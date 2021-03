El tercer rescate de Duro por el Estado

A diferencia del que ahora se va a realizar, que es específico para Duro y tiene vocación de temporalidad, los dos anteriores –que se produjeron entre 1966 y 1970– se concibieron como actuaciones sectoriales, tuvieron carácter definitivo y no entrañaron el control de la sociedad Duro Felguera por el sector público, sino la asunción por el Estado de sus principales áreas de negocio (la producción de carbón y de acero), ambas en situación de pérdidas y con problemas estructurales.

La ingente movilización de recursos públicos que entonces se hizo liberó al grupo, fundado en La Felguera por Pedro Duro en 1857, de lastres que comprometían gravemente su supervivencia y permitieron a la compañía traspasar al Estado más de 15.000 trabajadores y reorganizarse como fabricante de bienes de equipo a partir de los talleres auxiliares de que disponía desde hacía décadas y que había actuado como apoyo a sus actividades centrales en torno a la hulla y el acero.

La siderurgia

En 1960 Duro Felguera llevaba 103 años de producción siderúrgica desde que en 1859 se encendiera su primer horno alto en La Felguera. Las tres compañías siderúrgicas decimonónicas asturianas (Duro Felguera, Fábrica de Mieres y SIA Santa Bárbara-Fábrica de Moreda) se enfrentaban a una liberalización incipiente de las importaciones de acero tras el Plan de Estabilización de 1959 que puso fin definitivo a la protección que había supuesto la autarquía (y consiguiente cierre de fronteras) del primer franquismo, a la vetustez y obsolescencia de muchas de sus instalaciones, a una ubicación fabril que ya no era competitiva frente a las instalaciones cercanas a los puertos de embarque (como las de la estatal Ensidesa en Avilés) y a una atomización empresarial que ya había sido objeto de intentos de corrección con proyectos de fusión de la siderurgias privadas desde un siglo antes que nunca habían llegado a prosperar.

En 1961 Duro Felguera, Fábrica de Mieres y SIA Santa Bárbara constituyeron Unión de Siderúrgicas Asturianas (Uninsa), para poner en marcha un moderno tren de laminación conjunto, que entró en actividad en 1964. Dos años después, dieron el siguiente paso, para constituir una planta siderúrgica integral con el apoyo del Estado. Las tres empresas privadas traspasaron a Uninsa todos sus activos siderúrgicos y 10.228 trabajadores, repartidos entre Veriña, Moreda, Langreo y Mieres. Por su mayor tamaño, Duro asumió la mayor participación en el capital (26%) y el estatal Instituto Nacional de Industria (INI) suscribió el 10%. Las pérdidas acumuladas y el alto endeudamiento forzaron una ampliación de capital en 1970, que suscribió el INI en solitario. El Estado asumió así el 100% de Uninsa y en 1973 la integró en Ensidesa. Las antiguas fábricas siderúrgicas aportadas a Uninsa fueron demolidas.

El carbón

La liberación incipiente de la economía española desde 1959, su apertura gradual a la competencia internacional, el destronamiento del carbón por el petróleo en 1960 como primera fuente energética primaria, la obsolescencia y dificultad geológica de las explotaciones, los elevados costes del laboreo y la deficiente calidad del mineral incapacitaron a las minas asturianas de hulla para sobrevivir sin el amparo de un fortísimo proteccionismo. Las huelgas a partir de 1962 (por causas económicas, políticas y laborales) añadieron incertidumbre y ejercieron una fortísima presión sobre la dictadura.

El Estado promovió en 1967 el salvamento del sector con la creación de Hunosa como integración de compañías privadas. El INI aportó el 76,92% del capital y Duro Felguera (la mayor compañía carbonera), el 9,97%. Duro aportó todos sus activos hulleros, repartidos por la cuenca del Nalón. La compañía daba ocupación a casi 12.000 de los cerca de 39.000 mineros de la cuenca central.

La fusión de empresas, el intento de reorganización y racionalización de las explotaciones, y la capitalización llevada a cabo por el INI tras el decreto de la presidencia del Gobierno para la constitución de Hunosa no contuvieron las pérdidas. En 1970 el capital de Hunosa se redujo a cero para absorber los resultados negativos acumulados y se hizo una ampliación simultánea. Ni Duro ni ninguna otra empresa privada acudieron y el Gobierno impuso al INI (pese al pronunciamiento en contra de su consejo de administración) que aportase el 100% de los recursos, lo que conllevó la estatalización total de Hunosa. El plan de empresa de 1973 admitió que era “absolutamente imposible lograr en Hunosa el equilibrio de resultados ni incluso estabilizar las pérdidas”.

Duro sobrevivió gracias a ambas socializaciones y ahora ha precisado un tercer rescate por el grupo público SEPI, sucesor y heredero del INI.

El Estado entra en el grupo tras ser el mayor inversor en empresas cotizadas en la Bolsa

El Estado ya era el mayor inversor institucional en la Bolsa española, según un reciente estudio, y la toma de posición de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en Duro Felguera (el valor más longevo en el parqué nacional) acrecentará esa posición. De los 120 millones que el Consejo de Ministros aprobó conceder como apoyo temporal a Duro, 30 millones se canalizarán como inyección de capital a cambio de acciones, aunque en la resolución del Gobierno se introduce la variante de que “en su caso” estos 30 millones puedan inyectarse en la compañía como préstamo participativo. La decisión del Consejo de Ministros el martes ha desencadenado una reacción inmediata en Andalucía. Accionistas críticos de la ingeniería Abengoa agrupados en la sindicatura Abengoa Shares reclaman un trato análogo al concedido a Duro Felguera bajo el argumento de que Abengoa es mucho más importante (“multiplica por diez en tamaño a Duro Felguera”, afirman), tiene tecnología y patentes en el ciclo del agua, energías renovables e hidrógeno, y es, sostienen, “una empresa estratégica y con mayor potencial” que Duro. La líder de Anticapitalistas Andalucía, Teresa Rodríguez, señaló que “la voluntad del Principado de Asturias de no perder una de sus empresas estratégicas” salvó a Duro y que lo mismo debe hacer la Junta de Andalucía con Abengoa. El sindicato CSI de Duro Felguera y de su filial Duro Felguera Calderería Pesada apoya el rescate estatal pero considera que no es suficiente y que se precisa un socio inversor “serio y riguroso” y que corresponda al esfuerzo de recursos que hace el Estado. Reclama la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, que se nombren directivos no “ineptos y avariciosos” y que Duro apueste por la innovación.