Las razones de UGT y CC OO para la manifestación por la industria: “Está abandonada”

Cargados de razones y datos. Así aseguran estar los sindicatos asturianos UGT y CC OO para encarar la movilización de mañana, sábado, en defensa de la industria regional, un sector que ha perdido 6.000 empleos durante los últimos tres años y que ve el horizonte negro. “La gota que colmó el vaso para esta movilización fue la falta de respeto del estatuto para la industria electrointensiva. Primero se desmantelaron las minas, luego las térmicas y se está dejando a la industria abandonada”, asegura Javier Fernández Lanero, líder de los ugetistas en Asturias. “Estamos abocando a la región al despoblamiento. Y las vías de diálogo ya están agotadas”, añadió. Igual de directo, el máximo responsable de Comisiones en la región asegura que “no es exagerado decir que el 20% de la economía asturiana se tambalea, se va al precipicio”. Y agrega: “Asturias tiene que decidir si quiere seguir siendo una fábrica de formar personal que luego se va fuera, generando emigración que genera riqueza en otros países, o si queremos ser una tierra de oportunidades, que es por lo que apostamos nosotros”.

En las siguientes líneas los sindicatos desgranan las causas de una movilización algo peculiar por las circunstancias sanitarias. En concreto, dos columnas de coches saldrán de Gijón y Avilés (a las 10.30 de la mañana) y otra más desde el polígono de Olloniego un poco después, a las once, para confluir en el centro de Oviedo más tarde. El objetivo es desembocar en una concentración a las 13.00 horas de la tarde en el aparcamiento del estadio Carlos Tartiere. Aunque habrá una parada antes. A las 12.15 horas los líderes sindicales, Zapico y Lanero, leerán un manifiesto delante de la Junta General.

El pacto por la industria.

Los dos sindicatos han firmado, junto al Principado, la oposición –menos Podemos–, la patronal y algunas instituciones, una alianza para pedir a Madrid una rectificación sobre el estatuto de las electrointensivas. “El presidente asturiano (Adrián Barbón) no puede ser un convidado de piedra. Tiene que liderar el consenso social para conseguir que Asturias no sea irrelevante en el mapa de Pedro Sánchez”, asegura Zapico. “Le hemos dado el instrumento, este documento de la alianza le permite no enfrentarse solo al Gobierno”, agrega Lanero, que añade que “tampoco veo que los empresarios estén haciendo demasiada presión, y ellos tienen capacidad para hacerlo”.

Fondos europeos.

“Ese dinero tiene que venir a crear valor y no a sustituir recursos de las administraciones. La exigencia es que hay que conocer los proyectos cuanto antes para apostar por los más solventes”, aporta Zapico. A lo que Lanero añade que “se hablan de proyectos, pero luego cuando te sientas con el Consejero (Enrique Fernández, de Industria) no te dan mucha información y necesitamos conocerlos”.

El hidrógeno verde.

“Ahora mismo producirlo es muy caro, quiero pensar que hay estudios que dicen que esto puede ser el futuro. Pero tenemos que tener claro si es eso en lo que nos queremos especializar, o, de lo contrario, acabaremos en cada comunidad con una regasificadora y una planta de hidrógeno verde y, al final, están todas sin funcionar”, resalta Lanero. “Sería fundamental potenciar a las industrias de energías renovables. Tenemos empresas muy punteras para que sigan consolidándose en los mercados internacionales, y el hidrógeno verde puede ser una actividad complementaria”, dice Zapico.