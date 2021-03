Las sentencias que están librando de deudas millonarias a algunos asturianos: así crece la ley de la Segunda Oportunidad

Una limpiadora de Oviedo había acumulado durante los últimos años una deuda con los bancos y diferentes acreedores de 30.000 euros. Con el sueldo, la crisis y las prisas de estas entidades por cobrar el dinero las cuentas no le salían. Estaba asfixiada. Más extremo es el caso de un empresario gijonés. Debía dos millones de euros. La deuda de la limpiadora a su lado era calderilla.

Fijándose solo en las cantidades económicas podría parecer que son dos casos que están en las antípodas. Sin embargo, los dos han conseguido librarse de esa carga por la misma vía. La judicial. Esta misma semana un juez asturiano, analizando cada uno de estos casos –por separado, evidentemente– le ha “perdonado” a la limpiadora el abono de esos 30.000 euros y al empresario los dos millones. Los dos están libres para iniciar una nueva vida económica. Desde cero. Libre de ataduras financieras. ¿Un milagro No. Son los efectos de la conocida como ley de Segunda Oportunidad, que va cogiendo cada vez más popularidad entre los deudores asturianos y que, en momentos de crisis como el actual, está sacando a más de uno de un aprieto. Las demandas para condenar estas deudas llevan meses multiplicándose en la región, y las sentencias son en la inmensísima mayoría favorables al insolvente. “Esta siendo un goteo constante, cada semana recibimos unas cuantas”, señala el letrado ovetense Jorge Álvarez de Linera, especialista en este tipo de pleitos. El dedudo solo tiene que demostrar que actuó de buena fe. Que fue honesto.

No obstante, los abogados asturianos advierten que la ley de Segunda Oportunidad –tal y como está redactada ahora mismo– tiene un pequeño obstáculo, que esperan que quede solventado en unos meses. El escollo es que las deudas públicas no se están perdonando. Al menos, no al cien por cien. Pero la expectativa es que este verano España cambie, por mandato de Europa, esa jurisprudencia para que el “perdón” de las deudas llegue también a las que se tienen con la Seguridad Social, Hacienda o con las administraciones. Esta circunstancia está provocando que muchas de las demandas se estén retrasando algo, a la espera que esa duda legal esté completamente despejada. Porque, según apunta el abogado asturiano José Luis Orejas, en España está habiendo cierta disparidad de opiniones sobre este asunto. “En Cataluña sí que están dando esa exoneración total de las deudas públicas, sin embargo los jueces asturianos no”, asegura. Y espera que esta discusión quede solventada en verano.

“En Cataluña sí que están dando esa exoneración total de las deudas públicas, sin embargo los jueces asturianos no”

Aún así, Orejas señala que desde 2015 –año en el que comenzó esta ley de Segunda Oportunidad– para acá el goteo de los casos está siendo constante, y, últimamente, se ha abierto el grifo debido a la crisis, pero también porque esta norma es más conocida y los endeudados han perdido el miedo. Así lo señala el presidente de la Asociación Nacional de Avalisas y Concursados (ANAC), el asturiano Ángel González. “El aumento de estos casos está siendo enorme durante estos últimos meses”, asegura.

Los deudores, sostiene, “han ido perdiendo el miedo”. El boca oreja funciona. “Antes había una especie de tabú, como que la gente que tenía estas deudas no se quería meter en más problemas judiciales, pero ahora muchos están viendo que hay experiencias positivas en casos que pueden ser parecidos a los suyos y se van animando”, resalta González. Los casos de éxito son, además, la inmensa mayoría. “Yo solo conozco uno que echaron para atrás y fue por un defecto de forma a la hora de presentar la demanda”, agrega el presidente de la asociación que, aunque de carácter nacional, tiene su sede en el centro de Oviedo.

Uno de los pasos imprescindibles para que los deudores puedan tomar este camino judicial para que les perdonen sus deudas es que su quiebra haya sido casual. Es decir, que la acumulación de deudas no pueda atribuirse directamente a la negligencia del deudor. También es fundamental que éste muestre su buena disposición a pagar, para eso tiene que agotar todo el patrimonio que tenga para saldar el pasivo. Para conseguirlo es esencial haber negociado antes con todos los acreedores. Ángel González tuvo bastante experiencia en eso ya que él mismo tuvo que acogerse a esa ley de Segunda Oportunidad tras verse incapaz de abonar sus deudas. “Es mucho más duro negociar con Hacienda o la Seguridad Social que con la banca, son mucho más inflexibles. Los bancos te aprietan hasta que ven que ya no puedes pagar más, pero la presión de los organismo públicos llega a ser exagerada”, argumenta. Atrapados en esas negociaciones hay últimamente, según añade Jorge Álvarez de Linera “muchos autónomos”.

“Solo esta semana en nuestro despacho hemos recibido tres sentencias, una perdonando una deuda de 30.000 euros; otra 50.000; y otra 100.000”

Las previsiones de los abogados es que este goteo de casos que va incrementándose según avanza la pandemia del coronavirus siga tomando volumen. “Habrá muchos más casos, porque hasta ahora los ERTE están sosteniendo la situación, pero cuando eso acabe, unido a la prohibición que van a tener las empresas para despedir durante los seis meses siguientes al expediente, abocará a muchas empresas al concurso”, dice González, “es algo de lo que no se habla casi pero que preocupa muchísmimo a los empresarios”.

Mientras tanto, el goteo continúa. “Solo esta semana en nuestro despacho hemos recibido tres sentencias, una perdonando una deuda de 30.000 euros; otra 50.000; y otra 100.000”, dice Linera. Todos tendrán su segunda oportunidad.