Seis mil asturianos recibirán este año el nuevo complemento por hijos en la pensión

Gobierno, patronal y sindicatos ratificaron el martes el acuerdo sobre el nuevo complemento en las prestaciones –aprobado en Consejo de Ministros el pasado día 2– y está previsto que el Congreso convalide hoy el decreto ley.

El nuevo complemento por hijos supone una reformulación del anterior complemento de maternidad puesto en marcha por el Gobierno de Rajoy. Ahora se percibe a partir del primer hijo (antes lo era desde el segundo), la compensación es una cuantía fija anual de 378 euros por hijo (frente al antiguo plus del 5% de la pensión con el segundo hijo, del 10% con el tercero y del 15% con cuatro o más) y se reconocen más modalidades de pensión.

Teniendo en cuenta el número de asturianas que entrarán en edad de jubilación entre febrero y diciembre de este año, el número de altas en prestaciones en la región en el mismo periodo de 2020 y el porcentaje de mujeres con hijos, cerca de 6.000 nuevos pensionistas asturianos recibirán este año el nuevo complemento por hijos.

¿En qué pensiones se reconoce el plus?.

En todas las modalidades de pensión (jubilación, jubilación anticipada voluntaria, incapacidad permanente y viudedad), salvo la jubilación parcial.

¿Cuánto se cobra por el complemento?.

Son 378 euros anuales por cada hijo hasta un máximo de cuatro. Si se divide en 14 pagas, en el caso de un hijo es un complemento de 27 euros mensuales, en el caso de dos hijos de 54 euros, en el caso de tres de 81 euros y el caso de cuatro o más de 108 euros. El nuevo plus se irá actualizando de acuerdo con la revalorización de las pensiones y podrá sumarse al complemento que la Seguridad Social ya paga para elevar la pensión hasta los mínimos establecidos (689,70 euros en viudedad o 851 euros en jubilación). Además, también se podrán superar los topes máximos del sistema (2.707,49 euros mensuales) cuando el nuevo complemento se añada a pensiones altas.

¿Sólo lo pueden cobrar las mujeres?.

No, se contempla que el beneficiario del complemento pueda ser el padre si acredita un perjuicio en su carrera profesional vinculado al nacimiento del hijo. En el caso de no hacerlo, el complemento será para la mujer o para el progenitor con menor pensión si son del mismo sexo. Sólo podrá cobrar el plus uno de los progenitores y el Gobierno prevé que el 98% de los beneficiarios sean mujeres.

¿Salen ganado los pensionistas con el nuevo complemento?.

No todos. Si se compara el modelo de 2016 –en el que la prestación crecía un 5% con el segundo hijo, el 10% con el tercero y un 15% con tres o más– con el nuevo, salen ganando los pensionistas con un hijo, que hasta ahora no tenían reconocido el derecho, y los de dos hijos. A partir del tercero, y sobre todo en pensiones medias y altas, se sale perdiendo en comparación al sistema de 2016 porque el dinero total a repartir no aumenta. El ministro Escrivá señaló que el 75% de las mujeres con hijos que se convertirán en pensionistas a partir de ahora recibirán una cuantía más elevada de la que percibirían con la normativa anterior.

¿Qué pasa con los que ya cobraban complemento?.

Quienes vinieran percibiendo el complemento por maternidad lo conservarán, pero será incompatible con el nuevo plus que le pudiera corresponder por una nueva pensión pública, “pudiendo las personas interesadas optar entre uno u otro”.