Asturias pasó de ser la quinta región con mayor población activa en 1975 a la última

“No hay duda de que el modelo productivo de hace 45 años es inviable en la actualidad y Asturias sufrió un mayor castigo en el empleo que otras regiones por esta causa”, explican fuentes camerales en el informe.

Este retroceso se ha materializado pese a que Asturias es una de las seis regiones (junto con Cantabria, La Rioja, Aragón, Extremadura y Castilla y León) que han recibido, según el estudio, una financiación autonómica por habitante superior a la media durante todos los años desde 2002.

Industria.

El documento liga a “la pérdida de tejido industrial” el débil comportamiento del producto interior bruto (PIB) de Asturias, al igual que el del País Vasco. Ambas comunidades son las que más redujeron su peso económico y contribución al PIB nacional, con una merma superior al punto porcentual. De ambas, Asturias fue la que más divergió de la tendencia nacional. Mientras España creció en 1975-2019 a una tasa media anual del 2,39%, Asturias lo hizo a un promedio del 1,34% (1,05 puntos menos que la media) mientras que País Vasco y Cantabria lo hicieron en torno a 0,5 puntos por debajo de la tendencia española. Estos datos ratifican en el caso asturiano el diagnóstico difundido anteayer por Funcas para un periodo más amplio: 1950-2017. El peso de la industria en el PIB regional se contrajo desde 1986 en 23,77 puntos en el caso del País Vasco y en 19,08 puntos en Asturias, por encima de lo que ocurrió en España (-13,3 puntos). Entonces Asturias era la tercera región más industrial tras País Vasco y La Rioja, con un peso del 36,48% del PIB, y hoy se sitúa en el 17,4%, aún superior a la media española (14,30%) y la séptima mayor tras Navarra, Aragón, Cantabria, Castilla y León, País Vasco y La Rioja.

La merma del peso industrial es un fenómeno generalizado en las economías avanzadas por la progresión del sector servicios (la llamada “terciarización” de la economía). De hecho, las tres regiones que eran más industriales en 1986 (Asturias, País Vasco y La Rioja) son en las que más aumentó desde entonces el peso de los servicios.

A ello se sumó que Asturias y País Vasco (y sobre todo el Principado) afrontaron procesos de reconversión y ajuste en los años 80 y posteriores por la vetustez y obsolescencia de sus sectores industriales básicos, lo que ha contribuido, con los planes de prejubilaciones, a la caída de la población activa (población en edad y disposición de trabajar) mientras en España creció en 12 puntos.

La caída de la población activa y en general de la demografía como respuesta a la crisis industrial no fue capaz de mejorar el PIB por habitante, que creció el 1,49% de media anual (la tercera peor tasa del país tras Canarias y Baleares) frente a un avance del 1,75% en España. Asturias, Canarias y Cantabria perdieron más de 10 puntos en su diferencial respecto al PIB per capita español y se situaron por debajo de la media. Desde 1975 Asturias bajó del puesto 7º. al 11º. en PIB per capita, del 6º. al 11º. en la relación de ocupados sobre activos y del 5º. al último en activos sobre población total. Se mantuvo como octava región en PIB por ocupado.

Otros indicadores.

Un tamaño reducido de la base exportadora (el comercio exterior aporta el 20% del PIB frente al 22 de España), baja productividad y competitividad empresarial, desajustes entre la formación y la demanda del mercado laboral y dificultades de acceso a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) son algunas de las debilidades apuntadas. La productividad mejoró desde 1977 (fue la quinta región que más avanzó) pero permanece en una posición intermedia (novena en el “ranking”) y ligeramente por debajo de la media. El gasto en I+D de las empresas (0,48% del PIB), es inferior al promedio (0,70%) y coloca a Asturias como séptima comunidad por este indicador y 15ª por la inversión pública para el mismo fin. La economía asturiana solo supera a cinco regiones por intensidad innovadora.

Durante los 44 años analizados Asturias tuvo el menor crecimiento del “stock” de capital neto (inversiones acumuladas menos depreciación de las ya realizadas), con una tasa promedio anual del 2,17% frente al 2,82% del país. Y en inversión bruta nominal, Asturias también se situó a la cola, con un incremento anual del 6,42%, 1,23 puntos inferior al aumento medio español (7,65%).

En impuestos, Asturias aparece como la cuarta región con mayor presión fiscal (recaudación tributaria en relación al PIB) con el 11,2%, pero este dato es equívoco, dado que Asturias es un caso singular: la región disfruta, a causa de las transferencias, de una renta (por la que se tributa) superior a la riqueza que genera la propia comunidad (PIB). De hecho, entre 2000 y 2017 la renta disponible bruta de los asturianos creció en 9,3 puntos, lo que constituyó el mayor aumento en España según el estudio.