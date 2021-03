La nueva “ley de los riders“ asegurará la condición de asalariados de los repartidores de plataformas digitales, a las que dará tres meses de plazo para regularizar la relación laboral de estos falsos autónomos. Tras el pacto alcanzado entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos UGT y CC OO y las patronales CEOE y Cepyme, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, aseguró que esta ley proporcionará a miles de repartidores “los mismos derechos que el resto de trabajadores”. “Gozarán de todos los derechos que tienen los trabajadores en el ámbito de las relaciones asalariadas, se cotizará por ellos y tendrán toda la cadena de protección social que a día de hoy no tienen, por ejemplo, si sufren un accidente laboral”, dijo Díaz.

El nuevo decreto ley contemplará también que la representación legal de los trabajadores sea informada de las reglas que encierran los algoritmos y los sistemas de inteligencia artificial que pueden incidir en las condiciones laborales por las que se rigen las plataformas, incluyendo el acceso y mantenimiento del empleo y la elaboración de perfiles. Este punto había sido un escollo durante la negociación, ante las reticencias de la patronal a desvelar el funcionamiento de las fórmulas matemáticas usadas por las plataformas digitales para gestionar el servicio de reparto.

Díaz defiende que así se va a permitir acceder o neutralizar determinadas actuaciones que los algoritmos permiten. Entre ellas, citó, los “castigos algorítmicos” por trabajar en unas franjas horarias determinadas, la penalización por rendimientos que puedan ser interpretados de forma sesgada o, incluso, “por propiciar o desarrollar una huelga”.

La CEOE valoró positivamente el acuerdo porque encaja con la doctrina del Tribunal Supremo y “da margen de subcontratación con otros operadores” suficiente para que las plataformas digitales puedan mantener su negocio.

Sin embargo, la asociación de plataformas de servicios bajo demanda (APS), representante de Deliveroo, Stuart, Glovo y Uber Eats, criticó “las cesiones” de la CEOE en las negociaciones.

La nueva legislación no impide que las plataformas recurran a la subcontratación del servicio de reparto con una empresa o con un profesional autónomo, pero siempre que no se incurra en una relación laboral encubierta, como el Supremo dictaminó que estaba ocurriendo hasta ahora. Es decir, que tendrá que ser una relación mercantil real en la que el autónomo decida sobre su trabajo y no en la que la plataforma organice y controle el servicio o las condiciones laborales, en cuyo caso aplicaría la presunción de laboralidad prevista en la futura ley.