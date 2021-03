El Principado participará en Duro Felguera con 6 millones de euros

El Gobierno asturiano aportará 6 millones como capital en Duro Felguera, según acaba de anunciar el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández.

El Principado ya había anunciado que participaría en la recapitalización con una "aportación modesta pero no insignificante" pero hasta ahora no se había precisado la cuantía.

La implicación de la comunidad autónoma asturiana fue una petición de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que aportará 120 millones, 30 de ellos como capital y el resto como préstamos.

El Gobierno asturiano cree que el rescate será aprobado el martes por el Consejo de Ministros

Respaldo casi unánime al rescate

El rescate público de Duro Felguera, pendiente de su ratificación por el Consejo de Ministros tras el pronunciamiento favorable de la SEPI y los ministerios económicos, recibió ayer el respaldo casi unánime de patronales, sindicatos y partidos políticos asturianos.

Belarmino Feito, presidente de la patronal asturiana (FADE), expresó que “Duro es una empresa muy importante para Asturias que ha sido considerada como estratégica. Esperamos que el Consejo de Ministros ratifique, cuanto antes, la decisión de la SEPI para evitar que la compañía siga deteriorando su situación financiera”. También pidió que “cristalice el acuerdo con los bancos acreedores como condición imprescindible para garantizar la viabilidad”.

El presidente de la patronal metalúrgica regional (Femetal), Guillermo Ulacia, consideró que es “una muy buena noticia”, calificó a Duro de “empresa estratégica y viable” y deseó que “esta decisión sea ratificada por el Gobierno”. “A continuación”, dijo, “lo más importante es que Duro dé a conocer el plan estratégico con el que pretende recuperar la perspectiva tecnológica e industrial”.

Damián Manzano, secretario general de la Federación de Industria de CC OO, manifestó que esta operación “debe ser un punto de inflexión” y demandó que, “una vez que la SEPI tome las riendas, se nombre un equipo gestor solvente que elabore un plan industrial que garantice el futuro del grupo, el empleo y la asturianidad de la empresa”. “Se empieza a ver la luz al final del túnel tras mucho tiempo realizando movilizaciones para pedir que se garantizase la viabilidad de la empresa”, dijo el secretario general de MCA-UGT, Jenaro Martínez. Y confió en “un buen futuro para una empresa emblemática y fundamental”.

Partidos políticos

Dolores Carcedo, portavoz socialista en la Junta General del Principado, manifestó que “la viabilidad de Duro es una buena noticia para la empresa, los trabajadores y la industria asturiana”.

Álvaro Queipo, secretario general del PP, se mostró “satisfecho con la decisión de asegurar la supervivencia de una empresa vital para el sector industrial asturiano y que es un símbolo de Asturias”. “Tenemos plena confianza en que Duro sabrá aprovechar este empujón para crecer y generar empleo y riqueza en la región”.

“Como formación liberal, no somos partidarios de que las empresas privadas sean intervenidas con fondos públicos, pero, dada la crisis sanitaria y económica que estamos viviendo, entendemos que se adopten medidas excepcionales y temporales”, declaró Susana Fernández, portavoz de Ciudadanos en la Junta General. “Lo que sí esperamos”, matizó, “es que la intervención de la SEPI y el Principado sirva para dotar a la empresa de las condiciones mínimas que garanticen la viabilidad de la actividad y el empleo, y no solo para sustituir una gestión inviable privada por otra pública”.

Para Ángela Vallina, portavoz parlamentaria de Izquierda Unida, también “es una buena noticia”. “Llevábamos mucho tiempo diciendo que era necesario que la SEPI se implicara. Una firma como Duro tiene también un valor simbólico para la marca Asturias e incluso para la marca España, sobre todo porque el sector industrial tiene que ser una pieza fundamental del tejido productivo”.

Daniel Ripa, secretario general de Podemos, pidió que “la SEPI se quede a largo plazo para modernizar esta empresa y acometer nuevos proyectos”. “Duro debe convertirse en una gran ingeniería pública puntera para hacer grandes transformaciones en la economía. Y hay que ampliar esta fórmula a otras empresas para evitar que en nuestras compañías entren fondos buitres y chatarreros de la industria”.

“Asturias no se puede permitir que una empresa como Duro Felguera caiga, ni en términos de empleo y PIB, ni por los efectos que esto tendría sobre la autoestima de nuestra tierra. Llevamos mucho tiempo demandando una solución para Duro”, dijo el secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta, Adrián Pumares.

Ignacio Blanco, portavoz de Vox, fue crítico. “No somos partidarios de nacionalizaciones: no funcionaron con la naval, ni con la industria, ni con las eléctricas, ni con las líneas aéreas”. “Con una reducción de los seguros sociales, Duro no necesitaría rescates públicos. Cobrar muchos impuestos para destinarlos a rescatar empresas no tiene lógica alguna”, sentenció.