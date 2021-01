Destruidos 7.300 empleos en Asturias pese a los ERTE y el alza del trabajo público

Aún así, Asturias resistió mejor que otras comunidades el golpe, especialmente durante el último trimestre del año. El impacto de la pandemia sobre el mercado laboral asturiano lo amortiguaron en buena media los expedientes de regulación temporal de empleo (los ERTE, a los que estaban acogidos 18.937 asturianos al final de 2020 que figuran en la EPA como ocupados); el incremento de asalariados en el sector público (hay 3.900 ocupados más de un trimestre para otro) gracias a las contrataciones en educación y la sanidad, y un sorprendente incremento del número de autónomos (hay 7.300 más en el último trimestre) que la patronal FADE ha puesto en cuestión por lo exagerado de la cifra.

De un año para otro la EPA contabiliza 800 parados más en Asturias, aunque hay que tener en cuenta que la población activa se redujo en 6.500 personas en el mismo periodo. En total hay 60.000 personas en la región que buscan un empleo sin éxito. La tasa de paro asturiana se sitúa en el 13,5%, casi tres puntos por debajo de la nacional (16,13%) y lejos de las que tienen otras comunidades más orientadas hacia el turismo como Canarias (25,22%), Andalucía (22,74%) o Baleares (17,34%). Entrando al detalle de las cifras se comprueba que el grueso del golpe se lo llevó un sector: el de los servicios. Y poniendo la lupa aún más de cerca se ve que casi todo el impacto lo ha recibido la hostelería. Tomando como referencia la variación interanual de las cifras de la EPA se observa como en los servicios se destruyeron el pasado año 11.300 empleos. Fue el único sector que cerró en negativo. La agricultura ganó 3.800 empleos, la industria 400 y la construcción se quedó igual que estaba.

Uno de los datos más llamativos de la encuesta es el de la población activa, aquella que está en edad de trabajar y o bien lo está haciendo o está buscando un empleo. La tasa de actividad en la región –históricamente baja– es ya del 50,18%, con creces la más pequeña de España (en el conjunto del país alcanza el 58,19%). El Gobierno asturiano puso el acento, no obstante, en que es el único indicador que ha evolucionado peor que la media nacional durante el último trimestre del año. Eso sí, la directora general de empleo, Pilar Valera, sostuvo que a pesar de que el impacto del covid en el empleo en la región ha estado algo más amortiguado que en otras comunidades “estamos en una coyuntura preocupante”. Afirmó que “nuestra situación dentro del conjunto del país es un poquito mejor que el resto, pero esto no supone ningún alivio. Nos enfrentamos a una situación terrible y tenemos que ser capaces de aplicar todos nuestros recursos a favor del empleo”. La patronal FADE destacó que la tendencia del mercado laboral “no es buena” y los sindicatos CC OO y UGT demandaron más protección para los desempleados.

El ovetense Maximino Asensio, de 52 años, perdió su trabajo como cocinero en un restaurante de un centro comercial de Siero en diciembre. Lleva poco en el paro, pero el futuro no lo ve claro. “A mi el trabajo no me ha faltado nunca, solo ahora”. Asegura que en su sector ni siquiera hay a dónde enviar el currículum. “¿A dónde lo mando si está todo cerrado? Yo veo una luz al final del túnel, pero es la de un camión que viene de frente”, sentencia.