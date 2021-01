El alza de la luz infla un recibo que tiene el IVA más alto que en Alemania, Francia e Italia

Precio de la electricidad. Según datos de OMIE, el operador que gestiona el mercado diario e intradiario de electricidad en la península ibérica, el precio de la luz en el mercado mayorista se situará hoy en 87,25 euros por megavatio y hora (MWh), aún cerca de los 94,99 euros del pasado viernes, la segunda cifra más alta de la historia. El descenso en la generación de renovables, el aumento de la demanda de energía por el frío y la subida del gas, que está marcando los precios en el sistema marginalista que fija las retribuciones a los productores, explican el alza de precios en el mercado mayorista, que impactará directamente en la tarifa regulada de la electricidad (PVPC) que pagan cerca del 40% de los asturianos y que podría tener incidencia en las próximas revisiones de los contratos del mercado libre, en el que están la mayoría de las familias del Principado. De todas formas, el precio de la producción eléctrica apenas representa el 30% del recibo. El resto, que es la parte fija, está compuesto de peajes, primas y, sobre todo, tributos.

Los impuestos. El IVA de la luz en España es del 21%, por encima del 19% que cobra Alemania y más del doble del 10% de Italia. Francia aplica un 20% a la parte fija de la factura y un 5,5% a la parte variable y Reino Unido, que acaba de salir de la Unión Europea, aplica el 5%. En el conjunto de la UE, la horquilla va desde el 5% de Malta y el 6% de Grecia, hasta el 25% de Suecia y el 27% de Hungría, según datos de la Comisión Europea. Con la carga de impuestos, el recibido de la luz que pagan los españoles es el quinto más alto de la UE, según datos del primer semestre de 2020 de Eurostat. En el programa electoral de Unidas Podemos, coalición que forma parte ahora del Gobierno de España, se incluía la rebaja del IVA de la electricidad del 21 al 10%, una propuesta que también defiende Ciudadanos. Sin embargo, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, apuntó anteayer que España está advertida por parte de la Comisión Europea por el uso “de forma abusiva o excesiva” del IVA reducido y superreducido. Bruselas sí autorizó el pasado año al Gobierno de izquierdas de Portugal a reducir el IVA del 23% al 13% para los primeros 100 kilovatios hora de consumo mensual de los usuarios conectados en baja tensión.

Brecha en el Gobierno. El temporal de frío y nieve ha reabierto el debate sobre los costes de la luz en España y ha desatado una nueva tormenta dentro del Gobierno de coalición de España. Unidas Podemos ha exigido al PSOE que impulse ya la reforma del mercado eléctrico y acabe con la “sobrerretribución” que reciben en el mercado eléctrico las centrales nucleares e hidroeléctricas. Además ha defendido la renacionalización de Endesa. “No consideramos algunas propuestas que vienen de nuestros socios del Gobierno de coalición de nacionalizar o crear una compañía eléctrica estatal. No es una buena idea”, respondió ayer la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. No obstante, admitió que quedan “pendiente cosas” en la reforma que lanzó el actual Gobierno como pueden ser los conocidos como “beneficios caídos del cielo” de las centrales nucleares e hidroeléctricas , para lo que es necesario ver si “hay umbrales de seguridad en el momento en el que se disparan algunas tecnologías en momento coyunturales” como el actual. No obstante, aseguró que no es sencillo técnicamente encontrar soluciones compatibles con el mercado europeo para ello y afirmó que también este sistema de funcionamiento del mercado permite que los precios “se vean enormemente deprimidos cuando hay escenarios de mucho viento”.

Subida en el recibo. Ribera reconoció que el alza en los precios de la luz actuales, que estimó que pueden suponer entre 4 y 10 euros de más en la factura de la luz con respecto a la de diciembre, no es una cosa que “guste a nadie”, aunque recalcó que hay que ser cuidadoso para que las reformas que se lleven a la práctica sean “sólidas, solventes y que combinen la máxima protección de los consumidores, sobre todo los más vulnerables, y la solvencia jurídica”.

Déficit de tarifa. El precio de la luz se está disparando este año, pero bajó durante el pasado. El Gobierno prevé un déficit de tarifa del sistema eléctrico de entre 1.000 y 2.000 millones de euros en 2020 debido a los efectos de la crisis del covid-19 sobre la demanda y los precios del mercado, que agravaron la reducción de ingresos, según apuntó el director general de Política Energética y Minas, Manuel García Hernández.

Los precios 94,99 Euros por megavatio hora Fue el precio medio diario del mercado mayorista del pasado viernes, el segundo más alto de la historia. 87,25 Euros por megavatio hora Es el precio medio diario mayorista previsto para hoy, muy superior a los del mes pasado. 4-10 Euros de subida en el recibo de enero Es la previsión que hace la ministra Ribera sobre el encarecimiento del recibo de la luz de los españoles.

CC OO advierte de que la dependencia del gas “hace temblar a la industria asturiana”

El secretario general de CC OO de Asturias, José Manuel Zapico, afirmó ayer que la subida de los precios de la luz y la dependencia energética hacen “temblar a la industria asturiana y a miles de familias”. Zapico reclamó el control público del sector eléctrico, “una reserva de carbón y la generación de energía en térmica, cumpliendo con la normativa ambiental, como hace Alemania, para poder controlar los precios de la luz y no perder soberanía energética dependiendo de terceros países”, en referencia al protagonismo que ha tomado el gas. A su juicio, “lo que no es de recibo es que muchas familias se vean obligadas a escoger entre comer todos los días y llegar a final de mes o pagar la factura de la luz” y advirtió de que “la tensión es máxima en el sector de la industria en Asturias por la precipitación del ministerio de Teresa Ribera, que ha acelerado la transición ecológica, expulsando del mix energético al carbón”.