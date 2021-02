Amazon desvela sus planes en Asturias: el centro logístico abrirá en otoño de 2022 y creará entre 800 y 1.000 empleos en una primera fase

Reuniones

El portavoz adjunto del PP en la Junta General, Pablo González, ha sido uno de los que se ha reunido esta mañana con dos representantes de Amazon que han explicado sus planes para la llegada de la multinacional al polígono de Bobes (Siero) en un encuentro en el que también ha participado el vicepresidente del Principado, Juan Cofiño. "Hemos visto un gran proyecto, ahora tiene que dar frutos y el reto del Principado es que sea el primero de muchos", ha afirmado al término de la reunión Pablo González, que ha acudido con sus compañeros del Grupo Popular en la Junta, Beatriz Polledo y Pablo Álvarez Pire.

Pablo González destacó "la prudencia" que ha trasladado la multinacional, una actitud que, en su opinión, pretende "enfriar las expectativas del Gobierno y pegarnos más a la realidad". No obstante , el portavoz popular ha destacado que se trata de "un gran proyecto y si el Principado y el Ayuntamiento hacen las cosas bien, facilitando la creación de tejido empresarial a su alrededor, puede atraer otras actividades logísticas y también de otros sectores". El diputado popular afirmó que su partido hará un seguimiento de este proyecto con el objetivo de que el Principado "sea capaz de replicar este sistema para la futura atracción de otros proyectos" y ha afirmado que "se trata de una gran oportunidad para empezar a hacer las cosas bien, algo que hasta ahora no se ha hecho" .

El portavoz y secretario general de Podemos en Asturias, Daniel Ripa, calificó de "llamativo" que el Gobierno regional haya asumido "labores de intermediario" en la llegada de la multinacional en Asturias sin que, recalcó, haya un estudio de su impacto en la movilidad de la zona central de Asturias y en el empleo, tanto en creación como de destrucción del comercio local. Ripa indicó que las representantes de Amazon limitaron la creación de empleos directos en esa primera fase a una cifra que oscilaría entre los 800 y los 1.000 empleos, de los cuales, siempre según Ripa, el 90 por ciento serían contratos de mozo de almacén de cuatro o seis horas diarias, y con un gran peso de la contratación temporal. Ripa echó en falta "una mayor transparencia" por parte del Gobierno regional "en los cambios urbanísticos que lleva haciendo en el último año, sin que se nos dijera, hasta ahora, el motivo de los mismos". Tras la campaña navideña de 2022, la previsión es que bajaría un poco el volumen de empleo para ya en una segunda fase alcanzar algo menos de 2.000 un año después.

Ovidio Zapico, coordinador y portavoz de IU, valoró positivamente que Amazon haya elegido instalarse en Bobes porque "la afectación al comercio local sería la misma si esa planta estuviera en Benavente" y mostró su convicción de que "es posible que coexistan ambos". El coordinador recordó el empeño de su coalición en que "se terminase el polígono de Bobes como un espacio para generar industria y empleo de calidad en Asturias, algo que por fin parece que ya está ahí, de forma inminente" y destacó la influencia que la llegada de la multinacional puede suponer para extender la AS-17, "que lleva muchos parada en San Miguel de la Barreda" y desplegar la AS-3, que comunique Langreo con Avilés. "A Amazon le hemos pedido que respete la negociación colectiva, que se reúnan también con UGT y CC OO de Asturias para explicar este proyecto y que asuman esa faceta de ser polo de atracción para seguir generando industria en torno al polígono".

Ignacio Blanco, presidente de Vox y portavoz en la Junta General, agradeció de entrada la labor del vicepresidente del Principado, Juan Cofiño. "Los representantes de Amazon nos trasladaron que se avanzó mucho más rápido de lo que se preveía en los trámites burocráticos gracias al trabajo del Vicepresidente. Por eso queremos darle las gracias ya que se trata de un proyecto ilusionante para Asturias, que rondará entre los mil y los dos mil trabajadores cuando esté a pleno funcionamiento". Ignacio Blanco realizó una lectura positiva de la implantación de la multinacional en Asturias: "Esperemos que sea una oportunidad para muchos jóvenes asturianos que no tengan que marchar a buscar empleos a otras regiones", dijo. La empresa también pidió "tranquilidad" ante el interés por optar a esos empleos. "Nos han pedido que no nos precipitemos porque habrá tiempo de sobra para poder optar a un puesto de trabajo en la compañía, o sea que no va a haber nadie desinformado de las condiciones para presentarse a un empleo en Amazon en Asturias", declaró el portavoz de Vox.

El consejero de Industria, Enrique Fernández, asegura: “Amazon no competirá con el comercio local, ya estaba aquí”

“Amazon no será una competencia para el comercio de proximidad asturiano, porque ya estaba aquí”, afirmó el Consejero de Industria, Enrique Fernández, en referencia al proyecto de la multinacional para abrir un gran centro logístico en Siero. La reflexión la hizo durante la presentación de un plan para digitalizar el sector comercial de la región. Unos negocios que, gota a gota, suponen el 12% del PIB asturiano, dan empleo a 63.000 personas y han sufrido el durísimo impacto de la pandemia del coronavirus.

Por eso, el Gobierno regional, la patronal FADE y los sindicatos UGT y CC OO pactaron –dentro del llamado acuerdo de concertación social– poner en marcha un programa que facilite la modernización de este sector y lo prepare para convivir con las grandes plataformas. Será su salto al comercio 4.0. Fernández hizo alusión durante la presentación de este programa a la apuesta de Amazon por Asturias, con la instalación en Bobes (Siero) de un gran centro logístico de casi 200.000 metros cuadrados. Amazon, señaló Fernández, “nos pone de manifiesto que existe un nuevo canal que cada día tiene más tráfico y en el que hay que estar”.

Sin embargo, el del comercio “on-line” solo es una parte del programa de modernización ideado por el Principado. El plan también incluye asesoramiento sobre cómo usar los nuevos canales de venta para llegar a los clientes o informatizar los sistemas de gestión. Para que la digitalización de este sector llegue a buen puerto se invertirán 1,7 millones de euros anuales durante los próximos tres ejercicios. El objetivo es actuar sobre 5.000 establecimientos. En concreto, se hará un diagnóstico del estado de salud digital de 3.500 negocios y se asesorará a otros 1.500 que ya utilizan canales de venta digitales. Un estudio realizado por la Fundación CTIC, con datos tomados a finales de 2020, señala que el 57,44% de los comercios asturianos tiene página web y, de ellos, el 31,54% vende “on-line”. Aunque las ventas son residuales. Para el 78,9%, el comercio electrónico solo supone el 10% de su volumen total de negocio, y solamente el 5% de ellos supera el 20% de ventas “on-line”.

El centro logístico de Amazon en el polígono de Bobes Silvota Siero La Fresneda Lugones Bobes AS-18 SI-2 Paredes AS-17 Balbona Bobes SIERO AS-17 A-64 Folgueras Granda Colloto Fase II Río Nora Fase I Fase II A-64 • Superficie • Inversión • Empleo directo 200.000 m2 100 millones 2.000 Polígono de Granda Polígono de Meres El centro logístico de Amazon en el polígono de Bobes Bobes Balbona AS-17 Fase II Fase I Fase II A-64 • Superficie • Inversión • Empleo directo 200.000 m2 100 millones 2.000 Polígono de Granda Polígono de Meres Silvota Siero La Fresneda Lugones AS-18 SI-2 Paredes AS-17 Bobes SIERO A-64 Folgueras Granda Colloto Río Nora El centro logístico de Amazon en el polígono de Bobes Silvota Siero La Fresneda Lugones Bobes AS-18 SI-2 Paredes AS-17 Balbona Bobes SIERO AS-17 A-64 Folgueras Granda Colloto Fase II Río Nora Fase I Fase II A-64 • Superficie • Inversión • Empleo directo 200.000 m2 100 millones 2.000 Polígono de Granda Polígono de Meres

Preguntas y respuestas

La llegada de Amazon ha disparado el interés. A continuación te contestamos a las dudas más frecuentes.

¿Dónde se va a instalar Amazon?

El gran centro logístico que Amazon ha decidido instalar en Asturias se ubicará en una parcela del polígono de Bobes, en Siero, de unos 200.000 metros cuadrados. Es un área industrial ubicada en pleno corazón de la región y muy bien comunicada por autovía. De hecho, las comunicaciones han sido un factor decisivo en la elección de Asturias, junto con la posición geográfica central que tiene la región en el tercio norte español.

¿Qué significa su llegada a Asturias?

Con esta operación Amazon pasará a ser uno de los principales empleadores de la región. Estará aún lejos de las cifras de ArcelorMittal que ronda los 5.000 empleos, pero competirá de tú a tú con otros grandes generadores de puestos de trabajo como Alimerka. No solo eso, también generará una buena actividad a su alrededor, con gran impacto previsto en sectores como el del transporte. Los expertos en logística creen, a su vez, que otros operadores de esta actividad pueden visualizar a Asturias a partir de ahora como una opción atractiva para futuras implantaciones. La Zalia puede ser otra de las zonas, junto con Bobes, que se beneficie de este revulsivo. De hecho, Sogepsa, la dueña del suelo del polígono de Bobes, ya ha notado un incremento en el apetito de varias compañías por instalarse en esa área industrial.

¿Cuántos puestos va a crear?

La estimación es que este nuevo centro logístico cree 2.000 nuevos puestos de trabajo en la región. Es, por ejemplo, algo menos del número de nuevos parados que se registraron durante el mes de enero en el Principado, que sumó a las listas de desocupados 2.624 personas. Y representó una cifra de puestos de trabajo equivalente a la mitad de los parados del municipio de Siero. La planta también generará un buen puñado de nuevos puestos indirectos a su alrededor, ligados, fundamentalmente, con la logística.

¿Cómo tengo que hacer para trabajar en Amazon?

Desde Amazon explican que "el candidato ideal posee una fuerte ética de trabajo, atención al detalle, capacidad de cumplir con plazos establecidos, y un gran compromiso con el servicio al cliente. Estos puestos de trabajo pueden requerir el uso de escáneres de radiofrecuencia, el movimiento y la ubicación de productos en el Centro de Distribución con distintos medios de manutención, la preparación, empaquetado y expedición de pedidos para nuestros clientes y la resolución de problemas asociados con estas actividades". En este sentido los requisitos que se exigen a los candidatos son: ser mayor de edad, tener permiso de trabajo, capacidad de leer en castellano, actitud positiva ante el trabajo, disponibilidad de trabajar a turnos, capacidad de concentración, buena visión, capacidad de cargar hasta con 15 kilos y de estar de pie o caminar durante ocho horas. En este sentido se valora su capacidad de liderazgo y la experiencia en el sector logístico. Las ofertas de trabajo las puedes localizar en páginas como esta.

La compañía, de hecho, publica todas esas ofertas en la web por lo que se recomienda estar pendiente para cuando empiece el proceso de selección para el que hay que inscribirse en la propia web.

¿Cuánto se cobra trabajando en Amazon?

Los estudios de algunas agencias de colocación (las antiguas empresas de trabajo temporal) señalan que el sueldo medio de los trabajadores de la multinacional en España varía entre los 1.000 euros y los 1.700 euros mensuales. Los salarios más bajos, según el portal de empleo Indeed, corresponden con el puesto de mozo de almacén. Sus trabajadores tienen también una serie de beneficios como plan de pensiones de la empresa, seguro médico y de vida, además de descuentos en los productos vendidos a través de su web.