“No podemos ser una región dormitorio, vivir aquí y trabajar para empresas de fuera”

–¿Cómo ha afectado a los jóvenes empresarios la crisis del coronavirus?

–Esta crisis ha funcionado como un impulsor para que los empresarios jóvenes busquen nuevas alternativas de negocio. Hay muchos que ya se reinventaron durante la primera cuarentena, y ahora, una vez digerida la situación, eso está ocurriendo cada vez más. Había un problema latente, la digitalización de muchas empresas, que se está superando, con las oportunidades nuevas que esto arroja. No obstante, no debemos olvidar que nos enfrentamos a una crisis económica muy grave, y que ha provocado también el cierre de muchos negocios que no han podido sobreponerse a las pérdidas ni a la falta de confianza del mercado. Los negocios que continúan luchando se enfrentan desde marzo a una reducción de ingresos y actividad, lo que lleva aparejada la imposibilidad de recuperar su estructura anterior. Por eso es vital que se tomen medidas que protejan el tejido empresarial en este momento, que se mantengan los préstamos ICO y que los periodos de carencia se amplíen hasta que sea posible recuperar actividad, porque el momento de tener que afrontar las cuotas de estos préstamos es algo que genera preocupación.

–¿La crisis haciendo crecer el número de emprendedores?

–Siempre es el momento de poner un negocio en marcha, y diría que ahora es incluso más necesario que nunca, porque las empresas y emprendedores son el motor económico para acelerar la recuperación económica ante las crisis. La situación actual nos ha dejado también oportunidades de negocio distintas, nuevas necesidades y clientes.

–¿Es fácil montar un negocio?

–Quizá montar el negocio es más fácil que mantenerlo. A pesar de que venimos reiterando que en estos momentos más que nunca es necesario agilizar los trámites de creación de nuevas empresas, es relativamente sencillo arrancar un negocio a nivel burocrático. El problema es la supervivencia del mismo más allá del primer año, dado que más de un 80% de las empresas fracasan antes de llegar al quinto año de vida. Al principio las empresas están bastante arropadas por las ayudas de inicio de actividad, pero, una vez pasada esa fase, el enfrentarse a problemas como la dificultad de acceso a financiación para consolidar y crecer, la desigualdad en los impuestos en relación con otras comunidades, puede llevar a una situación en la que la empresa no es competitiva en el mercado real. Para emprender hay que tener claro que el mercado cambia y tú debes cambiar con él si no quieres hundirte. Es cuestión de actitud y aptitud. Desde hace años reiteramos la necesidad de que se implanten políticas de consolidación, pero en la situación actual, más que políticas de consolidación, debemos hablar de supervivencia empresarial, que es el principal problema al que nos enfrentamos, poder mantener el negocio en el clima de incertidumbre en el que estamos. Las empresas son el motor para salir de la crisis, y hay que ayudarlas a seguir en marcha.

–¿Cómo hacer para frenar el éxodo laboral de jóvenes asturianos?

–Asturias tiene que apostar por el tejido empresarial y la retención del talento. La cantera de innovación de nuestra región es impresionante y se debe seguir fomentando. Hay que llevar la cultura emprendedora a la educación, coordinado con una apuesta firme por la creación y atracción de empresas. La pandemia nos ha dejado también la parte buena de impulsar la flexibilización del trabajo, permitiendo que se pueda teletrabajar sin salir de Asturias, pero es importante que además este teletrabajo sea en empresas asturianas, que son las que al final repercuten aquí, no podemos ser una región dormitorio donde la gente viva pero trabaje para empresas de fuera.

–¿Qué espera de las ayudas para la reconstrucción europea?

–Que lleguen en tiempo y forma y que el reparto sea justo y eficaz. Tenemos que pensar que todos los sectores se han visto afectados en mayor o menor medida, y estas ayudas deben reflejar la realidad de cada empresa. Las ayudas tienen que llegar en el primer semestre, no podemos permitirnos esperar a otoño, y deben gestionarse de manera ágil. Nos da miedo que la gestión de los fondos en España provoque un retraso en la llegada de estas ayudas a las empresas que, sumado a este otro, haga que no veamos las ayudas en todo 2021.

–¿De qué forma se puede beneficiar de estas ayudas una región como Asturias?

–Es el momento para articular una estrategia eficaz para la descarbonización. Hace años que es patente la necesidad de que en Asturias se reconduzca el modelo productivo, con alternativas a la minería. Poder acceder con éxito a las ayudas europeas pasa por definir los sectores en los que la economía asturiana se basará en un futuro, y esta reconfiguración industrial es el impulso que necesita nuestra región para construir y atraer empresas. En este sentido, es positiva la creación por parte del Gobierno regional del mapa de estrategias, la oficina de proyectos europeos y el comité asesor para facilitar el acceso a estas ayudas.

–¿Qué perspectivas tiene para este año que acaba de comenzar?

–Va a ser un año complicado, de cambios. El fin de los ERTE lleva aparejada la destrucción de mucho empleo, y ahora mismo nos encontramos en una situación en la que aún no sabemos qué va a pasar con estos expedientes más allá del 31 de enero. Las empresas y los trabajadores no pueden vivir con esta incertidumbre, que también repercute en la economía. Los índices de confianza empresarial y del consumidor bajan a mínimos comparables a la anterior crisis. Hace un par de años, hablábamos de que en Asturias se había encendido la luz roja para que los políticos ayudasen a los asturianos con los problemas a los que se enfrentaban. Esa luz se ha convertido en una alerta roja constante para la economía, y los problemas son aún más cruciales para nuestro futuro. Es el momento de que desde el Gobierno se apueste por Asturias y los asturianos.

–¿Cómo va la innovación de las empresas asturianas que están naciendo en estos momentos?

–La innovación lleva años muy presente en las empresas asturianas, y las empresas que nacen en la época de la pandemia nacen ya con un claro componente innovador, con alguna característica disruptiva respecto a cómo se venían haciendo las cosas, y esto es una muy buena señal de cara al futuro, porque somos capaces de adaptarnos, de seguir creando. También es de agradecer el esfuerzo que se está haciendo desde la Consejería de Ciencia para definir una estrategia de I+D+i que acerque la investigación básica al tejido productivo y potencie las pymes innovadoras, lo que sin duda atraerá el talento y ayudará también a detener el éxodo laboral.

–¿Qué fortalezas considera que tiene la región para salir de esta crisis?

–La mayor fortaleza es el capital humano, el talento regional que debemos retener y retornar. Este capital es el engranaje que hace que gire la rueda. Entre otras de las fortalezas que posee nuestra región está, por ejemplo, el reparto del tejido empresarial entre sectores productivos, el tener actividad del sector primario, secundario y terciario es una ventaja; cuando alguno de ellos es golpeado más duramente, el resto sigue tirando.

–¿Qué efectos considera que puede tener la transición energética sobre la región?

–Cualquier actuación que reduzca la dependencia energética de nuestra región del exterior será beneficiosa. Ahora bien, si el futuro que nos espera en la transición va en la línea del estatuto para la industria electrointensiva, vamos por el mal camino. En contra de lo que debería defender, el estatuto compromete la competitividad de la industria asturiana frente a otros países europeos, con el consiguiente riesgo de fuga de empresas. Es el momento de que los asturianos vayamos de la mano para salvaguardar nuestra industria. Gobiernos, grupos políticos, agentes sociales e instituciones debemos ir en la misma línea.