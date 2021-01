El grupo Navec mantiene su pretensión de despedir a 87 de los 128 trabajadores de sus instalaciones de Silvota (Llanera) –la antigua Tradehi–, aunque ayer dejó abierta la opción por vez primera de considerar una posible reducción no cuantificada de esa cifra y planteó aplicar medidas sociales. Los sindicatos rechazan el ajuste y consideran que no hay un problema estructural sino coyuntural, manejable a su juicio con regulaciones temporales como la que ya está aplicando la empresa. Los sindicatos han convocado para hoy una huelga de dos horas y una concentración ante la Consejería de Industria, en Oviedo, informa J. C.