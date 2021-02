La costa occidental despierta el interés de varias empresas para eólicos marinos

–Asturias se desplomó dos puntos menos que España en 2020 (cayó el 9% frente al 11% del PIB nacional) pero las predicciones apuntan a que, como en otras crisis, la recuperación también será más débil que la del país. ¿Entra esto en sus cálculos?

–Es difícil hacer previsiones en una crisis inédita como ésta, de carácter sanitario aunque con un impacto económico y social tremendo. Habrá que ver cuántos daños estructurales se han producido, y lo veremos cuando se supere la situación sanitaria. La buena noticia es la vacunación. Era fácil prever el mal comportamiento de 2020 pero aventurar cuál va a ser el comportamiento en 2021 es más difícil.Todo apunta a una recuperación vigorosa pero si Asturias la encabezará o no, se me escapa.

–Pese a que el PIB asturiano resistió mejor que el español, la caída de la producción industrial fue la tercera mayor de España y en diciembre seguíamos en negativo cuando en el país ya empezó a repuntar. ¿A qué cabe atribuirlo?

–En un entorno tan excepcional, los datos nos han dado sobre todo disgustos. En Asturias tomamos la decisión de salvaguardar la industria pesada para evitar que parara cuando se aprobó el permiso retribuido y recuperable obligatorio para todas las actividades que no se consideraran esenciales. Y tampoco tuvimos que lamentar paros de actividad por falta de medidas de seguridad. Lo imposible es luchar contra la caída de la demanda en el contexto internacional y contra los ajustes como, por ejemplo, el del automóvil, que impactó en Asturias es la industria del acero y los componentes. Sin embargo, para otros sectores, como el del cinc, 2020 fue un año récord. Y también ha sido bueno para la industria naval. Unos sectores han ido bien y otros mal, y la media es poco representativa. Las ingenierías han tenido reestructuraciones y ajustes. Pero el covid no se ha llevado por delante industrias tractoras aunque ya tuvieran problemas en 2019. No se han producido pérdidas irreparables y completas de grandes compañías industriales con características sistémicas. Y hay empresas que están retomando los planes de inversión previos a la pandemia. Lo que ha habido son medidas de flexibilidad y ajustes en algunos casos. Por lo tanto, una vez que se supere la crisis, cabe esperar que haya una recuperación vigorosa. Pero esto es más un deseo que un análisis frío de una situación inédita, en la que el margen de error es amplio y siempre sujeto a que, con las vacunas, esta tercera ola sea la última .

–Los datos apuntan a una desaparición en 2020 de 3.660 negocios, en su gran parte microempresa, y 6.000 autónomos.

–Todos los años fallecen personas y empresas, pero en 2020 aumentaron en los dos casos. Lo que subrayo es que no han desaparecido aquellas empresas sistémicas de la región que, aunque son un número muy reducido, generan gran parte del empleo y tiene un gran impacto en la economía. Esta es la parte menos mala. La desaparición de negocios y empleos también se ha amortiguado con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que han demostrado su eficacia.

–Pero se están reactivando más ERTES.

–Hay una paralelismo con las medidas de restricción para frenar los contagios. Es una simbiosis matemática entre los problemas sanitarios y los económicos. Cuando mejora la situación sanitaria, crece la economía, como se vio en Asturias en el verano. La prioridad por ello es salvar vidas, y tenemos el convencimiento de que luchando contra el virtus y salvando vidas, salvamos la economía. Y entre tanto se aplican medidas paliativas con ayudas y compensaciones para no abandonar a nadie a su suerte.

–¿Se necesitan más ayudas directas? Otros países lo han hecho mientras que España ha optado más por los ERTE y los avales del ICO.

–Nadie dijo que fuesen suficientes. Son ayudas que tratan de paliar una situación crítica y garantizar la subsistencia aunque no alcancen para compensar las pérdidas habidas. Estamos seguros de que las ayudas que serían necesarias son mayores de las que se están aplicando pero estamos haciendo un ejercicio presupuestario posibilista. Otros países tienen más chequera y mayor fortaleza financiera que España. Aun así, las que se están aplicando en nuestro país carecen de precedente en otras crisis a pesar de las restricciones porque no se recauda y porque hay un nivel de endeudamiento elevado.

–La ministra Calviño ha sugerido que podría haber más ayudas directas.

–No es el momento de ahorrar y escatimar. Allí donde haya recursos, deben ponerse a disposición.

–¿Y en Asturias?

–Las ayudas concedidas son complementarias de las que otorga el Estado y de las que pueden conceder los ayuntamientos. En el acuerdo presupuestaria se han pactado 100 millones. Es una cifra importante. No digo que suficiente. Queremos desembolsarla cuanto antes, lo que supone un reto de gestión. Se está trabajando intensamente para acelerar los plazos.

–Dijo que no había prisa con la propuesta de los proyectos que aspiren a recursos europeos del Fondo de Reconstrucción y pocos días después se pidió más celeridad. ¿Es una rectificación?

–Yo lo que hice fue negar que estemos llegando tarde. Antes del covid y de que se anunciara el Fondo Next Generation, ya estábamos trabajando en captar ideas y proyectos para acceder al Fondo de Transición Justa. Y hemos estado recibiendo una importante cartera de proyectos. No se hicieron públicos por el compromiso de confidencialidad con las empresas (son ellas las que ahora ya lo están desvelando: EDP, Enagas-Naturgy, Iberdrola, TSK, grupo Lamelas Viloria...) y porque no estaba abierta la ventanilla para tramitar los proyectos. Galicia y País Vasco los anunciaron antes pero solo a la prensa. El proceso se acelerará en este semestre y se irá conociendo el trabajo hecho en estos meses.

–Usted habló de “pinchar la burbuja” de los fondos. ¿Se refería a un exceso de optimismo?

–Trato de decir que los fondos europeos son una gran oportunidad que no podemos perder, pero debemos advertir que no todos los proyectos que se están presentado saldrán adelante porque habrá una selección estatal en virtud de la capacidad transformadora, de generación de empleo y de dinamización en los territorios de todos los proyectos que concurran y porque la viabilidad de cada proyecto va a depender de la tecnología, del grado de cofinanciación europea que reciban y del marco retributivo al que accedan. Cuando hablé de 115 proyectos por un volumen de 13.800 millones no dije que se fueran a hacer todos, sino que eran los que se habían presentado.

–La Alianza por la Industria ¿tendrá realmente efectividad?

–Su gran poder es que nace como un espacio de consenso amplio en un contexto dominado por el enfrentamiento. Presentar un documento en Madrid o Bruselas con un respaldo tan amplio del espectro político es un hito que genera incredulidad. Por eso no se entiende que haya quien busque protagonismo saliéndose de él. La unanimidad hubiese sido mucho mejor. Lo que plantea la Alianza es lo que la industria asturiana necesita.

–Con el Estatuto de la Industria Electrointensiva ustedes quedaron insatisfechos.

–Con matices. Nos parece bien porque es una herramienta de política industrial largamente demandada y a la que tendrían que seguir otras por las carencias que arrastramos en esta materia. Pero es insuficiente para la industria alto intensiva respecto a lo que reciben este tipo de empresas en otros países. Por lo tanto, es una buena medida pero mal calibrada. Por eso, y a diferencia de otras fuerzas políticas, no pedimos que se retire, sino que se la dote para compensar las diferencias de precio de la electricidad respecto al que pagan los competidores de otros países.

–¿Tienen posibilidades de persuadir al Gobierno central?

–Vamos a perseverar. Nos va mucho en ello. Para nosotros la gran industria electrointensiva es irrenunciable. Necesitamos salvar tres o cuatro años hasta que se consuma el despliegue previsto de las energías renovables para abaratar la electricidad.

–¿Hay seguridad del arancel europeo en frontera para frenar las importaciones de acero barato y sin medidas ambientales ni derechos laborales equiparables?

–El proceso legislativo europeo ya se ha iniciado para que sea una realidad en 2023. Va lento pero no está en vía muerta.

–Mientras tanto, los derechos de emisión de CO2 siguen encareciéndose y los derechos gratuitos se reducen.

–Estamos en la fase cuarta del proceso. Y en el mercado de derechos también haya especulación. Si aumentas las exigencias ambientales a tu industria tienes que limitar también con cortapisas a la competencia que no cumple esos requisitos. De lo contrario estaríamos desequilibrando el mercado y además en nuestra contra. No es muy inteligente. Por eso se necesita un arancel en frontera.

–¿Son suficientes las salvarguardas en el acero?

–Es complejo por la filosofía europea en el marco de la Organización Mundial de Comercio y porque en Europa hay productores, que las piden, y consumidores a los que benefician las importaciones baratas. Si se toman medidas que nos perjudican a nosotros y que a la vez pueden aumentar las emisiones globales porque la producción se desplaza a países con menos medidas ambientales que nosotros, no estaremos causando un daño y no estaremos evitando, sino quizá agravando, el cambio climático.

–¿Han percibido un riesgo real de deslocalización de industrias pesadas?

–Nuestras peticiones pretende neutralizar ese riesgo.Y esto es lo que hacemos también con nuestras alegaciones al Estatuto Electrointensivo. Si se deja de fabricar aluminio en Asturias, la producción de aluminio no desaparece: seguirá, pero en otro sitio.

–El Gobierno del que usted forma parte se atribuyó una gran capacidad de entendimiento con el ejecutivo central pero en materia electrointensiva o recientemente con el control del lobo se han producido desencuentros. ¿Hubo exceso de confianza?

–Hay un buen nivel de interlocución con el Gobierno de la nación, que siempre tiene buena respuesta y siempre se pone al teléfono. Pero el Gobierno central maneja los intereses de todo un país y los intereses de Asturias pueden ser en algunos casos distintos de los intereses de carácter general. El Gobierno del Principado siempre va a defender los intereses de Asturias. No se nos puede reprochar lo contrario. Pero en política son más sonados los fracasos que los éxitos, que pasan más desapercibidos. Por ejemplo, se han logrado fondos mineros por 90 millones para 60 proyectos y el desarrollo de proyectos de transición justa con 200 iniciativas, hemos trabajado juntos en el aumento del fondo de transición justa de la UE de 7.500 a 17.000 millones, con Duro Felguera estamos teniendo una colaboración con la SEPI y el Gobierno de la nación ya tuvo una gran contribución en solventar el litigio de Duro con Samsung, que supuso más de 100 millones para la empresa asturiana, movilizando para ello al servicio diplomático, como también se ha hecho con Duro en Argelia; este año se ha logrado que el Plan Reindus no tenga la limitación mínima de 800 millones, el ejecutivo central está colaborando en la búsqueda de alternativas para las térmicas de Lada y Tineo, etcétera. En todo caso, seguiremos teniendo una actitud reivindicativa cuando no se satisfagan nuestras aspiraciones.

–La descarbonización parecía un mazazo para Asturias. ¿Hay ahora la percepción de que es también una oportunidad?

–Están surgiendo muchas iniciativas. Pero el proceso de descarbonización impacta más en Asturias que en otros sitios y por eso pedimos mayores compensaciones para que de verdad sea una transición justa. Ya hemos sufrido el impacto del cierre de minas y térmicas, y ahora lo que debemos ver es la implantación de proyectos alternativos.

–La nueva directiva eólica asturiana, ¿va a generar la implantación de aerogeneradores ene todo el territorio y no sólo en el Occidente?

–El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) apuesta sobre todo por energía solar y eólica. Como en solar no tenemos recursos potentes, tenemos ventajas competitivas en eólica, hidráulica y quizá biomasa. Por ello tenemos que ser capaces de identificar nuevos espacios terretres y marítimos para plantas eólicas preservando los espacios naturales. Se puede hacer también repotenciando parques actuales, incluso con menos torres pero de mayor tamaño. La eólica permite a su vez generar hidrógeno verde, que puede actuar como combustible y como almacenamiento de energía. Asturias tiene que estar posicionada en ello.

–¿Dónde se hará?

–Hay que ver el mapa de los recursos eólicos. Tampoco se trata de que se vaya a poner en todos los sitios donde no hay parque natural.

–En energía éolica marina ¿hay más grupos interesados en instalar aerogeneradores frente al litoral asturiano que EDP y que la alianza de Naturgy y Enagas?

–Sí. Hay más gente interesada. Todo el mundo lo está analizando. El mapa de recursos eólicos dice que en el Cantábrico la mayor capacidad está en Galicia y luego en Asturias. Cuanto más hacia occidente, mejor. Y cuanto más nos acerquemos al golfo de Vizcaya, desciende.

–¿Cómo está el rescate público de Duro Felguera?

–Cuando llegamos al Gobierno la empresa ya estaba en graves dificultades. El problema viene de antes del covid, que lo ha agravado. Vimos la necesidad de que tenga un socio industrial que aporte capital y proyectos y que restablezca la confianza y credibilidad con la banca. Se trabajó intensamente y se pidió colaboración a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que lo ha estudiado, Se exige el compromiso de SEPI, la empresa, la banca y el Principado, y se están buscando inversores. Se está trabajando en el encaje de estas piezas para que el desenlace sea este mes. Tiene que ser inminente, aunque se está demorando por detalles menores de última hora. Aquí la SEPI y el Gobierno central nos han escuchado para dar una segunda oportunidad a la empresa. Lo que falta por encajar en este caso ya no depende del Principado. Se pidió la intervención de la SEPI y del Gobierno y hemos respondido a lo que la SEPI nos ha pedido. Hemos cumplido. Ahora faltan otras partes.

–¿Cómo está Alu Ibérica?

–Tenemos un problema porque una de las partes de la mesa industrial viene obrando de mala fe. Alcoa, Parter Capital y Grupo Riesgo no nos ofrecen garantías con su actuación de que vayan a mantener el empleo más allá del compromiso de julio próximo. Pedimos a Alcoa que revierta esos acuerdos con Parter y Riesgo y permita poner la planta en manos de un inversor solvente. Estamos pendiente de la solución que se dé a Alcoa Lugo. Alcoa se ha quitado la careta: quería terminar con la producción de aluminio en España.

–¿Vesuvius tendrá comprador?

–El covid ha enfriado el interés de los posibles inversores que habían visitado la fábrica. La parte buena que la mayoría de los trabajadores están recolocados pero esto no nos satisface. Queremos recuperar la capacidad productiva. Estamos pidiendo a la empresa y consultoras la concreción de un proyecto. Un plazo razonable sería este semestre, pero los tiempos los marca el inversor.

–¿Les preocupa que Saint Gobain haya anunciado un ERTE en su división de Sekurit para 171 trabajadores durante 85 días?

–Sí, nos preocupa. Sabemos que las industrias necesitan dotarse de flexibilidad para afrontar esta crisis. Lo entendemos si se ajusta a la flexibilidad imprescindible para salvar la coyuntura. Tienen que ser ajustes ponderados y razonables. No lo entenderemos si van más allá.

–El gran centro logístico de Amazon en Bobes (Siero) ¿tendrá un impacto favorable más allá de la importancia de la inversión y el empleo que va a generar?

–Lo que trae Amazon no es un almacén, sino un centro logístico para el Noroeste, una plataforma de distribución con tecnología de vanguardia, robotización y otros elementos que pueden hacer que esta inversión sea disruptiva como lo fue Du Pont en Tamón. Es una gran noticia, como lo han sido los pedidos de Santa Bárbara, la buena marcha del naval asturiano (con la mitad de los contratos de España) y que la regasificadora de Gijón puede entrar en funcionamiento este año vinculada al hidrógeno.