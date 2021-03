Los sindicatos UGT y CC OO hicieron ayer un llamamiento a la ciudadanía para que participe en la movilización que tendrá lugar hoy en defensa de la industria asturiana y así evitar una “catástrofe económica y laboral”. Debido a las circunstancias sanitarias, la marcha se hará en coche, con lo que varias caravanas de vehículos partirán desde tres puntos de la geografía asturiana (Gijón, Avilés y Olloniego) para confluir en el centro de Oviedo. El objetivo, aseguran los sindicatos, es el de colapsar durante unas horas el centro de la capital regional. Habrá dos puntos de encuentro en Oviedo. Primero, a las 12.15 horas frente a la plaza de la Escandalera y, unos minutos más tarde, a las 13.00 horas, en el parking del Carlos Tartiere.

Javier Fernández Lanero, secretario general de UGT en Asturias, defendió que “la región está en emergencia industrial y esta es una forma de pedirle al Gobierno de España respeto hacia Asturias y que esta transición ecológica sea justa con la región”. Mientras que el líder de CC OO en Asturias, José Manuel Zapico, agregó que “no entendemos la razón por la que nos estamos tirando un tiro en el pie prescindiendo de la industria básica. No entendemos que el Gobierno no apueste por este sector”. La Federación de Industria de Comisiones señaló que la movilización “busca obligar al Gobierno central a maniobrar a favor de Asturias e impedir una catástrofe económica y laboral”. Por su parte, el coordinador general de IU, Ovidio Zapico, y la portavoz parlamentaria, Ángela Vallina, hicieron también un llamamiento a la movilización porque “sin industria Asturias no tiene futuro”.