innovación, la tecnológica y la social. Suele ser frecuente que al escuchar innovación se confunda con los gastos de I+D, y creo que debemos comprender que los resultados en I+D son de largo plazo, mientras que la innovación en marketing, modelos de empresa, digitalización, aprendizaje a lo largo de la vida laboral y cultura empresarial es la clave para la mejora de la productividad y la competitividad en el corto plazo. El estatuto es un punto de partida sobre el que trabajar y acordar soluciones innovadoras y “ad hoc” para cada empresa y región, en términos de precio eléctrico, pero aun queda mucho por hacer. Europa es consciente de que en esta lucha contra el cambio climático se van a generar regiones ganadoras y perdedoras. Se ha comprometido a “no dejar a nadie atrás” y ha puesto en marcha un mecanismo de transición justa, entre otros, además de los fondos de recuperación y resiliencia. Pero para ganar hay que saber cooperar y competir y esto no va ni de gurús, ni visionarios, ni falsos profetas. Es trabajo en equipo, contando con los mejores.

–¿Cómo salir indemnes?

–No diría que debamos intentar solamente salir indemnes de la situación actual, sino reforzados de ella, para ser realmente capaces de competir en un mundo que evoluciona hacia unas circunstancias cada vez más complejas, con una involución de la globalización, una previsible introducción de ajustes de carbono en frontera de consecuencias inciertas, etc. Es, como decía, una oportunidad que debemos aprovechar, y la solución pasa también, entre otras, por la innovación tecnológica.

–Femetal habla de la necesidad de un plan específico para la industria asturiana. ¿Qué proponen exactamente?

–Femetal no solo es metalurgia y siderurgia. Nos desarrollamos a través del sector metalmecánico, de construcción naval, de empresas de servicios avanzados (EPC’s), material eléctrico, fabricación metálica… Estamos integrados en cadenas de valor globales de siderurgia, química, petróleo y gas, energía convencional y renovables, y recientemente en H2 (hidrógeno). Es evidente que necesitamos un sector de materiales básicos innovador, competitivo y que nos permita desarrollar nuevos productos. Me refiero a la ventaja estratégica que aporta tener centros de I+D en Arcelor Mittal y Thyssen Krupp, lo mismo que para los plazos de entrega rápidos cuando tienes la fabrica “puerta con puerta”. Por eso en Femetal apoyamos las iniciativas para salvar la industria básica en Asturias, porque es la base de nuestra competitividad en la cadena de valor.

"La palabra que mejor define el futuro a corto plazo es incertidumbre"

–¿Qué tipo de ventajas en la factura de la luz tienen los competidores alemanes y franceses?

–El observatorio energético elaborado por la Asociación de Grandes Consumidores de Energía (AEGE) muestra una comparación muy interesante de la estructura de precios eléctricos para las tarifas equivalentes de alemanes y franceses. En el año 2020, el resultado final muestra una desventaja de 24 y 25 euros por megavatio por hora a favor de franceses y alemanes, respectivamente. Las principales desviaciones se dan en los costes regulados, en las compensaciones de costes indirectos de CO2 y en la retribución del servicio de interrumpibilidad.

–¿Y por qué España no va más allá? ¿Realmente la Unión Europea está haciendo de tope?

–Pensamos que España tiene capacidad para mejorar los costes regulados y las compensaciones por los costes indirectos de C02 de las empresas hiperelectrointensivas en aproximadamente 10 euros por megavatio hora. Lo mismo ocurre con las subastas por interrumpibilidad, donde, por ejemplo, ahora Italia acaba de anunciar una subasta de 3,75 Gw para los años 2021 y 2023 ¿Por qué no lo puede hacer España, acaso Italia esta fuera de la Unión Europea?

–¿Hay un exceso de celo?

–No creo, personalmente, que haya un exceso de celo. Las directrices de ayudas de Estado son muy claras, y de obligado cumplimiento. Creo que se debería profundizar un poco más en el derecho comparado, en el análisis de las medidas adoptadas por otros países industriales tanto a nivel europeo como internacional para defender y promover de forma eficaz sus respectivas industrias.

–El estatuto fía también las futuras ayudas a fondos como el ligado a las renovables o al de la compensación por CO2. ¿Serán efectivos para rebajar la carga eléctrica de la gran industria regional a largo plazo?

–Compartimos la visión y el objetivo a largo plazo. Acabo de mencionar que existe potencial de mejora y se puede reducir la brecha con los competidores europeos. A medida que haya mayor contribución de las energías renovables al sistema eléctrico los precios serán mejores, se reducirán los costes indirectos de CO2, la dependencia energética del país también se reducirá. Sin embargo teniendo en cuenta que la industria es el 30% del consumo eléctrico, si queremos avanzar en la electrificación de la economía, necesitamos plantear una hoja de ruta para la descarbonización de la industria española y apoyar su transformación (financiando inversiones, con los modelos privados públicos, etc.), al igual que se esta haciendo con el sector eléctrico. Para seguir reduciendo los precios se tendrá que revisar la normativa fiscal y acordar otros sistemas que aseguren el mantenimiento competitivo del sistema eléctrico y a la vez internalicen los costes ambientales y envíen señales económicas “claras” a los mercados para conseguir los objetivos de neutralidad climática en los plazos acordados

–Y a corto plazo, ¿en qué situación queda ahora la gran industria asturiana?

–Los sectores clientes de la gran industria asturiana están en plena vorágine de transformación: la automoción, con el reto de la movilidad sostenible; la construcción, con la industrialización y nuevos materiales; el sector de línea blanca, con la avalancha de fabricantes asiáticos. El modelo de economía circular pretende cambiar el sistema de fabricación lineal desde la materia prima hasta el vertedero. Son múltiples los factores que deben incluirse en la estrategia empresarial a medio plazo, con el “handicap” de que muchos centros de decisión están fuera de Asturias, por lo que un buen gestor tiene que convertir algunas variables en constantes y aquí interviene el factor de energía. Tenemos que dar certidumbre normativa, pero, sobre todo, cumplir los objetivos de coste y plazos comprometidos con los grupos de interés como país. De otra forma, sin confianza, no habrá inversiones y se reducirá el empleo.

"Sin confianza no habrá inversiones y se reducirá el empleo: es esencial asegurarlas"

–¿Aumenta todo esto el riesgo de deslocalizaciones?

–Mi principal preocupación no sería solamente la deslocalización inmediata, sino lograr la continuidad de las inversiones en las instalaciones productivas, que a su vez son esenciales para asegurar su supervivencia en el largo plazo. En estos momentos se está decidiendo el destino de importantes inversiones a nivel mundial por parte de las matrices europeas y mundiales. Por tanto, contar con un marco legal sólido en todos los ámbitos, con una imagen de país estable, confiable, predecible, amigable para la inversión productiva, es crucial para captar esas inversiones productivas. En ese sentido, el papel de la administración es, evidentemente, crucial.

–¿Pueden los fondos de reestructuración de la UE aliviar la decepción de la gran industria con el estatuto?

–Los fondos de recuperación deben utilizarse para el crecimiento y la competitividad, también denominado modernización de la economía. Debemos presentar proyectos tractores y pensar que nos los adjudicarán en concurrencia competitiva (con otras regiones y países) y que deben estar alineados con las directrices europeas. Esto representa un gran desafío para las administraciones, las empresas y los agentes sociales. Tenemos que dar un cambio de 180 grados y acometer proyectos de profunda transformación. La relación con el estatuto es tangencial, ya que lo importante es acertar en la política energética e industrial y en cómo gestionemos la transición energética. No debemos olvidar que algunos de los problemas del coste eléctrico son consecuencia de decisiones políticas, como por ejemplo el déficit eléctrico, que a día de hoy seguimos pagando, o el efecto llamada para instalar plantas solares fotovoltaicas, cuando la tecnología no había adquirido madurez tecnológica y económica.

–Por todo lo hablado, ¿debería ser Asturias una de las regiones que más dinero reciba de la UE?

–Dependerá de la capacidad de generar proyectos “ganadores” con nuevos modelos de gestión (y no solo participación). Los procesos participativos solo son eficaces cuando se comparte la visión, el objetivo final, se dispone de capacidades y recursos para alcanzarlos. Puedo estar equivocado, pero creo que esta vez no habrá distribución “café para todos”.

–¿Cómo ha capeado la crisis el sector del metal asturiano?

–Durante 2020 la pandemia ha tenido un impacto fuerte sobre la economía, reflejado en un descenso severo en el índice de producción industrial y una reducción de la actividad del comercio exterior, así como una caída de la cifra de ingresos y una contracción de los niveles de ocupación. En el sector metal de Asturias, en los nueve primeros meses del año, el índice de producción del metal ha descendido un 21,35%, respecto al mismo periodo del año anterior. De igual manera la cifra de negocios ha descendido un 19%, el nivel de exportaciones un 25, 6% y el nivel de ocupación medio refleja un descenso del 9,7 %. La respuesta de las políticas públicas orientadas a sostener la situación financiera de las empresas y a proteger los niveles de empleo han sido necesarias y útiles en el corto plazo, pero insuficientes porque su implantación requiere adaptarse a las diferentes fases de la pandemia y al consiguiente nivel de incertidumbre que genera. En el corto plazo estamos viendo cómo las empresas, ante la falta de recursos propios, se están financiando a través de los proveedores, generando de esta forma una mayor morosidad. Por eso las medidas públicas deben ser más extensas en el tiempo, porque la pérdida de rentabilidad es una realidad palpable en estos momentos y, como consecuencia, las empresas reducen las inversiones en activos fijos, y esto a largo plazo penalizará la cartera de pedidos.

–¿Qué expectativas tiene para 2021?

–La incertidumbre seguirá reinando en 2021, con una recuperación que será desigual por sectores de actividad. La evolución de la pandemia y las medidas restrictivas asociadas a la misma siguen siendo factores muy importantes que condicionan la actividad económica y sus previsiones de crecimiento. Aunque los anuncios recientes sobre la efectividad de algunas vacunas han reducido algo dicha incertidumbre, la confianza sigue siendo frágil, y el pulso de la economía débil, especialmente a corto plazo. Sin embargo, la luz verde al Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia, junto al acuerdo de prórroga de las negociaciones entre la UE y Reino Unido, son otros de los puntos de máximo interés para el sector industrial y que en cierto modo pueden ayudar a despejar tanta incertidumbre. Pero insisto, la mejor palabra que define el futuro a corto plazo es la incertidumbre y la inestabilidad.