Bryan Montoya, el rider asturiano "pluriempleado" en tres plataformas digitales: "Gano diez euros la hora y quiero seguir siendo autónomo"

Bryan Montoya lleva un año y medio como "rider", empezó a repartir cuando alcanzó la mayoría de edad y ahora está "pluriempleado" en tres plataformas digitales. "Ninguno de nosotros trabaja para una única plataforma", explica, "es una de las ventajas de ser autónomos".

Bryan paga 500 euros de alquiler. Si prospera "la ley rider" que plantea el gobierno su sueldo rondaría los 600 euros. Las cuentas no salen. "Ahora cobramos 2, 55 euros de base, 0,50 por cada kilómetro y 0,05 por cada cinco minutos de espera. Todo esto supone unos cinco euros por pedido y casi 10 euros la hora", detalla.

En Asturias trabajan unos 600 "riders", de ellos casi el 70% podrían quedarse sin trabajo si prospera una norma de plataformas digitales que les convertiría en trabajadores por cuenta ajena. "Somos los primeros interesados en mejorar nuestras condiciones de trabajo pero no queremos que la ley aniquile a nuestro colectivo", aseguran. "Nosostros somos autónomos, pagamos nuestra cuota y simplemente trabajamos en varias plataformas pero no estamos esclavizados", explica José María Arias Copín.

Un centenar de "riders" han alzado esta mañana la voz en Oviedo y Gijón. Reclaman tarifas justas y cambios negociados pero quieren seguir siendo autónomos. "Yo me quedé sin trabajo por la pandemia y estos son los únicos ingresos que puedo tener para salir adelante", detalla Wilmer Mora. "Con todo cerrado el trabajo de rider es el único que ahora está en auge", añade Carmen Elena Suárez.

Solángel García llegó de Venezuela hace dos años. El trabajo de rider le permite mantener a sus hijos y conciliar la vida laboral y familiar. "Mi marido y yo somos riders. Para mí no había otra opción porque es muy difícil encontrar un trabajo después de cumplir cuarenta años". La flexibilidad horaria es una de las bazas que esgrime un colectivo en el que un 13% son mujeres. "Yo reparto con mi patín, estudio magisterio y me queda tiempo para ir al gimnasio", asevera Lara Martín.

No es la primera vez que este colectivo sale a la calle. Ya en junio se manifestaron en Oviedo y en Gijón. El movimiento Repartidores Unidos era el responsable de esa convocatoria que también se llevó a cabo en otras ciudades como Madrid, Barcelona, Palma, Granada, Valencia o Almería. En Oviedo salieron con sus vehículos desde el centro comercial de Los Prados hasta la Junta General del Principado y en Gijón cerca de 30 riders se concentraron en el Centro Comercial de La Calzada para salir después hacia El Molinón.

Reclaman, básicamente, que las cosas se queden como estén. Es decir, no quieren un contrato que les regule cuánto tiempo trabajar y en qué condiciones. Señalan que su condición de autónomos les permite "ser libres". Lo cuenta Jhony Fuentes, uno de los manifestantes de Gijón. "Quiero que se mantenga el esquema de autónomos y tener la libertad para decidir cuando me conecto. No quiero tener que ir a trabajar por ejemplo si nieva, como sucedió en Madrid", destaca. Los allí presentes alaban las condiciones de su trabajo. Están contentos con su beneficio económico y aseguran que no trabajan más de lo que no quieren. "Es un mito el tema de los riders. Una manipulación para regularnos. La mayoría de los que trabajamos de esto no queremos seguir trabajando por cuenta ajena", apuntan.