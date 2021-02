El Principado llama a “pinchar la burbuja de las expectativas” con los fondos europeos

A una sola voz, la oposición política en la Junta General del Principado –el PP, Ciudadanos, Podemos, IU, Foro Asturias y Vox– exigió ayer al Gobierno asturiano mayor concreción y algún detalle más sobre los 115 proyectos que están sobre la mesa de la Consejería de Industria y cuyo perfil podría encajar en los requisitos para captar los fondos que en breve va a comenzar a repartir la Unión Europea (UE). No hubo manera. El Principado no soltó prenda. Es más, el consejero de Industria, Enrique Fernández, aseguró que es necesario “pinchar la burbuja” de las expectativas que han generado estas ayudas con las que Bruselas pretende reconstruir la economía comunitaria tras la infección de la pandemia. Aunque, eso sí, reiteró que la región tiene la cartera llena de proyectos, pero agregó que deben ser las empresas involucradas las que desvelen los detalles finos y concretos. Y aseguró que, por el momento, tampoco hay mucha prisa. “Moncloa nos ha trasladado esta misma semana que aún no hay plazos para presentarlos”, dijo.

Los partidos políticos en la oposición hicieron esta exigencia –la de que el Principado muestre sus cartas– durante la segunda sesión del Pleno celebrado en la Junta sobre el estado de salud de la industria asturiana, pilar económico de la región, que aporta un 20% del PIB. El diagnóstico no es bueno. El propio Fernández llegó a reconocer que el riesgo de deslocalización pesa sobre industrias como Arcelor, aunque ayer matizó sus palabras y añadió que ese peligro lleva “existiendo veinte años”. Y reprochó: “No voy a aceptar que me cuelguen ningún tipo de mal sobre ninguna empresa”. En la otra cara de la moneda, también resaltó que Asturias ya es puntera o tiene un buen futuro por delante en muchas ramas industriales como la energía eólica; la fotovoltaica; el diseño y fabricación de equipos; la fabricación aditiva... Eso sí, Enrique Fernández tiró de datos, aseguró que las cifras de la industria asturiana “no son buenas”, pero aseguró que el empleo en este sector solamente ha descendido un 1% durante el último año.

Sobre pinchar la burbuja de las expectativas de los fondos, Fernández ilustró gráficamente su afirmación. Dijo que si se atiende al volumen de todos los proyectos que se están anunciando en España se acabarían gastando los 750.000 millones de euros presupuestados por la UE dentro del llamado programa “Next Generation” para todos los países del club europeo.

Los ataques de la oposición fueron unánimes. Algunos partidos calificaron de excesivamente “triunfalista” la visión del Gobierno regional. Y las embestidas estaban cargadas de pólvora. La portavoz del PP, María Teresa Mallada, aseveró que “ahora mismo hay 48.000 empleos en la industria asturiana que penden de un hilo”. La popular le echó en cara la “incapacidad” para buscar alternativas a las térmicas de Lada y de Tineo, que han cerrado la persiana sin ningún recambio. Y le pidió directamente a Fernández que se “remangue de una vez, que pisen el barro en materia industrial, algo absolutamente necesario ya que a Asturias van a venir decenas de millones de euros en ayudas europeas, y el reparto de estas sí que va a depender, en gran medida, directamente del Gobierno regional”. Mallada también aseguró que las declaraciones de Enrique Fernández llamando a pinchar la burbuja de las expectativas sobre los fondos “ponen los pelos de punta”. “Su Gobierno traslada una falta de confianza absoluta a los inversores, a lo que se suman trabas, trabas y más trabas a Asturias por parte del Ejecutivo de su partido en Madrid”, advirtió antes de alertar de que la Administración central “torpedea” la economía de la comunidad con “decisiones injustas y anuncios imposibles de cumplir”.

Susana Fernández, portavoz de Ciudadanos, responsabilizó al Gobierno asturiano del “apocalipsis industrial” que sufre Asturias. Y reprochó al Consejero el escaso eco que están teniendo muchas de las reclamaciones en materia industrial que se realizan desde el Principado con destino a Madrid. A la portavoz de Ciudadanos tampoco le valió el llamamiento de Enrique Fernández a pinchar la burbuja de las expectativas con los fondos, ya que aseguró que esas ayudas tienen que ser esenciales para “hacer despegar” a Asturias. “El futuro de la región depende de que el Gobierno asturiano haga valer su condición de región afectada por la transición energética para captar fondos”, señaló.

Podemos cargó contra la Alianza de la Industria regional –de la que forma parte, pero que no firmó el último documento para exigir al Gobierno nacional medidas que compensen el chasco del estatuto de las electrointensivas– porque lo que se plantea es “seguir haciendo lo mismo de siempre”. La portavoz de la formación morada, Nuria Rodríguez, reprochó al Ejecutivo asturiano que “parece que tiene un miedo permanente a destacar, a asumir las potencialidades de esta tierra y a darles el impulso que es necesario”. Y aseguró que defender a la industria electrointensiva regional es su prioridad.

Sobre el texto pactado hace unos días por la Alianza de la Industria (en la que además de los partidos políticos están representados también los empresarios, los sindicatos e instituciones como la Universidad de Oviedo y la Federación Asturiana de Concejos), el consejero de Industria aseguró que el texto consensuado ya ha sido remitido al ministerio de Industria que dirige Reyes Maroto y al de Transición Ecológica de Teresa Ribera.

La que le pidió más concreción sobre los 115 proyectos cuyo perfil puede encajar en los fondos europeos fue la portavoz de IU, Ángela Vallina. “Hacen falta más detalles, como cuántas ayudas van a necesitar o cuánto empleo van a generar”, dijo. Y criticó la “ausencia de política industrial” del Principado, la falta de compromiso con la industria y de liderazgo para plantar cara en Madrid.

Otro de los que echó en cara a Enrique Fernández que trate de rebajar las expectativas sobre los fondos europeos fue el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares. “La sociedad asturiana no va a permitir más oportunidades perdidas”, añadió. Y dijo que el consejero de Industria “peca de triunfalismo, nos ha dibujado un escenario que parece idílico”.

Mientras que Ignacio Blanco, de Vox, aseguró que la industria asturiana “está ahora mucho peor que hace un año, hay el triple de parados”. Pidió al Principado, como gesto para ayudar al sector, que anule el impuesto regional a la industria que supone unos ingresos anuales de 750.000 euros.

Evidentemente, mucho más amable fue el análisis del diputado del PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, que garantizó que en Asturias “no se va a perder ni un solo euro de los fondos europeos por falta de proyectos”.

La Junta exige un trato favorable en el reparto de fondos de transición justa

Los partidos con representación en la Junta General del Principado presentaron al final del Pleno extraordinario sobre la industria asturiana una batería de propuestas para mejorar este sector. En total, sometieron a votación 67 iniciativas de las que solo salieron adelante 38. Entre ellas, por ejemplo, reforzar el papel de la Alianza de la Industria, presionar al Gobierno para que impulse de forma inmediata una nueva subasta de interrumpibilidad que ayude a rebajar la factura de la gran industria regional o reclamarle a Madrid que tenga sensibilidad con la región en el reparto de los fondos de la llamada transición justa, para aquellos territorios que se han visto afectados por el proceso de descarbonización acelerado puesto en marcha por el ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera.

Por su parte, el secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, reprochó que este Pleno extraordinario sobre la industria –que se celebró ayer jueves y el miércoles– ha sido “muy poco constructivo”. Lanero indicó que se debería haber aprovechado para poner en valor las comisiones de trabajo en materia energética e industrial que se están desarrollando desde hace semanas y defendió a ultranza los pactos alcanzados en el seno de la Alianza para la Industria.