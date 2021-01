La fusión que notarán los clientes

Las modificaciones no llegarán hasta que la fusión se consume. De momento hay acuerdo de los consejos de administración de ambas entidades, pero la integración no será efectiva hasta finales del segundo trimestre de este año o inicios del tercero –si se superan todos los pasos– y la fusión plena de los negocios y la operatoria no se consumará totalmente “hasta 2023”, según apuntó Manuel Menéndez, consejero delegado de Liberbank y del futuro banco resultante de la integración.

¿Cambiará la marca?

Unicaja Banco será la denominación de la nueva entidad. No obstante, transitoriamente, seguirá utilizándose la marca Liberbank en las regiones con alta implantación como Asturias. La transformación de las oficinas y la utilización de una nueva imagen corporativa no será inmediata.

¿Cerrarán oficinas en Asturias?

Con la fusión, el nuevo banco pasará a tener una red nacional de 1.591 oficinas. Sin embargo, el incremento apenas se notará en Asturias puesto que Unicaja sólo tenía aquí tres oficinas: en Oviedo, Gijón y Avilés. Al no haber solapamiento de redes, tampoco es previsible un importante recorte de oficinas en Asturias, aunque los planes de ambas entidades pasan por “realizar ajustes de capacidad”. Manuel Menéndez apuntó que el impacto por duplicidades en los territorios de origen de la entidad, como es el caso de Asturias, “será muy limitado” y que no habrá abandono de zonas rurales, que seguirán siendo atendidas con agentes u otros mecanismos.

¿Cambiarán el número de cuenta de los clientes?

Una vez que se produzca la plena integración entre ambas entidades, la primera consecuencia será probablemente el cambio del código IBAN de los clientes de Liberbank, al ser la entidad absorbida. Según fuentes de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), en principio, el cambio de número de cuenta no debería suponer ningún problema para el usuario, ya que la nueva entidad asociará de manera automática el antiguo número de cuenta con el nuevo y cualquier abono o pago realizado utilizando la antigua numeración se trasladará automáticamente a la nueva cuenta. Con las actuales domiciliaciones (electricidad, agua, gas, viñeta, nómina...) no habrá problemas, pero se deberá informar del nuevo número de cuenta para las futuras.

¿Cambiarán las condiciones de los contratos?

Habrá que esperar a conocer las políticas comerciales de la nueva entidad resultante de la fusión, que se fijarán en un contexto de menor competencia por la nueva oleada de concentraciones en el sector (además de la fusión de Unicaja y Liberbank, también se está cerrando la de CaixaBank y Bankia). De todas formas, la capacidad de maniobra del banco dependerá del tipo de contrato. En el caso de los de duración determinada, como puede ser un préstamo o un depósito a plazo fijo, no es posible modificar las condiciones pactadas, salvo acuerdo entre las partes o si hay motivos válidos especificados en el contrato. Por lo tanto, para un asturiano que tenga una hipoteca en Liberbank, la fusión no afectará a las condiciones que tiene acordadas. No ocurre lo mismo con los contratos de duración indefinida, como pueden ser los de la cuenta corriente, una tarjeta de crédito o una cuenta de ahorro. En este caso, la normativa establece que las entidades pueden modificar unilateralmente las condiciones, con el único requisito de comunicar dichas modificaciones de manera individualizada con una antelación de al menos dos meses. Fuentes del Banco de España apuntan que esa posibilidad de cambio no es consecuencia necesariamente de la fusión, porque cualquier entidad puede cambiar las condiciones de este tipo de productos a lo largo de la vida de la operación.

¿Que pasa si se tienen cuentas en las dos entidades?

En este caso hay que tener cuidado. Hasta el momento de la fusión, el cliente tiene garantizados hasta 100.000 euros de sus ahorros por el Fondo de Garantía de Depósitos. Ese límite es por titular y entidad. Cuando se produzca la fusión, Unicaja y Liberbank pasarán a ser una única entidad. Por lo tanto, si se tienen depositados más de 100.000 euros por titular entre los dos actuales bancos el exceso no quedará protegido tras la integración.

¿Cambiarán las tarjetas de crédito? La nueva entidad podría optar por sustituir las tarjetas antiguas, incluso antes de que caducasen, y cambiar las condiciones. En el caso de los cajeros automáticos tanto Liberbank como Unicaja comparten la red Euro 6.000.