Asturias necesita proyectos industriales y mineros

El 27 de febrero se hizo pública la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestimando el recurso presentado por un grupo ecologista contra la resolución de la Consejería de Industria autorizando la planta de Aglomerado Asfáltico de Canteras Mecánicas Cárcaba en Santa Marina de Piedramuelle, Oviedo. La sentencia concluye diciendo que la alternativa propuesta por la empresa es razonable jurídica, técnica y económicamente viable. Vaya desde aquí nuestra enhorabuena por la resolución y todo nuestro apoyo.

La justicia reconoce así, tras más de seis años, que el proyecto y la tramitación administrativa se ajustaban a ley. Este es un nuevo ejemplo de cómo un proyecto minero se retrasa debido a una tramitación y un sistema que permite alegaciones interminables, propiciando demoras innecesarias y, en algunos casos, el desistimiento del proyecto porque el mercado lo haya convertido en extemporáneo.

La mayoría de los recursos minerales tienen un valor en el mercado que depende del momento de su puesta en valor y un aprovechamiento tardío puede hacerlos inviables. Tenemos que entender que una sociedad moderna necesita aprovechar todos los recursos minerales necesarios para su funcionamiento, pero también tenemos que entender que los yacimientos minerales están donde están y no se pueden trasladar, por lo que debemos conciliar la existencia de las explotaciones mineras sostenibles con el resto de los intereses de la sociedad. Desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España (COIMNE) siempre hemos apostamos por conciliar, no prohibir, apoyándonos en una extensa legislación, seguramente entre las más exigentes, en el ámbito medioambiental, de la vigilancia de la seguridad y la salud de los trabajadores y de la operación de las explotaciones, que permite llevarlas a cabo con los medios necesarios para minimizar los impactos durante su periodo de actividad y garantizar una correcta restauración de los terrenos afectados.

En ocasiones se le reprocha a la minería, y a su industria asociada, que interfiere con el entorno natural y, sin embargo, no miramos con los mismos ojos una carretera o un hospital. ¿Acaso el entorno natural por el que discurre una carretera o los lugares donde se implantan hospitales y edificios no se alteran? Construcciones todas ellas, por cierto, que no serían posibles sin la minería y la industria. La respuesta es clara, todo afecta al entorno. ¿Vamos a renunciar a nuestra vida y a nuestro bienestar actual? Entendemos que el Desarrollo Sostenible consiste en alcanzar la sostenibilidad del planeta y de la sociedad en su conjunto, fomentando que el consumo, el uso de los recursos y los estilos de vida sean sostenibles. Pocas actividades son tan garantistas de la protección del medio ambiente y han generado tanta actividad y riqueza en España como la minería y la industria de transformación asociada.

Asturias es una región industrial y minera, pero no podemos olvidar nuestra historia. Hasta el siglo XVIII Asturias era una región donde su economía se basaba en la agricultura, la ganadería y la pesca. Esta circunstancia provocaba periodos prolongados de hambruna, cuando las condiciones climatológicas eran adversas. Sólo la llegada de la minería y la industria asociada fueron capaces de invertir esta situación. En la actualidad, estamos viendo que en Asturias el desempleo aumenta y la situación de pandemia que vivimos, ha contribuido a acentuar más esta situación. Vemos como nuestros jóvenes, bien formados en nuestra universidad, no tienen más remedio que salir a buscar oportunidades en otros sitios, porque en Asturias no las tienen.

Tenemos que apostar más por la minería y su industria asociada, porque Asturias tiene reservas de materias primas minerales y conocimientos suficientes para montar industrias de transformación, capaces de dar trabajo a esa generación de jóvenes.

Proyectos como la implantación de Amazon en nuestro territorio, son grandes noticias para nuestro futuro, pero ¿alguien se ha preguntado cuantas de esas materias que distribuyen existirían si no existiera la minería y la industria asociada? La contestación es sencilla, ninguna.

Creemos que Asturias tiene mimbres para recuperar esa industria y minería potentes que nos ayuden a salir de la situación en la que vivimos. La explotación sostenible de materias primas supone una ventaja competitiva, desde el punto de vista social, laboral y económico, para la región que las posea, pero sólo si se explotan en el momento que se necesitan y de una manera sostenible. Si dejamos pasar el tiempo, habremos perdido una gran oportunidad y otros se aprovecharán de ello. Los nuevos proyectos deben verse siempre como una oportunidad y no como un problema. Y hoy, Asturias necesita proyectos industriales y mineros como vía de recuperación económica derivada de la crisis sanitaria.