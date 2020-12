La gran industria encara un nuevo gasto millonario por un impuesto a los residuos

La industria pesada asturiana, entre ellas ArcelorMittal, se está planteando presentar alegaciones al proyecto. Tienen de plazo para hacerlo hasta unos días después de la festividad de Reyes. Es más, esta misma semana se reunirá el denominado Clúster de Industrias Químicas y Procesos del Principado (IQPA) –del que forman parte la mayor parte las grandes empresas de la región, como la propia Arcelor, Bayer, DuPont, Ence, Fertiberia, Química del Nalón o Saint-Gobain– para decidir la forma en la que se presentan las alegaciones y si piden también el apoyo del Principado para darle más fuerza a sus reclamaciones.

Algunas de las compañías, por si acaso sus reclamaciones no surten efecto, van echando sus cálculos. Para algunas, la factura puede superar los 13 millones de euros. “Pasaremos de no pagar nada a una millonada”, protestaba un portavoz de la industria regional. El proyecto del real decreto recoge que era necesario establecer un impuesto que fuera aplicable en todo el territorio español y de esta forma armonizar las diferentes tasas autonómicas, que en caso de Asturias son mínimas. También recoge el documento que de esta forma se intenta acabar con el llamado “turismo de residuos” entre determinadas comunidades. Es decir, se pretende evitar que las industrias lleven su basura a otros territorios en los que les salga más barato. Aunque fuentes de la industria regional dudan de que una tasa vaya a acabar con esa práctica, ya que, aseguran que ese “turismo de residuos” no es un problema ligado con el coste de los residuos, si no con que muchos vertederos no admiten cierto tipo de basuras –generalmente porque no tienen maquinaria para tratarlas– por lo que a las empresas no les quedan más remedio que buscar acomodo en otros vertederos. A veces, de otras regiones.

Cifras que chirrían

Hay algunas comunidades, señala el Ejecutivo en el documento que ha sometido a información pública, que ya tienen en marcha impuestos similares –no es el caso de Asturias, donde esta tasa está causando una importante polvareda entre las empresas– con el objetivo de empujar a las grandes compañías hacia el reciclaje de sus residuos.

La industria asturiana asegura que la norma, tal y como está redactada, y a la espera de las alegaciones que se presenten, cuenta con numerosas contradicciones y que hay cifras que chirrían. Por ejemplo, la gran industria verá grabados sus residuos con una tasa de 20 euros por tonelada –que en algunos casos puede llegar al doble, hasta los 40 euros– pero el impuesto baja drásticamente hasta los cinco euros en el caso de que lo que se quiera mover sean residuos con el calificativo de peligrosos. “No tiene ningún sentido”, señala un portavoz de la industria.

Para hacerse una idea del impacto, compañías como Arcelor generan cada año unas 750.000 toneladas de residuos en sus plantas de Gijón y Avilés, de los que la gran mayoría va a parar a los vertederos gestionados por Cogersa. Eso sí, cada año la siderúrgica –al igual que están haciendo el resto de las compañías de la región– va incrementando poco a poco el porcentaje de basura que recicla y que, por lo tanto, ya no acaba en el vertedero ni incinerada. Sin embargo, hay una parte, como los desperdicios que generan los dos hornos altos de Veriña, que son imposibles de reciclar. Con lo que tienen que acabar sí o sí en el vertedero. Lo mismo le ocurre a otras muchas grandes empresas de la región, especialmente a las químicas que trabajan con materiales que también tienen difícil reciclaje.

La propia Cogersa pidió que se demore la entrada en vigor de estas tasas –que está previsto que se pongan en marcha en 2021– para que le de tiempo a poner en marcha la planta de clasificación de residuos que tiene en construcción en Serín (Gijón). La compañía también pone el acento en el fuerte impacto que estas nuevas tasas puedan tener para las industrias asturianas.