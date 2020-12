Los representantes de la plantilla de Liberbank en Asturias dan por hecho que con la fusión con Unicaja habrá recortes de personal y se preparan para defender que no haya “salidas traumáticas”. El proyecto de fusión hecho público ayer ya deja claro que deberán analizarse los solapamientos, duplicidades y economías de escala y que será necesario tomar medidas de índole laboral. No obstante, los sindicatos destacan el alto grado de complementariedad entre la red de oficinas de las dos entidades y reconocen que la integración con Unicaja “es la menos mala” entre las posibles en términos de mantenimiento de la plantilla.

“Desde el punto de vista del empleo sería mucho peor una fusión con otras entidades como, por ejemplo, el Sabadell. Las duplicidades de oficinas con Unicaja son mínimas, sólo en provincias como Ciudad Real y Cáceres, y en Asturias el impacto apenas debería notarse, con lo que la inquietud en la plantilla es moderada”, señaló José Luis Fernández, representante del sindicato CSIF en Liberbank, que también destacó como importante que las dos entidades comparten “la filosofía de caja”, con lo que el encaje será más fácil. “No nos queda mas remedio que tirar para adelante y defender que, si hay recortes, sean con bajas incentivadas y prejubilaciones”, añadió Fernández, que destacó que “a estas alturas lo peor que nos podría pasar es que la fusión con Unicaja fracasara, porque las acciones de Liberbank caerían a niveles peligrosos”.

El nuevo banco resultante de la fusión sumará una plantilla de 9.929 trabajadores, de los que 6.249 serán aportados por Unicaja (el 62,9%) y 3.680 por Liberbank (el 37,1%), entidades que durante los últimos años han realizado importantes ajustes de personal por el impacto de las nuevas tecnologías y para salvar duplicidades –sobre todo en servicios centrales– y ahorrar costes para mantener la rentabilidad en el contexto de los bajos tipos de interés y de incremento de los costes regulatorios.

“La destrucción de empleo en la banca española ha sido tremenda y parece que no va a parar porque desgraciadamente los gestores siempre vinculan el ahorro de costes con la salida de personal”, señaló Lucía María Calvo, presentante de CC OO en Liberbank. “Quizá la fusión con Unicaja sea la opción menos mala para el empleo, pero habrá salida de trabajadores y está por ver en qué condiciones, y también habrá cierre de oficinas, con lo que seguirá creciendo la brecha financiera”, apuntó Calvo, que añadió que desde CC OO “demandaremos que no haya salidas traumáticas y que se negocien con los representantes de los trabajadores, a los que hasta ahora no se les ha informado de la operación de fusión”.

La actual Unicaja y Liberbank son fruto de una agrupación de negocios procedentes de seis antiguas cajas de ahorros regionales y en esas integraciones se han perdido cientos de empleos.

“Es de suponer que con la nueva fusión volverá a haber recortes, aunque no hay muchas duplicidades entre las dos entidades, salvo en un par de provincias”, destacó Carlos Javier Zapico, representante de CESICA en Liberbank, que espera que esas salidas se negocien con los representantes de los trabajadores.

Los sindicatos critican “el ocultismo” de las dos entidades a la hora de negociar los términos de la fusión, que se han acordado sin informar a los trabajadores de Liberbank y de Unicaja.

“Por lo que ha trascendido sabemos que la discusión no ha estado en el servicio que la nueva entidad prestará a los clientes o en la organización y mantenimiento de sus trabajadores, una vez más, en la fusión el problema a discutir ha sido la relación de poderes por la ambición del actual consejero delegado de Liberbank, Manuel Menéndez”, criticó Marco Antuña, presentante del sindicato CSI en Liberbank. “Estamos precavidos y dispuestos a pelear para defender el empleo”, añadió Antuña, que destacó que en el informe que había elaborado una consultora con motivo del primer intento de fusión entre Liberbank y Unicaja –el que fracasó en mayo de 2019– se apuntaba la posibilidad de reducir la plantilla resultante en 3.000 puestos de trabajo. “No podemos tolerar que se lleve a cabo un recorte de esa envergadura”, señaló Marco Antuña.

En el proyecto de fusión hecho público ayer por Liberbank y Unicaja se destaca que la integración de las plantillas se llevará a cabo respetando los procedimientos legalmente previstos en cada caso y, especialmente, lo relativo a los derechos de información y consulta de los representantes de los trabajadores, manteniéndose con estos las negociaciones que permitan “el mayor acuerdo posible entre las partes”.

Ambas entidades redujeron el 9% su personal desde 2018

Liberbank y Unicaja han llevado a cabo relevantes ajustes de plantilla y red comercial durante los últimos dos años, período en el que el conjunto de la banca profundizó en una reconversión orientada al ahorro de costes para intentar sujetar la rentabilidad y que se ha producido también en el contexto de la creciente digitalización de los servicios financieros. De acuerdo con los informes oficiales de ambas entidades, tanto Liberbank como Unicaja han recortado plantilla en torno al 9% desde 2018. Unicaja suprimió más de 600 puestos de trabajo y Liberbank, cerca de 400. El esfuerzo en la reducción de red comercial ha sido más importante en el caso de la entidad asturiana en términos relativos. Liberbank ha cerrado en este tiempo 164 oficinas, el 22% del total, si bien sustituyó parte de ellas por agentes colaboradores, profesionales por cuenta propia que actúan como intermediarios de Liberbank y cuyos despachos no figuran como oficinas propias del banco. Este modelo se ha utilizado en varias localidades asturianas. Unicaja Banco por su parte ha recortado su red en el mismo plazo el 14%, con un total de 168 cierres. La entidad de raíz malagueña tiene activo un plan de ajuste que conlleva la clausura de un total de 136 sucursales. Es un objetivo que supera el que Unicaja se había marcado a principios de año. El banco supera ahora el millar de sucursales, frente a las 743 que, a fines del pasado junio, declaraba Liberbank.