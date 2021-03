Asturias recibirá unos 100 millones del Gobierno para ayudas directas a pymes

Las pymes y autónomos asturianos también podrán aspirar a una parte alícuota de los restantes 4.000 millones aprobados ayer en otros dos instrumentos de ayuda: 3.000 millones para un fondo destinado a que el Instituto de Crédito Oficial (ICO) pueda participar en la refinanciación y reestructuración que puedan pactar los bancos y sus clientes de los préstamos concedidos durante la pandemia con aval público, y otros 1.000 millones para la recapitalización de pymes, empresas que, por su tamaño, no pueden acceder al fondo análogo que gestiona para grandes compañías la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). En total, el Gobierno aprobó la movilización de 11.000 millones.

Los negocios que aspiren a cualesquiera de estos tipos de ayudas no podrán tener su domicilio en un paraíso fiscal, no podrán estar en concurso ni haber cesado su actividad, deben estar al corriente de pagos de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, no podrán repartir dividendo ni aumentar los salarios de su equipo directivo durante dos años, y deberán mantener su actividad al menos hasta junio de 2022.

Ayudas directas.

De las ayudas directas a empresas por un monto total de 7.000 millones podrán beneficiarse autónomos y sociedades viables que hayan tenido una caída de sus ingresos de al menos el 30% en 2020 respecto a 2019 y que pertenezcan a unos cien sectores de actividad especialmente perjudicados por el covid, entre ellos la industria manufacturera relacionada con el comercio y la hostelería, comercio al por mayor y minorista, sectores auxiliares al transporte, mantenimiento aeronáutico y actividades relacionadas con la cultura y las actividades deportivas.

Del importe total, 2.000 millones se reservan para Canarias y Baleares en atención a su elevada exposición al turismo, el sector más damnificado por el covid. Los otros 5.000 millones se repartirán entre las quince comunidades autónomas restantes y las ciudades de Ceuta y Melilla. La distribución entre estos territorios se hará en función de los mismos criterios utilizados en el reparto de los fondos REACT EU: impacto de la pandemia en la riqueza de la comunidad autónoma, impacto de la crisis en el desempleo e impacto en el desempleo juvenil. Son estos criterios lo que apuntan a que, con la experiencia preexistente, Asturias podría beneficiarse en unos 100 millones.

La gestión y adjudicación de las ayudas las harán las comunidades autónomas con supervisión y apoyo de la Agencia Tributaria. Las ayudas cubrirán hasta un 40% de la caída adicional de ingresos sufrida el año pasado por las microempresas y autónomos con hasta 10 empleados, y un 20% para el resto de empresas. Los beneficiarios recibirán una cantidad fija de 3.000 euros en el caso de autónomos que tributen en régimen de estimación objetiva (módulos) y entre 4.000 y 200.000 euros para el resto de empresas.

El dinero no es reembolsable (son ayudas a fondo perdido) y tienen carácter finalista: se podrá destinar al pago de deudas contraídas desde marzo de 2020 y a pagos a proveedores, suministros, salarios, arrendamientos o reducción de la deuda financiera.

El Gobierno central transferirá los 7.000 millones a las regiones en 40 días y a partir de ahí la puesta en marcha dependerá de la organización de cada comunidad. Fuentes del Principado señalaron ayer que el ejecutivo asturiano pretende realizar la convocatoria de ayudas a “la mayor brevedad posible” una vez que se firme el convenio con la Administración central.

Reestructuración de créditos.

Para la reestructuración y refinanciación de los créditos otorgados durante la pandemia con aval del ICO (se concedieron 121.000 millones), el Gobierno de España destina otros 3.000 millones, que podrán utilizarse para extender el plazo de vencimiento, convertir los préstamos ICO en préstamos participativos y –“como medida de último recurso”– la concesión de ayudas directas para reducir la financiación con aval público solicitada durante la pandemia. Los bancos deberán asumir la parte proporcional de la reducción del préstamo. Habrá un código de buenas prácticas, de adhesión voluntaria por las entidades financieras. La norma aprobada ayer extendió a su vez hasta el 31 de diciembre el plazo para solicitar préstamos con aval del ICO.

Recapitalización.

El Gobierno ha destinado 1.000 millones a un fondo, que será gestionado por la sociedad Cofides, para recapitalizar pequeñas y medianas empresas y reforzar los balances de empresas que eran viables en diciembre de 2019, pero que se enfrentan a problemas de solvencia por la pandemia. Su funcionamiento será similar al del Fondo de Solvencia ya existente para grandes empresas y del que se beficiará Duro Felguera.

Moratoria.

La actual moratoria que exime a las empresas de acogerse al concurso de acreedores cuando la causa de ello sea el deterioro de su situación patrimonial causado por los efectos económicos de la pandemia fue prorrogada ayer por el Consejo de Ministros hasta el 31 de diciembre. La moratoria vencía mañana.

Las reacciones.

El Principado aún no dispone de una previsión de cuándo empezará a pagar sus propias ayudas del fondo de rescate covid, que está dotado con 100 millones y cuyo plazo de solicitud finalizó hace una semana. La portavoz del Gobierno autonómico se limitó a manifestar ayer que el abono de subvenciones a los autónomos y pymes de la hostelería, el comercio, el taxi y los sectores del deporte y la cultura afectados por los cierres de actividad de este año “se hará a mayor brevedad posible”, dijo Melania Álvarez, portavoz del Gobierno asturiano. De los 100 millones de este fondo, la primera tanda está abierta en principio a un máximo de 74 millones. Para ella se han recibido 19.757 solicitudes de 20.241 establecimientos, autónomos y pymes, que aspiran a un total de 61,7 millones. La portavoz señaló el “gran esfuerzo” que supuso la tramitación de las ayudas concedidas a fines del año pasado y sostuvo que en esta nueva convocatoria también se resolverá con “la máxma celeridad posible”. Respecto a las ayudas aprobadas ayer por del Consejo de Ministros Álvarez las calificó de “excelente noticia”. Por su parte, Belarmino Feito, presidente de la patronal asturiana, Fade, dio “la bienvenida a este nuevo paquete de ayudas sobre todo por lo esperadas que son, principalmente para los sectores que mayor impacto negativo están sufriendo por la pandemia”. “Ahora tendremos que conocer cómo se concretan en lo que respecta a condiciones, saber hasta dónde y cómo llegan dichas ayudas, y comprobar si son suficientes”, señaló.