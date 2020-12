La industria exige al Gobierno que haga caso a Europa y rebaje su factura de la luz

“Claro que es posible dar más ayudas a la industria, los otros países lo hacen” Fernando Soto - Secretario general de AEGE

Un portavoz de la Comisión Europea señaló a LA NUEVA ESPAÑA que cada Estado miembro es “libre de diseñar” sus propias ayudas para las industrias electrointensivas y “concederles reducciones en los recargos por electricidad”. Rosana Prada, directora general de Industria del Principado, aseguró que “si hay unas reglas de juego que se aplican en Francia, Alemania e Italia no entendemos la razón para que aquí no se apliquen”. Y añadió: “La respuesta que nos dan (desde el Gobierno central) es que lo que hacen esos países no está dentro de la legalidad, pero lo que nos dice la Unión Europea es que no es así, que las reglas son las mismas para todos. No nos consta que esas medidas sean ilegales”. Si no se toman medidas urgentes para rebajar el recibo de la gran industria asturiana, advirtió Prada, “vamos a estar en una desventaja competitiva que no se puede soportar”.

“Queremos que aquí se haga lo mismo que en Alemania, nada más. Así de rotundo” Andrés Barceló - Secretario general de Unesid

El clamor en la industria es total. Andrés Barceló, de la patronal Unesid, señala que “queremos que nuestras empresas cuenten con las mismas condiciones como consumidores industriales electrointensivos que los alemanes, para producir y competir en igualdad”. Es más, agregó que “no se entiende que Italia prorrogue las ayudas a la interrumpibilidad (unas subvenciones que cobraba la industria electrointensiva por desconectarse de la red eléctrica en momentos de sobrecarga), que Portugal también lo haga, que en Francia continúe y que aquí se haya fulminado. Lo dicho, como Alemania, ni más ni menos”.

La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), de la que forman parte ArcelorMittal y Asturiana de Zinc, echó mano de la propia normativa comunitaria para argumentar que los países pueden usar todas sus armas para apoyar a los grandes consumidores de electricidad de sus países. Recuerda Fernando Soto, secretario general de esta agrupación, que hay una directriz de la propia Comisión Europea en la que se asegura que los estados miembros pueden dar ayudas a estas grandes compañías. Siempre dentro de unos límites, pero se pueden repartir. “Sí que es posible dar más ayudas a las industrias electrointensivas en función de la intensidad de uso de la electricidad, como indica la Comisión Europea. Alemania y Francia tienen medidas para compensar los cargos de la financiación de las renovables y para la exención parcial de los peajes de transporte eléctrico que así lo demuestran”. Más madera. También la patronal asturiana, FADE, cargó con la misma munición. “No tenemos ninguna duda de que es posible articular medidas y ayudas de apoyo a la industria hiperelectrointensiva, dado que otros países en el seno de la Unión Europea lo están haciendo. Todo estriba en la voluntad política de cada Gobierno, y aquí, en España, parece que no la hay”.

“En la Unión Europea nos dicen que las reglas son las mismas para todos” Rosana Prada - Directora general de Industria

La ministra de Industria, Reyes Maroto, utilizó esta semana una expresión para defender el estatuto para las empresas electrointensivas que no ha sentado demasiado bien a las compañías de la región. Dijo que sería “de miopes quedarse solo con las medidas recogidas en el estatuto”. FADE replicó que “se mire con el cristal con el que se mire, la realidad es la que es. El nuevo estatuto no tiene en cuenta la singularidad y la realidad de la industria hiperelectrointensiva asturiana, a la que condena a una pérdida de competitividad frente a sus homólogos europeos. En definitiva, no hay peor ciego que el que no quiere ver”.

A los sindicatos tampoco les gustaron las palabras de Maroto. El secretario general de UGT, Javier Fernández Lanero, resaltó que “en Asturias podemos ser miopes, pero no bobos. Aquí o miente el Gobierno de España al decir que la UE no permite dar ayudas o miente la UE al decir que las ayudas que se dan en otros países son legales”. Mientras, el secretario general de la Federación de Industria de CC OO, Damián Manzano, exigió un cambió de las políticas dirigidas a la gran industria. A su entender “se está engañando a los asturianos”.

Cinco claves para resarcir a la empresa

La nueva alianza para la industria asturiana, que esta semana reunió a Gobierno, oposición, empresarios, sindicatos y a la Universidad en un frente común, “salvar al corazón económico”, sirvió para elaborar una hoja de ruta conjunta con la que plantarse ante Madrid para exigir más ayudas con las que rebajar la factura de la luz de la industria electrointensiva asturiana, tras la decepción del estatuto electrointensivo. Las cinco claves del plan son las siguientes:

Desligar la ayuda del Presupuesto. Las estrecheces presupuestarias en Madrid de estos últimos años –con las cuentas públicas prorrogadas por culpa de la falta de acuerdo político– provocaron que muchas de las ayudas que venía recibiendo la industria electrointensiva asturiana se quedaran cortas o que desaparecieran. Lo que pide Asturias es una mayor agilidad al articular determinadas ayudas como las que forman el siguiente renglón de esta hoja de ruta.

Compensaciones por el CO2. Esas constricciones provocaron, por ejemplo, que las denominadas compensaciones de costes indirectos de CO2, una partida dirigida a moderar los costes energéticos de la industria, quedaran reducidas a una cantidad escuálida este año. Solo se repartieron 6 millones de euros. Para 2021, según recoge el proyecto presupuestario del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, la cantidad se eleva un 78%, hasta los 91 millones, una cifra que sigue por debajo del máximo legal que autoriza la UE, 270 millones. Este es un mecanismo de auxilio que faculta a los estados miembros de la UE a resarcir a la industria que tiene altos consumos energéticos y riesgo de deslocalización de una parte del sobrecoste que supone el impacto de los llamados derechos de emisión de dióxido de carbono en los precios de la electricidad.

Mismas ayudas que en Alemania. La unidad en este sentido es total. Francia, Alemania e Italia tienen en marcha una serie de ayudas para abaratar la factura de su industria que España se niega a adoptar alegando que la UE no le permite ir más allá. Teme una posible sanción. Esos países, sin embargo, llevan años reduciendo impuestos y tasas a su industria pesada sin represalias.

Más interrumpibilidad. Ese mecanismo desapareció en el primer semestre del año. España alegó que temía que Bruselas le pudiera abrir un expediente sancionador al entender que estas ayudas no eran legales. Se trata de una subvención que se concede a los grandes consumidores a cambio de que se desenchufen de la red cuando haya una alta demanda, para no sobrecargar al sistema y que aún se dan en Italia, Portugal o Alemania.

Más apoyo. Lo que reclama Asturias en este caso es que haya imaginación y que las ayudas a esta industria electrointensiva no queden constreñidas a lo que había antes y que se busque alternativas imaginativas como se está haciendo en otros países.